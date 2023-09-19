Кабмин Татарстана утвердил обновленный список востребованных профессий

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил обновленный перечень востребованных организациями республики профессий. В списке 83 наименования — от аппаратчика до энергетика цеха.

В перечне востребованных в Татарстане профессий водитель-испытатель, вязальщик, изолировщики, комплектовщик, контролер качества, корректировщик ванн, инженеры, в том числе инженер-конструктор, инженер-лаборант, инженер-проектировщик, инженер-технолог, инженер-химик и инженер-электрик. В списке также кузнец-штамповщик, маляр, крановщик и обрубщик.

Среди востребованных в Татарстане профессий также швея, сортировщики, фрезеровщик, слесари, сборщики и так далее.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова рассказывала, что в республике востребованы инженеры, электрогазосварщики, автомобилисты, программисты, арматурщики, каменщики, врачи, медсестры, и агрономы. Количество персонала уменьшилось в сферах водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, операций с недвижимостью.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина