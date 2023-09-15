Размер предоставляемой субсидии ОЭЗ «Алабуга» увеличили до 3,2 млрд рублей
Кабмин Татарстана решил увеличить размер предоставляемой субсидии ОЭЗ «Алабуга» до 3,2 млрд рублей. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
До изменений «Алабуге» выделили 2,4 млрд рублей. Таким образом, особая экономическая зона получит дополнительно 741,1 млн рублей.
Согласно документу, в капитальное строительство индустриального парка «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (индустриальный парк «Алабуга-2») вложено 2 млрд рублей. Оставшиеся 1,2 млрд предназначены для строительства «МФК индустриально-технологический парк «Синергия». Корпуса №5, 6 и 7».
В апреле размер субсидий на эти цели был установлен в пределах 1,15 миллиарда рублей. В августе сумму увеличили до 1,9 миллиарда, а в начале сентября — до 2,4 миллиарда.
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