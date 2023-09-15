Новости экономики

22:23 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Размер предоставляемой субсидии ОЭЗ «Алабуга» увеличили до 3,2 млрд рублей

13:37, 15.09.2023 1
Размер предоставляемой субсидии ОЭЗ «Алабуга» увеличили до 3,2 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кабмин Татарстана решил увеличить размер предоставляемой субсидии ОЭЗ «Алабуга» до 3,2 млрд рублей. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

До изменений «Алабуге» выделили 2,4 млрд рублей. Таким образом, особая экономическая зона получит дополнительно 741,1 млн рублей.

Согласно документу, в капитальное строительство индустриального парка «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (индустриальный парк «Алабуга-2») вложено 2 млрд рублей. Оставшиеся 1,2 млрд предназначены для строительства «МФК индустриально-технологический парк «Синергия». Корпуса №5, 6 и 7».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В апреле размер субсидий на эти цели был установлен в пределах 1,15 миллиарда рублей. В августе сумму увеличили до 1,9 миллиарда, а в начале сентября — до 2,4 миллиарда.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов
ЭкономикаФинансыИнвестицииПромышленностьОбществоВласть Татарстан Кабинет министров ТатарстанаПесошин Алексей ВалерьевичОЭЗ ППТ Алабуга

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:34
    Ну вот, пошли раздавать субсидии. Значит остальным ждать выдуманные доначислерия налогов.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть613
  • Нижнекамскнефтехим135.7
  • Казаньоргсинтез122
  • КАМАЗ248.5
  • Нижнекамскшина95.2
  • Таттелеком1.456