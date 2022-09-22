«Народному контролю» 10 лет: портал стал придирчивее к заявителям и лояльнее к чиновникам

Пользующийся спросом у жителей республики сервис на Госуслугах стал намного менее заметным и куда более формализованным

Свое десятилетие ГИС РТ «Народный контроль», которая была запущена на сайте «Госуслуги РТ» в 2012 году, отметила изменениями интерфейса. Баннер системы, аккумулирующей жалобы татарстанцев по проблемам ЖКХ, транспорта, социальной инфраструктуры и другим вопросам, с видного места на главной странице Госуслуг задвинули так далеко, что он стал почти незаметным. Произошли и другие изменения, с точки зрения пользователей — не самые правильные. Подробнее о новых возможностях и ограничениях сервиса, причинах изменений и проблемах, которые все чаще возникают у его пользователей — в материале «Реального времени».

Пропала кнопка



Очередной вопрос к «Народному контролю» у татарстанцев возник, когда обнаружилось, что решение своих заявок они не могут оценить иначе, чем полным одобрением. Даже если проблему так и не устранили — все равно под статусом «заявка решена» теперь можно поставить лишь лайк.

Взять к примеру заявку о необходимости ремонта угрожающих безопасности движения ям на перекрестке Сибирского тракта и улицы Поперечно-Ноксинской в Казани. Администрация Советского района, которая согласно ГОСТ Р 50597-2017 обязана была ликвидировать эти ямы на магистральной улице общегородского значения максимум в 7-дневный срок (а образовались они еще прошлой осенью), «решила» вопрос очень просто. Сославшись на «ограниченность финансирования», районные чиновники сообщили, что «данный вопрос будет рассмотрен <…> при условии выделения дополнительного финансирования, либо при формировании проекта программы ремонта улично-дорожной сети на последующие годы».

Фото: uslugi.tatarstan.ru

Если раньше заявитель и согласные с ним граждане могли поставить «минус» за такой ответ чиновников, которые, по сути, запланировали дальнейшее разрушение дороги, то теперь эта функция недоступна. На экране высветилась только одна «кнопка» — «Поддерживаю». А на напоминание заявителя, что такое «решение» угрожает безопасности движения и свидетельствует о халатном разбазаривании средств налогоплательщиков, ни исполком Казани, ни администрация Советского района вовсе не ответили.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

Точно также казанцы не могут выразить свое недовольство аналогичным «решением» проблемы выхода из жилого массива Старые Горки к остановке общественного транспорта и к поликлинике №18. На просьбу заасфальтировать дорогу, которая сейчас представляет из себя «омут с грязью и водой», и построить тротуар Администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани ответила лаконично и без лишних подробностей вроде даты проведения работ: «Запланировано». Может, кнопка «Не поддерживаю» из-за частого нажатия после таких ответов «отвалилась»?

Впрочем, что говорить об исчезнувшей «кнопке» для оценки работы чиновников, если даже баннер самого «Народного контроля» за время своего существования на сайте «Госуслуги РТ» заметно уменьшился в размерах и сполз в самый-самый низ, так что зайдя на сайт впервые, рискуешь его и вовсе не заметить.

Модерация по правилам, но без логики

Парадокс: за время своего существования «Народный контроль» заметно расширил спектр категорий заявок, но резко ограничил возможность оставить жалобу по каждой из категорий.

Ну вот, например, в мае 2021 года автор этой статьи попыталась через «Народный контроль» привлечь внимание надзорных органов не столько к эстетической, сколько к «пожароопасной» проблеме: в «Ленте» на улице Адоратского длина кабинок в женском туалете такова, что ни войти, ни выйти нормально.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

Случись пожар и паника, корпулентные дамы рискуют в дверях застрять — и задохнуться в дыму испарений от горящего пластика. Попытка оставить заявку в категории «Нарушение правил пожарной безопасности» с треском провалилась. А двери в кабинки и сейчас на тех же пожароопасных местах.

— Я дважды пыталась пожаловаться в «Народный контроль» на ситуацию в общественном пригородном транспорте — в электричках, — рассказала читательница «Реального времени» Лилия Сабирова. — Один раз на переполненные туалеты, в которые невозможно войти. Второй — на короткие составы пригородных электричек — на дальние расстояния ставят по четыре вагона, и люди едут в переполненных поездах. Обе заявки отклонили на том основании, что это вопросы к перевозчику, а АО «Содружество» правительству Татарстана не подчиняется. Но заявка-то касается ситуации в Татарстане! Договор с «Содружеством» на пригородные перевозки не Москва заключала, а Татарстан, да и основная масса пассажиров — пенсионеры, льготники — их проезд дотируется из республиканского бюджета. Так кто должен их права отстаивать, чистые туалеты, дополнительные вагоны в электричках требовать? По-моему, вполне логично было бы переназначить заявку на отвечающее за договор с железной дорогой ведомство.

Была отклонена и заявка читателя «Реального времени» о незаконной предпринимательской деятельности на территории одного из Казанских СНТ. Там открыли нелегальный авторазбор — то есть предприниматели занялись на участке тем, чем закон о садоводстве заниматься категорически запрещает. Вместо того, чтобы логично просигналить об этом в МВД по РТ и помочь одновременно садоводам и правоохранительным органам, «Народный контроль» отклонил заявку как непрофильную и послал заявителя «в сад» — в интернет-приемную кабмина.

Благодаря небольшому опросу, стало понятно, что таких отклоненных заявок еще не мало.

«Госуслуги РТ отклонили заявку — подавайте ее в Госуслуги РФ»

— Модераторы работают в соответствии с инструкцией, где четко оговорено, какие заявки можно принимать, какие нет, — пояснила «Реальному времени» уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская. — И надо, конечно, учитывать, что их принимает колцентр, где работают молодые, иногда неопытные люди. Мы с ними, бывает, спорим, спрашиваем, на каком основании они отклонили ту или иную заявку.

Сабурская заметила, что в случае с заявкой про пожароопасные туалеты в «Ленте» речь идет именно о пожарной безопасности — заявка была подана вполне по адресу. И предложила выход для тех, чьи заявки все-таки не вписываются в прокрустово ложе требований «Народного контроля»:



— Если вашу заявку не приняли, то надо пользоваться платформой обратной связи — надо заявку направлять туда, через Госуслуги РФ. Там ее примут и передадут напрямую в соответствующее ведомство, в зависимости от ее содержания, например, в МЧС.

— А почему исчезла кнопка, которая позволяла поставить «минус» ведомству, если ответ не удовлетворил заявителя? — уточнило «Реальное время».

— Изменения в программу вносит Минцифра, и мы не просили их убрать кнопку «минус». Мы выясним, почему так получилось. Не должно быть такого, чтобы заявителей лишили права оценки. Но если гражданина не устраивает ответ, он вправе вернуть заявку в работу.

Альтернативный «Народный контроль»

Сейчас татарстанский «Народный контроль» принимает заявки по 114 категориям. Но 10 категорий касаются исключительно проблем «города будущего» — Иннополиса, а еще 17 относятся к разделу «Противодействие коррупции» (ее, то есть коррупцию, зачем-то разделили на разные направления — отдельно на транспорте, отдельно в медицине и так далее).

При этом внутри разделов введена такая жесткая классификация обращений, что если жалоба чуть-чуть нестандартная, то вряд ли она пройдет модерацию. Например, в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство» четыре категории — «Капитальный ремонт», «Текущий ремонт», «Содержание дома», «Коммунальные услуги». А если ситуация классическая, но нестандартная — до УК не дозвониться и не достучаться? Или вот желтая вода, которая течет из кранов в квартире? С этими проблемами в «Народный контроль», похоже, лучше и не соваться, они схемой не предусмотрены.

При этом внутри разделов введена такая жесткая классификация обращений, что если жалоба чуть-чуть нестандартная, то вряд ли она пройдет модерацию. Фото: uslugi.tatarstan.ru/open-gov

Возможно, именно по этим причинам у официального «Народного контроля» в интернете появился двойник. В соцсетях работает проект «Народный контроль» — сообщество, которое ставит целью «мониторинг общественных, экономических и политических процессов и выявление социально значимых проблем, затрагивающих права и законные интересы широкого круга граждан».

Причем на некоторые «заявки» в этом неофициальном аккаунте оперативно реагируют официальные лица в различных ведомствах. Например, мэрия Лениногорска пообещала провести отлов безнадзорных собак на детской площадке и до 30 сентября отремонтировать новехонькое, но некондиционное крыльцо подъезда в доме №1 по пр. Шашина, а администрация Альметьевска выкосила бурьян на муниципальной земле.

Правда, и здесь большинство официальных откликов — по сути, просто отписки. К примеру, жителям улицы Отдыха в жилом массиве Киндери Казгорисполком ответил, что на 2022 год работы там не запланированы и «вопрос рассмотрят в последующие годы по мере выделения целевого финансирования», то есть в совсем уж необозримом будущем.