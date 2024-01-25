«Темпы снижения рождаемости резко замедлились»

В Татарстане подвели итоги работы органов записи актов гражданского состояния

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

169 лет на двоих исполнилось самой «солидной» татарстанской паре молодоженов в 2023 году: как сообщила сегодня на заседании коллегии Управления записи актов гражданского состояния Кабмина РТ начальник ведомства Гульшат Нигматуллина, брак был заключен между 88-летним женихом из Альметьевска и 81-летней невестой из Казани. О делах семейных, вопросах жизни и смерти, воспитании молодежи в уважении к законному браку и цифровых сервисах, помогающих облегчить семейную жизнь, — в репортаже «Реального времени».

Новорожденных меньше, но ситуация с рождаемостью лучше



— По итогам 2023 года в Республике Татарстан зарегистрировано 127 812 актов гражданского состояния и совершено свыше 375 тысяч иных юридически значимых действий, — сообщила Гульшат Нигматуллина и похвасталась достижениями. — Татарстан, как и прежде, демонстрирует наиболее высокие показатели в сфере семейно-демографического развития среди регионов Приволжского федерального округа.

По итогам 2023 года в Республике Татарстан зарегистрировано 127 812 актов гражданского состояния и совершено свыше 375 тысяч иных юридически значимых действий, сообщила Гульшат Нигматуллина. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Отметив, что по абсолютному количеству и в расчете на 1 000 человек населения РТ занимает первое место в ПФО по зарегистрированным актам о рождении детей, руководитель ведомства добавила, что в 2023 году новорожденных «оформили» все же на 0,4 % меньше, чем в 2022-м, — 36 766. И тут же постаралась сгладить негативное впечатление:

— При этом темпы снижения заметно замедлились по сравнению с прошлым годом.

На первом месте снизу оказался Татарстан в ПФО по показателю смертности — у нас самый низкий в ПФО уровень регистраций смерти на 1 000 человек населения.

— Снижение по этому показателю, по сравнению с 2022 годом, составило почти 5 процентов, — отметила Гульшат Нигматуллина. — Всего было зарегистрировано 42 736 актов о смерти, что меньше, чем в допандемийном 2019 году.

Предпочитают на ноги встать и лишь потом детей рожать

Похвасталась, к удовольствию присутствовавших на коллегии заместителя премьер-министра Лейлы Фазлеевой и председателя Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светланы Захаровой, руководитель Управления загс и другим достижением Татарстана:

— Количество многодетных семей в Татарстане увеличивается непрерывно с 2008 года.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Если 15 лет назад на третьего ребенка решались только 8,6% татарстанских семей, а на четвертого — 2,5%, то в 2023-м, соответственно, 9,5% и 7,7 %. А вот что касается возраста матерей, то жительницы Татарстана — вопреки призывам депутатов и чиновников рожать как можно раньше — предпочитают не спешить и подготовиться к материнству основательно. Всего 19% женщин рожают первенца до того, как им исполнится 25 лет, 30% — между 25 и 30 годами, получив профессию и подготовив финансовую «подушку», 28% — в 30—34, 19% — в 35—40, а 4% — после 40.

Разводиться стало сложнее

Один из важных показателей успешности проводимой в республике демографической политики, с точки зрения руководства Управления загс, — количество разводов. В 2023 году их было зарегистрировано 14 266 при 25 219 заключенных браках (самый высокий показатель в ПФО).

— Второй год подряд разводов регистрируется меньше на 2,1%, — уточнила Гульшат Нигматуллина. — По числу расторгнутых браков республика имеет один из самых низких показателей в ПФО (3,6 на 1 000 населения). Для сравнения: в соседней Оренбургской области он равен 5,0, а в целом по стране — 4,7.

При этом в Татарстане, согласно приведенной на слайдах статистике, на 1 000 браков в 2023 году приходится 566 разводов, тогда как в среднем по России — 722, а в соседней Марий Эл — 812.

В 2023 году в Татарстане было зарегистрировано 14 266 разводов при 25 219 заключенных браках. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

И как выяснилось, развестись татарстанцам год от года становится сложнее: свыше 78% расторжений брака органы загс республики в 2023 году оформили по решениям судов, а суды год от года выносят все меньше заочных решений по таким искам (в 2021 году — 31,4%, в 2022 — 29%, в 2023-м — 22,7%). Хорошо это или плохо — решать разводящимся, ведь тут все зависит от того, насколько готов продолжать жить в браке и наживать «совместное» имущество (а потом его делить) супруг, подавший на развод и не дождавшийся явки на суд своей второй необязательной «половинки».

Реже всего суды заочно разводили супругов в Альметьевском (четыре решения), Алькеевском (пять решений), Актанышском (пять решений) и Алексеевском (шесть решений) районах. В Казани было вынесено 21 такое решение. А рекорды поставили Чистопольский район (50 заочных разводов), Буинский (42) и Новошешминский (41) районы.

«Цифра» нам поможет

Еще одним поводом для гордости татарстанского Управления загс стало внедрение цифровых технологий: 7 687 детей, то есть каждый пятый ребенок, в республике в 2023 году был зарегистрирован онлайн, без явки родителей в органы загс, — с помощью суперсервиса «Рождение ребенка».

Этот сервис, напомнила Гульшат Нигматуллина, позволяет не только зарегистрировать ребенка, не выходя из дома, но и «прописать» его по месту жительства, получить на него ИНН и СНИЛС, записать в детсад, оформить «детские» выплаты. А с недавнего времени заработал еще один сервис — подбора имени для новорожденного, в базе которого несколько тысяч татарских и русских имен — выбирай не хочу.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В электронном виде в 2023 году было также подано 735 555 заявлений о регистрации актов гражданского состояния. Наибольшее количество — более 40 тысяч — это заявления о регистрации брака.

Органами ЗАГС Республики Татарстан за 2023 год проведено 17 867 торжественных церемоний бракосочетания, более 11 000 имянаречений, 3 171 чествование пар юбиляров семейной жизни, более 1 900 из которых прожили в браке 50 лет, а 369 — являются «бриллиантовыми» юбилярами (60 лет супружества), одна пара отметила «коронную» свадьбу (75 лет семейной жизни).

Сожительство и повторные браки в Татарстане не в чести

Начальник Центра семьи и демографии Академии наук РТ Чулпан Ильдарханова представила на коллегии результаты исследования под названием «Демографические парадоксы Республики Татарстан». В частности, она рассказала, что необходимый для нулевого естественного прироста населения республики суммарный коэффициент рождаемости в 2022 году составлял на селе 1,55 ребенка, в городе — 2,53, а в среднем — 1,75.

Начальник Центра семьи и демографии Академии наук РТ Чулпан Ильдарханова представила на коллегии результаты исследования под названием «Демографические парадоксы Республики Татарстан». realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Судя по представленным ею слайдам, в 21 районе РТ фактический коэффициент оказался ниже, а его среднее значение в целом по Татарстану составило 1,43. В числе отстающих — Арский, Балтасинский, Высокогорский, Атнинский, Буинский, Камско-Устьинский, Балтасинский, Кайбицкий, Мамадышский, Лаишевский, Елабужский, Менделеевский, Бугульминский, Лениногорский, Зеленодольский, Верхнеуслонский, Заинский и Дрожжановский районы, а также Казань и Набережные Челны. Неудивительно, что в 2022 году в Татарстане наблюдалась естественная убыль населения — при смертности в 10,1 на 1 000 жителей приходилось всего 9,1 рождения.

В Республике Татарстан, по данным переписи-2022, 60 процентов мужчин и половина женщин бракоспособного возраста состояли в браке. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Правда, некоторый оптимизм внушает то, что более молодые женщины рожают больше детей. Так на матерей 1975 года рождения в РТ приходилось в 2023 году в среднем по 1,6 ребенка, а на матерей 1983 года рождения — уже 1,8.

А еще с большим энтузиазмом Чулпан Ильдарханова сообщила, что в Татарстане вовсе непопулярно сожительство без брака, о котором так много говорят в последнее время как об угрозе устойчивости института семьи:

— В Республике Татарстан, по данным переписи-2022, 60 процентов мужчин и половина женщин бракоспособного возраста состояли в браке. Официально зарегистрировавших отношения в Татарстане больше, чем в среднем по Российской Федерации: среди мужчин на 6 процентов, среди женщин — на 5 процентов.

А еще в Татарстане, как выяснилось, непопулярен повторный брак. После развода в городе 31%, а на селе 23% мужчин вновь женятся, 32% горожанок и 25% сельских жительниц — вновь выходят замуж, тогда как в среднем по России, соответственно, 37% и 33% мужчин, 38% и 34% женщин. При этом основное количество разводов — 30% происходит на 5—10 годах жизни в браке, еще 22% распадающихся браков имеют «стаж» свыше 15 лет.

Главное — население достоверно информировать

— Мы вступаем в новый творческий год… год особенный, Год семьи, — напомнила, подводя итоги заседания, заместитель премьер-министра Лейла Фазлеева и подчеркнула важность политики по формированию и сохранению семейных ценностей и традиций.

Лейла Фазлеева напомнила, что от работников образования «в совместной работе с родителями ждут формирования тех самых семейных нравственных ценностей, которые крайне необходимы сегодня для всех тех, кто живет в Российской Федерации». realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Она заявила, что «мы и дальше будем говорить о традициях, семейных династиях, национальных обрядах, и подчеркнула, что в Татарстане созданы «очень качественные условия для работы таких отраслей, как образование, здравоохранение, культура», и напомнила, что от работников образования «в совместной работе с родителями ждут формирования тех самых семейных нравственных ценностей, которые крайне необходимы сегодня для всех тех, кто живет в Российской Федерации».

Лейла Фазлеева обратила внимание присутствующих на то, что чиновники на местах должны обращать тщательное внимание на цифры, которые предоставляются СМИ и характеризуют демографическую ситуацию, — чтобы избежать «недостоверного информирования населения».