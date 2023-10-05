Численность работоспособной молодежи в Татарстане может сократиться в два раза к 2030 году

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Власти Татарстана прогнозируют двукратное снижение численности работоспособной категории молодежи к 2030 году. Такие данные опубликованы в обновленной программе «Развитие молодежной политики в Республике Татарстан».

Из документа следует, что в перспективе будет неуклонно снижаться число молодежи работоспособного возраста от 25 до 35 лет. Через семь лет показатель упадет почти на 250 тысяч экономически активных молодых людей. Сейчас в республике насчитывается 450 тысяч работоспособных молодых людей.

Еще аналитики пришли к выводу, что число экономически активной молодежи Татарстана в возрасте 15-29 лет, занятой в отраслях экономики, сократилось с 23,4% в 2017 году до 19,7% в 2022-м.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— С 2017 года снижается рождаемость, в том числе у матерей младшей 30 лет — на 20%, сокращается число молодых семей, имеющих второго и последующих детей, — уточняется в документе.

В Татарстане численность молодых людей в возрасте до 35 лет к 2028 году сократится на 100 тысяч человек. По словам министра по делам молодежи республики Рината Садыкова, это связано со значительным количеством разводов и снижением рождаемости в регионе за последние годы. Исправить положение предполагается принятием межведомственной программы, направленной на формирование у молодых традиционных семейных ценностей.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов