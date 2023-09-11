В Татарстане утвердили план реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил план мероприятий по реализации в республике в 2023—2026 годах Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023—2030 годы. Также сформирован координационный совет по его выполнению.

Возглавила Координационный совет при Кабмине Татарстана по выполнению плана мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин вице-премьер республики Лейла Фазлеева. Ее заместителем назначена замглавы Минтруда региона Юлия Абдреева. Всего в состав Координационного совета включили 23 человек.

Мероприятия по реализации в Татарстане Национальной стратегии действий в интересах женщин направлены на профилактику их социального неблагополучия, сохранения их здоровья, создание условий для повышения роли женщин в формировании здорового общества, повышение их роли в развитии общества, расширение их участия в приоритетных направлениях социально-экономического развития России и укрепление позиции женщин в общественно-политической жизни страны. Всего в плане 42 пункта.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В частности, в Татарстане намерены повысить доступность и качество медицинской помощи по профилю «гериатрия». Планируется открыть гериатрические кабинеты и провести переподготовку врачей по этой специальности.

Также в Татарстане организуют обучение женщин и проведут мероприятия, направленные на формирование у них новых компетенций и квалификации в области предпринимательской деятельности. Среди мероприятий в этом направлении тренинги «Азбука предпринимателя», «Генерация бизнес-идеи» и «Финансовая поддержка», а также проекты «Мама-предприниматель» и «Женское предпринимательство».



Национальную стратегию действий в интересах женщин до 2030 года премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил в начале 2023 года. Ее реализуют в два этапа — с 2023 по 2026 год и с 2027 по 2030 год.

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Татьяна Демина