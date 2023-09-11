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В Татарстане утвердили план реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин

11:05, 11.09.2023 1
В Татарстане утвердили план реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил план мероприятий по реализации в республике в 2023—2026 годах Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023—2030 годы. Также сформирован координационный совет по его выполнению.

Возглавила Координационный совет при Кабмине Татарстана по выполнению плана мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин вице-премьер республики Лейла Фазлеева. Ее заместителем назначена замглавы Минтруда региона Юлия Абдреева. Всего в состав Координационного совета включили 23 человек.

Мероприятия по реализации в Татарстане Национальной стратегии действий в интересах женщин направлены на профилактику их социального неблагополучия, сохранения их здоровья, создание условий для повышения роли женщин в формировании здорового общества, повышение их роли в развитии общества, расширение их участия в приоритетных направлениях социально-экономического развития России и укрепление позиции женщин в общественно-политической жизни страны. Всего в плане 42 пункта.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В частности, в Татарстане намерены повысить доступность и качество медицинской помощи по профилю «гериатрия». Планируется открыть гериатрические кабинеты и провести переподготовку врачей по этой специальности.

Также в Татарстане организуют обучение женщин и проведут мероприятия, направленные на формирование у них новых компетенций и квалификации в области предпринимательской деятельности. Среди мероприятий в этом направлении тренинги «Азбука предпринимателя», «Генерация бизнес-идеи» и «Финансовая поддержка», а также проекты «Мама-предприниматель» и «Женское предпринимательство».

Национальную стратегию действий в интересах женщин до 2030 года премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил в начале 2023 года. Ее реализуют в два этапа — с 2023 по 2026 год и с 2027 по 2030 год.

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Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан Кабинет министров ТатарстанаФазлеева Лейла Ринатовна

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11 сен
    Ожидание: реальная помощь с трудоустройством, оформлением детей в учреждения, предоставление временного жилья мамам с детьми/женщинам в трудном положении. Реальность: отговаривают от аборта (который становится сделать все сложнее, кстати. Закон не принят, но медучреждения исключают такую услугу из списка предоставляемых. То есть, вроде, не запрещено, но негде). Жаль только, что вся "помощь" будет заключатся именно в уговорах, а после рождения этого самого ребенка про него и его маму все забудут.
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