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Видеоопрос: «А вы будете принимать участие во Всероссийской переписи населения?»

00:00, 22.08.2020
Видеоопрос: «А вы будете принимать участие во Всероссийской переписи населения?»
Фото: pobedarf.ru

В Татарстане Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года. Соответствующее постановление на этой неделе подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Ранее предполагалось, что перепись-2020 начнется в октябре текущего года, но из-за пандемии новой коронавирусной инфекции ее перенесли на апрель 2021 года.

— А вы будете принимать участие во Всероссийской переписи населения? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан

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