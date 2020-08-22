Видеоопрос: «А вы будете принимать участие во Всероссийской переписи населения?»

В Татарстане Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года. Соответствующее постановление на этой неделе подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Ранее предполагалось, что перепись-2020 начнется в октябре текущего года, но из-за пандемии новой коронавирусной инфекции ее перенесли на апрель 2021 года.