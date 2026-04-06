На Архиерейском озере в Татарстане планируют запретить новое строительство

Проект постановления Кабмина направлен на усиление защиты татарстанского памятника природы

Более строгий режим охраны планируют установить для памятника природы регионального значения «Озеро Архиерейское» в Лаишевском районе Татарстана — проект соответствующего постановления республиканского Кабмина проходит антикоррупционную экспертизу. О состоянии и проблемах одного из известнейших водоемов республики, содержании проекта постановления и причинах, по которым оказалось недостаточно имеющихся «охранных» документов, рассказывает «Реальное время».

Цель — усилить ограничения

На антикоррупционную экспертизу представлен проект постановления Кабинета министров Республики Татарстан «О памятнике природы регионального значения «Озеро Архиерейское», цель которого — утвердить Положение о памятнике природе «Озеро Архиерейское» и графическое описание местоположения его границ, которое до сих пор не утверждено, хотя сведения о границах внесены в ЕГРН и отображаются на Портале пространственных данных Национальной системы.

На антикоррупционную экспертизу представлен проект постановления Кабинета министров Республики Татарстан «О памятнике природы регионального значения «Озеро Архиерейское». скриншот сайта Яндекс-карты

«Проект направлен на совершенствование охраны водного объекта озера Архиерейское, являющегося особо охраняемой природной территорией регионального значения, с учетом особенностей антропогенного воздействия и приведение его в соответствие с требованиями федерального и регионального законодательств», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Также там отмечено, что в проекте «не предусматривается существенное ослабление установленного режима особой охраны ООПТ», а напротив, в нем:

устанавливаются дополнительные ограничения на проезд и стоянку маломерных самоходных судов, а также строительство зданий, строений и сооружений;

усилены ограничения в части запрета на предоставление и образование земельных участков;

предусматривается сохранение площади и установление более строгого режима особой охраны ООПТ.

В проекте Положения о памятнике природы регионального значения «Озеро Архиерейское», в частности, установлены запреты на строительство зданий, строений и иных сооружений. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Это крайне важный шаг»

— В настоящее время особо охраняемая природная территория «озеро Архиерейское» установлена Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.12.2005 №644, — сообщили «Реальному времени» в республиканском Министерстве экологии и природных ресурсов. — В рамках переданных полномочий Российской Федерации в области водных отношений работы по определению местоположения береговой линии, границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос озера Архиерейское определены.

В Минэкологии указали, что при осуществлении на берегах Архиерейского озера хозяйственной и иной деятельности необходимо соблюдать ограничения специального режима использования водоохранных зон. скриншот с сайта Яндекс.карты

Там указали, что при осуществлении на берегах Архиерейского озера хозяйственной и иной деятельности необходимо соблюдать ограничения специального режима использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, установленных Водным кодексом.

В администрации Лаишевского района говорят, что утверждение графического описания местоположения границ памятника природы — крайне важный шаг:

— Установление четких границ особо охраняемой природной территории позволит официально ограничить любую хозяйственную деятельность вблизи озера, включая строительство, вырубку и земляные работы. Это даст рычаги для принятия защитных мер по охране памятника.

Сервитут есть — результата нет

Жители расположенного на берегах Архиерейского озера села Тарлаши считают, что действующие нормативные документы не обеспечивают его сохранность в должной мере, однако при этом не снимают ответственности и с властей.

Жители расположенного на берегах Архиерейского озера села Тарлаши считают, что действующие нормативные документы не обеспечивают его сохранность в должной мере. Максим Платонов / realnoevremya.ru

К примеру, Елена С., которая в конце 2024 года добивалась возбуждения уголовного дела в связи с вырубкой деревьев на берегу озера одним из собственников земельных участков, говорит, что за вырубку никто ответственности не понес, строительство в водоохранной зоне продолжается, а проходы к воде на значительной части береговой линии вопреки требованиям закона перекрыты.

— Администрация Лаишевского района установила сервитут для прохода к озеру, однако проход к озеру в восточной части по-прежнему перекрыт. Мы, жители, решили подавать судебный иск, чтобы суд обязал демонтировать этот забор, потому что наши обращения в госорганы ничего не дали, закон не соблюдается сервитут обеспечен только на бумаге.

«Сейчас любой гражданин скажет: а где граница?»

Замдиректора Института проблем экологии и недропользования Академии наук Татарстана, заведующий лабораторией геобиохимии, доктор географических наук Дмитрий Иванов считает, что никакие постановления и документы не обеспечат сохранности озера, если сами жители Тарлашей будут нарушать требования закона. Он также подчеркнул, что контролирующие органы обязаны такие нарушения пресекать. Необходимость закрепить границы водоохранной зоны он объяснил тем, что в условиях, когда меняется климат, а с ним и границы водных объектов, зафиксировать и пресечь нарушения поможет только такая мера:

— Если мы устанавливаем границы водоохранной зоны официально, то контролирующие органы смогут четко указывать, где нарушены требования природоохранного законодательства. А сейчас любой гражданин скажет: ребята, а где граница, как вы докажете, что я нарушаю?

Дмитрий Иванов отметил, что сейчас обязанности граждан — собственников участков в водоохранной зоне Архиерейского озера сводятся к тому, чтобы обеспечить доступ граждан к прибрежной защитной полосе — ограничений по строительству нет, при условии, что земля выделялась законно. А запрещено только то, что может негативно повлиять на качество воды, на нарушение экосистемы, например мойка автомобилей.

Он рассказал, что негативное влияние на состояние озера оказывают даже те жители Тарлашей, которые искренне заступаются за его сохранность и чистоту:

— Когда они впервые забили тревогу, что озеро зацвело, выяснилось, что у ряда из них сток из бани выведен прямо в озеро. И когда это выяснилось, одна из них сказала: «Я живу одна — что такого, если я одна помоюсь в бане?» Но бани-то в каждом доме! Второй вопрос — сточные воды. У многих приемники не изолированы, это, как правило, бетонные кольца с дырой внизу. А там грунт — песок, и вся вода, в которой содержатся продукты жизнедеятельности человека, фильтруется в грунтовые воды, а потом благополучно стекает в озеро. Вокруг озера есть МНТ, у людей есть огороды. Удобрения, навоз, фосфаты, нитраты — все это тоже в конечном итоге попадает в озеро. И если мы любые подземные воды проанализируем, там нитратов будет на порядок-два больше, чем в поверхностных водах в Волге или Казанке.

При этом, по словам Дмитрия Иванова, судя по данным исследований, которые были проведены в прошлые годы, Архиерейское озеро — один из самых чистых водоемов на территории Татарстана. По качеству воды, которое оценивается по совокупности ряда показателей, вода в нем относится ко второму классу. Тогда как в Казанке — к четвертому. Таких водоемов в республике мало — пальцев одной руки хватит пересчитать, и чистота Архиерейского озера объясняется тем, что это — карстовый водоем с хорошей подземной подпиткой холодными водами, в которых плохо размножаются микроводоросли.

— К факторам, которые положительно влияют на качество воды, следует отнести и большое количество высшей водной растительности, — говорит он. — Вдоль берега и в воде растет много разной травы — это тот природный фильтр, спасающий озеро от цветения сине-зелеными водорослями, которые так пугают людей. Растения, как губка, поглощают большую часть загрязняющих веществ, которые стекают в озеро, весь этот азот и фосфор, и конкурируют с мелкими одноклеточными и многоклеточными мельчайшими водорослями, поэтому озеро не «цветет». Хотя фитопланктон в естественном водоеме тоже должен быть.

Ученый не видит большой беды в том, что берега озера будут и дальше застраиваться, но при условии, что это будет происходить цивилизованно — с централизованными водопроводом и канализацией, с сохранением проходов к воде и соблюдением природоохранного законодательства.

Попытка номер два

Проект постановления Кабмина РТ «О памятнике природы регионального значения «Озеро Архиерейское» — не единственный документ, с помощью которого власти республики планировали ужесточить требования к его охране. В мае 2025 года на антикоррупционную экспертизу был представлен проект указа раиса РТ «Об охранной зоне памятников природы регионального значения «Озеро Архиерейское», «Озеро Черное».

Указом предполагалось утвердить Положение об охранной зоне памятников природы регионального значения «Озеро Архиерейское», «Озеро Черное», которым «в целях предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий» должен был быть установлен более жесткий режим охраны обоих водоемов, в частности границы охранной зоны общей площадью около 100 га предлагалось обозначить специальными информационными знаками. При этом упор в нем делался на охрану незастроенных береговых участков.

Указом раиса Татарстана предполагалось утвердить Положение об охранной зоне памятников природы регионального значения «Озеро Архиерейское», «Озеро Черное», которым должен был быть установлен более жесткий режим охраны обоих водоемов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В проекте Положения был предусмотрен запрет на создание новых и расширение существующих населенных пунктов на территории охранной зоны, а также запреты, которые изложены в нынешней версии проекта Положения.

Но по неизвестным причинам проект Указа раиса РТ «забуксовал» на этапе антикоррупционной экспертизы — документ до сих пор не издан, результаты экспертизы не опубликованы.

Инна Серова