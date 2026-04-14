В Татарстане хотят обязать работодателей квотировать места для ветеранов СВО

Какими проблемами, по мнению экспертов, может обернуться забота о трудоустройстве вчерашних бойцов

Фото: Реальное время

В Татарстане хотят ввести квоты на прием на работу участников СВО и обязать работодателей отчитываться за их выполнение — подготовленный комитетом Госсовета Татарстана по социальной политике законопроект направлен на антикоррупционную экспертизу. Насколько необходим и реально исполним закон о трудовых квотах для ветеранов спецоперации и какие вакансии им предлагают сегодня — читайте в «Реальном времени».

1% от 200 рабочих мест — для ветеранов СВО

На антикоррупционную экспертизу направлен проект закона Республики Татарстан «О квотировании рабочих мест для приема на работу участников специальной военной операции», который, как сказано в пояснительной записке, разработан в целях создания дополнительных гарантий занятости для ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции. Если закон будет принят, предприятия с численностью работников более 200 человек будут обязаны установить квоту в 1% от среднесписочной численности работников для приема на работу участников СВО.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На сегодня в России действуют квоты для инвалидов и для несовершеннолетних. Ряд регионов уже ввели квоты на рабочие места для участников СВО — они действуют. Например, в более чем 30 субъектах РФ промышленные предприятия с численностью работников от 100 человек обязаны резервировать для ветеранов СВО от 1 до 2% рабочих мест.

В Татарстане предполагается вменить работодателям в обязанность:

выполнять квоту для участников СВО (подтверждается наличием трудового договора);

о создаваемых или выделяемых рабочих местах для трудоустройства участников СВО; ежемесячно отчитываться о выполнении квоты для приема на работу участников СВО.

При этом работодателю будет предоставлено право:

бесплатно получать от органов службы занятости информацию о состоянии рынка труда;

направлять заявки в органы службы занятости Республики Татарстан на дополнительное профессиональное образование участников СВО (при условии, что они пришли на предприятие по направлению органов службы занятости и в последующем будут трудоустроены).

Предполагается, что действие нового закона будет распространено на 875 предприятий и организаций республики.

«Благими намерениями вымощена дорога в ад»

Руководитель строительной компании «Бриз», девелопер Андрей Беляков относится к законотворческой инициативе с долей сомнения. Он отметил, что с его предприятия 17 сотрудников отправились на СВО и они знают, что их здесь ждут и примут по возвращении, но вот что касается «новичков», то решать вопрос приема на работу надо бы с учетом многих факторов:

— Когда наши сотрудники приезжают с передовой в отпуск и спрашивают, возьмем ли мы их назад, когда они вернутся, я говорю: приходите, вы мне все нужны! Я готов взять участников СВО на работу и со стороны. Но есть вопрос, который никогда и нигде не озвучивается, — об их эмоциональном состоянии. А мы должны понимать, что кто-то вернется с подорванной психикой — и кто будет нести ответственность, если в результате произойдет какое-то ЧП? Вот в этой ситуации кто будет отвечать? Тот, кто обязал предприятие принять человека на работу, или тот, кто его принял? Этот момент надо более детально прописать! И надо четко определить, как можно расстаться с таким сотрудником, если он проблемный — например, склонен к запоям. А трудоустроить участника СВО — я только за, и мои сотрудники тоже.

Беляков провел аналогию с вступающим в силу с 1 сентября законом РФ, запрещающим устанавливать испытательный срок для женщин с детьми до 3 лет. Он подчеркнул, что такая защита прав молодых матерей создает дополнительную угрозу отказа: опасаясь, что женщина не «потянет» на рабочем месте, а уволить ее будет нельзя, работодатель скорее найдет формальный повод отказать ей в приеме, чем рисковать заполнить вакансию, а потом думать, как перераспределить невыполненную работу.

Экономист, глава компании «Р-Инвест» Рустем Шайахметов заинтересовался другим вопросом — какую ответственность несут работодатели, которые не обеспечат квоту для трудоустройства участников СВО, и что делать тем из них, у кого априори нет подходящих вакансий:

— В законопроекте об ответственности информации нет. Но вот допустим, есть поликлиника, где больше 200 рабочих мест, но там нет рабочих мест для мужчин с рабочими или техническими специальностями. Или швейная фабрика, где их тоже раз-два и обчелся. Благими намерениями вымощена дорога в ад: введут квоту, а к тем, кто ее не сможет обеспечить, начнут применять санкции. И что будет, если они не выполняют квоту по объективным причинам? Или на предприятии, где уже работают 200 человек, все вакансии заняты, а придет человек с СВО и скажет, что хочет там работать, — что, кого-то надо будет увольнять или создавать лишнее рабочее место?

А самое главное, подчеркнул Шайахметов, нельзя сказать, что сейчас существует такая большая безработица, что надо квотировать места для участников СВО, зато возникает риск, что человек, принятый по квоте, которого невозможно уволить, будет нарушать трудовую дисциплину, дискредитировать руководителя и, по сути, разваливать дисциплину на всем предприятии, служа негативным примером.

— Нельзя из благих намерений вводить норму, если мы не знаем, как она будет использована — во благо или во зло, — говорит Шайахметов. — Я считаю, что при существующей ситуации на трудовом рынке предлагаемая норма избыточна, но если ее все же вводить, она должна быть прописана так, чтобы не ущемлять интересы других участников трудового рынка.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его мнению, человек, возвращающийся с СВО, безусловно должен получить поддержку: за годы службы он потерял ряд «мирных» компетенций, и государство обязано ему помочь их восстановить, заново социализироваться.

Как соблюдаются гарантии трудоустройства сегодня

— Законопроект нацелен на расширение возможностей гарантированного трудоустройства вернувшихся участников СВО, — пояснили «Реальному времени» в Министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ. — Сегодня из общего количества вернувшихся 69% заняты. Необходимы условия для остальных незанятых и потенциальных возвращающихся.

скриншот сайта Яндекс-карты

В ведомстве уточнили, что, начиная с 2023 года, в органы службы занятости обратились 443 участника СВО, 301 из них был трудоустроен, 88 направлено на обучение, а еще 12 получили единовременную выплату на открытие собственного дела.

— Татарстанский филиал государственного фонда «Защитники Отечества» активно реализует программы по содействию в трудоустройстве и переобучении ветеранов специальной военной операции, — сообщили изданию в фонде. — Для каждого ветерана разрабатывается индивидуальный план трудоустройства, учитывающий профессиональные навыки, опыт работы и пожелания. Порядка 70% ветеранов СВО республики уже трудоустроены. Также участники специальной военной операции находят себя в предпринимательстве — уже 282 ветерана СВО стали владельцами собственного дела.

Кого ждут на предприятиях

На портале республиканской Службы занятости населения вывешены вакансии для участников СВО на татарстанских предприятиях и в организациях. На момент сдачи статьи в Казани предлагалось более полутора тысяч вакансий — в основном рабочих. Больше всего вчерашних бойцов готовы принять на работу на казанском «Точмаше» (ФКП «НПО «КЗТМ») — там вакантны 600 ставок сборщиков спецдеталей и 234 — операторов станков с программным управлением, на Казанской ТЭЦ-3, где нужны токари и сборщики-клепальщики, и на Казанском пороховом заводе, где нуждаются в сборщиках специзделий и слесарях-ремонтниках. Топ-4 предприятий с вакансиями для участников СВО замыкает казанская скорая помощь, где не хватает 50 водителей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Для участников СВО с судимостью в республике создан отдельный список, в который входит 191 вакансия по всей республике. В Казани МУП ДРЭУ готово принять на работу 15 водителей, в Алькеевском районе ООО «Хузангаевское» — 21 животновода, 10 рабочих мест есть на Мамадышском промкомбинате, но там требуются специалисты совсем не боевой профессии — швеи.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Я не понимаю, почему создан отдельный список вакансий для тех участников СВО, у которых имеется судимость, — прокомментировал такое разделение Рустем Шайахметов. — Когда к работодателю приходит человек, про судимость которого ему известно, сразу складывается определенное отношение к такому человеку. А ведь человек отбыл наказание, выполнил свои обязательства. Понятно, когда остаются определенные ограничения, но не такие же!