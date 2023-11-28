В Татарстане утвердили стоимость «квадрата» жилья в сельской местности для расчета соцвыплат

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин утвердил постановление об изменении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях республики на 2024 год. Изменения вступят в силу с 1 января следующего года.

Для расчета размера социальных выплат на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, стоимость теперь составит 31,8 тысячи рублей. Она используется для расчета размера субсидий на строительство или покупку жилья.

Еще постановление отменяет три предыдущих аналогичных документа, которые были приняты на 2020, 2021 и 2022 годы.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Сейчас стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях для расчета социальных выплат составляет 30,2 тысячи.

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Айрат Назипов