«Там есть, что спасать!»: активисты просят восстановить уникальную усадьбу в Теньках

В Татарстане 5 лет не выполняют поручение Алексея Песошина об обеспечении сохранности памятника регионального значения

Фото: Реальное время

В Татарстане проект спасения объекта культурного наследия остался без финансового обеспечения: на памятник культуры и истории «Контора управляющего теньковскими имениями князя Гагарина» в селе Теньки, согласно региональному проекту «Культурная среда». В 2023—2024 годах должен был быть разработан инвестиционный паспорт, но денег на него не нашлось, и это перечеркнуло надежды на восстановление уникального усадебного комплекса. В региональных особенностях планирования «спасательных» работ, перспективах одного из красивейших в республике сельских историко-культурных архитектурных комплексов и огибающих историю родного края «лесом» официальных туристических маршрутах разбиралось «Реальное время».

В проект включили, а профинансировать забыли



В этом году должны были разработать инвестиционный объект культурного наследия регионального значения — уникальный усадебный комплекс в Теньках, дававший шанс на его сохранение для потомков, однако шансов на это практически не осталось. Вопрос о сохранности уникального усадебного комплекса в Теньках поставили неравнодушные граждане еще 8 лет назад — в 2016 году. В 2019 году депутаты Госсовета Татарстана донесли эту проблему до премьер-министра Алексея Песошина, после чего памятнику, казалось бы, уделили внимание.

«С 2016 года неоднократно проводились выездные совещания с участием представителей Аппарата президента РТ, органов прокуратуры, местной администрации и потенциальных инвесторов по вопросу проведения ремонтно-реставрационных работ», — сообщал в одном из многочисленных ответов на депутатские запросы глава республиканского Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

В октябре 2019 года глава правительства республики поручил Комитету РТ по охране ОКН принять меры, направленные на сохранение и восстановление объекта культурного наследия регионального значения «Контора управляющего теньковскими имениями князя Гагарина» в Камско-Устьинском районе. В результате памятник архитектуры и истории был включен в региональный проект «Культурная среда» нацпроекта «Культура» — было предусмотрено создание инвестиционного паспорта усадьбы, в котором должны были быть аккумулированы исторические исследования, техдокументация, результаты инженерного обследования, а также расчет требуемых инвестиций с целью сохранения и дальнейшего приспособления старинного здания под современные цели. Чтобы все это осуществить, требовалось, согласно предварительным расчетам, порядка 4 млн рублей.

Памятник архитектуры и истории был включен в региональный проект «Культурная среда» нацпроекта «Культура», без финансирования. Реальное время / realnoevremya.ru

Кроме того, в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия сочли целесообразным не только разработать документацию по сохранению усадьбы управляющего, но и утвердить в Теньках достопримечательное место, включив в его границы прилегающую территорию — историческую застройку (которую еще требуется восстановить) — построенную в конце XVII века Троицкую церковь и сады. Проект зон охраны конторы управляющего имением князя Гагарина и церкви «потянул» еще на 2,4 млн рублей.

Однако в 2020—2022 гг. средств на проведение проектно-изыскательских работ в бюджете Татарстана не нашлось. Проект по созданию инвестиционного паспорта усадьбы включили в региональный проект «Культурная среда» нацпроекта «Культура» со сроком реализации в 2023—2024 гг. — и опять не предусмотрели в бюджете на его финансирование ни копейки.

«Выглядит так, будто по ней прошлись войны и мародеры»

— Усадьба находится под охраной государства, а выглядит так, как будто по ней прошлись войны и мародеры. — говорит активистка Елена Михайлова. — Кроме зданий, в запустение пришли опытные сады Теньковского отдела садоводства при НПО «Нива Татарстана». Я проходила там практику в 1995 году — жизнь на этой зональной станции кипела, и усадьба тогда была в отличном состоянии.

Михайлова подчеркнула, что историко-культурной ценностью обладает не только усадебный комплекс, но и остатки опытных яблоневых и вишневых садов. На зональной станции выводили и выращивали новые сорта яблонь, вишни, сливы, смородины, земляники. Причем саженцы косточковых культур — вишни и сливы выращивались зеленым черенкованием и были корнесобственными, их ценность состояла в том, что, даже пострадав от климатических передряг, они не погибали, а давали новые «породистые» побеги от корня, что выгодно отличало их от саженцев, получаемых с помощью прививок.

Историко-культурной ценностью обладает не только усадебный комплекс, но и остатки опытных яблоневых и вишневых садов. Реальное время / realnoevremya.ru

— В Теньках работали известный российский селекционер Владислав Наумов и его супруга Лидия Севастьянова. Наумов является соавтором сорта яблони Теньковская и шести сортов вишни — Шакировской, Севастьяновской, Обильной, Памяти Сахарова, Аляевской и Низкорослой, — напомнила Михайлова о необходимости сохранения и этой части исторического наследия Татарстана.

Здесь вам не Петербург

— В Теньках есть еще что спасать! — утверждает краевед Лариса Лукьянова, которая давно занимается темой известных исторических усадеб Татарстана. — Это и само здание, и сохранившиеся элементы внутренней отделки, обстановки. Многое уцелело благодаря неравнодушию сына последнего руководителя зональной плодово-ягодной станции, входившей во времена СССР в состав Татарского НИИ сельского хозяйства ВАСХНИЛ.

По словам Ларисы Лукьяновой, она в последнее время была спокойна за судьбу усадьбы в Теньках, поскольку в прошлом году получила неофициальную информацию о том, что инвестор для ее восстановления найден и была уверена в этом.



А еще она отметила, что год назад в Петербурге побывала в усадьбе Веры Федоровны Гагариной и порадовалась ее отличному состоянию. То ли в Петербурге нет проблем с памятниками истории и культуры в принципе, то ли дело в том, что усадьба Гагариной в Северной столице находится в самом центре города — рядом с Исаакиевским собором.

С вопросами, что мешает спасать памятник культуры и истории регионального значения в Теньках, как выполняется поручение Алексея Песошина о его восстановлении и почему на объект, включенный в региональный проект «Культурная среда», до сих пор не выделено финансирование, «Реальное время» обратилось к руководителю Комитета РТ по охране культурного наследия Ивану Гущину. По получении ответ будет опубликован.

«Здесь можно создать окупаемый туристический маршрут»

— Это уникальный объект, каких в республике осталось немного, — говорит казанский архитектор Ирина Аксенова о погибающей без финансирования по спасению уникальной усадьбы Гагарина в Теньках. — В условиях, когда отечественный туризм принимает серьезные обороты, подобные немногочисленные объекты могут стать особо привлекательными для знакомства с культурой и историей страны, региона через еще «живых свидетелей» — памятники архитектуры.

Она считает, что в республике есть возможность разработать интереснейший туристический маршрут по периферии Казани, включающий усадьбы Паулуччи, Гагариных и другие усадебные комплексы:



— Они могли бы удовлетворить растущий интерес граждан России к своей истории, если бы их немножко поддержали. А если подойти с умом, я думаю, эта идея о создании нового маршрута могла бы оказаться вполне окупаемой.

Однако в Госкомитете РТ по туризму, видимо, перспективы для организации таких «историко-познавательных» туристических маршрутов пока не видят. В одном из ответов на депутатские запросы председатель комитета Сергей Иванов сообщил о реализации проектов сельского туризма, этнического туризма, о туристических маршрутах «Путь Тукая», «Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы» и добавил, что «Камско-Устьинский муниципальный район Республики Татарстан является перспективным с точки зрения развития экологического туризма (наличие особо охраняемых природных территорий) и активного туризма (рыболовный отдых, Юрьевские пещеры, гипсовый рудник)».

Какую часть истории мы потеряем

В обращениях активистов к Алексею Песошину, Рустаму Минниханову и Владимиру Путину подробно описана история усадьбы и ее окрестностей. Именно в этом замке с башенками, водится, как утверждают некоторые, привидение — «белая барыня». По легенде это беспокойный дух покончившей с жизнью из-за неразделенной любви дочери управляющего имением Тамары. С этими местами неразрывно связаны имена людей, которые строили российское государство: на месте Теньков существовал булгарский городок, в 1565 г. земли были пожалованы Иваном Грозным свияжскому воеводе Андрею Шеину вместе со Старым Шигалеевым, а в 1680 году они перешли к родственнику матери Петра I Кириллу Алексеевичу Нарышкину. Часть Теньковского имения Нарышкин выделил в приданное дочери Татьяне, которая вышла замуж за князя Василия Михайловича Голицына, а основная часть досталась сыну Нарышкина Семену. Именно на средства его и его супруги в 1796 году в Теньках была построена каменная Троицкая церковь — одно из первых каменных строений села.

С этими местами неразрывно связаны имена людей, которые строили российское государство. Реальное время / realnoevremya.ru

Первая школа в Теньках была открыта в 1851 году управляющим имением князя Гагарина Смагиным в доме, принадлежащем помещику. В 1877 году эта школа была объявлена земской, и для нее на средства князя Гагарина построили отдельное каменное здание. В 1883 году в караульном помещении церкви Святой Троицы была открыта церковно-приходская школа, которая после 1917 года стала школой колхозной молодежи.

Если срочно не принять меры, здание может быть утрачено полностью. Реальное время / realnoevremya.ru

Сейчас особняк разрушается, часть украшавших его башенок снесена, включая башню, с которой, по легенде, бросилась несчастная самоубийца, не сохранилась и «родная» крыша усадьбы. Если срочно не принять меры, здание может быть утрачено полностью, будет потеряна и часть истории Татарстана.