«Спасибо вам большое!»: в Казани участникам СВО вручили удостоверения ветеранов боевых действий

Репортаж «Реального времени» с торжественной церемонии, на которой чествовали татарстанских бойцов

Фото: Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сегодня удостоверения ветеранов боевых действий получили первые татарстанцы — участники СВО. Девять дающих право на льготы «корочек» в торжественной обстановке вручила бойцам в татарстанском филиале фонда «Защитники Отечества» вице-премьер республики Лейла Фазлеева. Репортаж «Реального времени» — о тех, кто возвратился в мирную жизнь в почетном звании ветерана, о поддержке, которую получили они и их семьи, и общественной роли, которую на них возлагают в правительстве республики.

«Потому что сила — в правде»



К боковому входу в ДК химиков, где находится филиал фонда «Защитники Отечества», приглашенные на торжественную церемонию ветераны подходили в сопровождении жен. Особенно трогательными выглядели две пары: молодой мужчина бережно поддерживал под локоть совсем юную жену, а следом шли супруги, которые вместе явно не одно десятилетие, и жена, крепко ухватив мужа за пояс, со счастливой улыбкой на ходу заглядывала ему в глаза.

Алла Маркитант: «Он участвовал в военных операциях и раньше, а когда началась СВО, пошел добровольцем — решил, что он там нужен» Максим Платонов / realnoevremya.ru

Церемония вручения удостоверений в зале, на стене которого висит лозунг «Своих не бросаем!», началась с приветствия вице-премьера республики. Лейла Фазлеева заявила о важности вклада, который участники СВО вносят в воспитание новых поколений татарстанцев.

— Дорогие мужчины, спасибо вам большое от Кабинета министров республики, — продолжила она и объявила минуту молчания в память о тех, кто не вернулся со спецоперации, а потом выразила надежду, что присутствующие в зале не дадут никому возможности фальсифицировать исторические факты: — Информация, которую вы донесете до юных жителей республики, будет крайне важной для понимания того, насколько серьезны вопросы безопасности страны.

«Дорогие мужчины, спасибо вам большое от Кабинета министров республики» Максим Платонов / realnoevremya.ru

Такой же эмоциональной и прочувствованной оказалась речь и руководителя филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» в РТ Гузель Удачиной. Военный комиссар республики Сергей Погодин официально приветствовал бойцов и только в самом конце расслабился: глядя прямо в зал, что называется, от себя процитировал вначале Верховного Главнокомандующего Великой Отечественной, а затем, без паузы, — одного из самых любимых российских киногероев: «Победа будет за нами! Потому что сила — в правде!»

А после того как девятерым участникам СВО, контрактникам и одному добровольцу из батальона «Алга», вручили удостоверения ветеранов боевых действий, им представили «персональных» социальных координаторов, которые призваны помочь вчерашним бойцам в полной мере воспользоваться поддержкой государства.

«Он решил, что он там нужен»

На контакт с прессой ветераны шли не особенно охотно, но корреспонденту «Реального времени удалось поговорить с несколькими приглашенными.

— Я воевал вначале на Киевском направлении, потом на Изюмском и в Донецкой Народной Республике, а затем в Луганской, — рассказал Александр Ходыкин. — Служил по контракту, подписал его еще до начала спецоперации. Я механик-водитель, управлял бронемашиной — боевой машиной десанта. Контракт закончился в ноябре 2022 года, сейчас работаю на одном из казанских оборонных предприятий.

На вопрос, стал бы подписывать он контракт, зная заранее, что придется участвовать в реальных боевых действиях, Александр Ходыкин ответил, что все равно пошел бы служить. Максим Платонов / realnoevremya.ru

На вопрос, стал бы подписывать он контракт, зная заранее, что придется участвовать в реальных боевых действиях, Александр, не задумываясь, ответил, что все равно пошел бы служить.

По контракту служил и пехотинец Ринат Хамитов, воевавший в мотострелковых войсках. Несмотря на то, что после увольнения прошло несколько месяцев, он еще, казалось, не отошел от последнего боя — отвечал на вопросы журналистов односложно, отрывисто и со вздохом сказал, что самым тяжелым для него на СВО было терять товарищей.

— Служить по контракту я пошел в 2020 году — искал стабильности, — рассказал он. — Сейчас работаю, все нормально.

Пехотинец Ринат Хамитов сказал, что самым тяжелым для него на СВО было терять товарищей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

На вопрос, долго ли пришлось ждать ветеранского удостоверения, он ответил: «Месяца три».

— После того как из части пришло в военкомат представление о моем участии в боевых действиях, я начал этим заниматься… Теперь с удостоверением ветерана буду пользоваться льготами — будет экономия семейного бюджета.

А вот 52-летний спецназовец, добровольцем ушедший в именной татарстанский батальон «Алга», Валентин Маркитант заскромничал и в прямом смысле ускользнул от вопросов издания, оставив отвечать за себя жену Аллу.

— Он участвовал в военных операциях и раньше, а когда началась СВО, пошел добровольцем — решил, что он там нужен, — рассказывала женщина, а в ее глазах блестели слезы. — Сейчас он восстанавливается после ранения, потом вернется в строй — его не отговоришь и не переделаешь. Я его очень люблю, и я не могу спорить с ним — это ведь его выбор. Им там сложно, только нам здесь еще сложнее, потому что нам остается только верить и ждать.

Вопрос о восстановлении стоит серьезно: в теле у мужчины после ранения осталось не меньше десятка осколков, и часть из них предстоит извлечь. Но проблем с реабилитацией и лечением нет, говорит жена, все лечебные учреждения с готовностью откликаются на обращения участников СВО.

«Работа ведется индивидуально и не афишируется»

По завершении вручения ветеранских удостоверений Лейла Фазлеева ответила на вопросы «Реального времени», касающиеся поддержки участников СВО и их семей.

— Они нуждаются в социальной и психологической помощи, которую мы сейчас также начали организовывать. Это делают социальные координаторы, закрепленные за каждым ветераном боевых действий, и российский Красный Крест, и учреждения здравоохранения. Мы внесли ряд корректив, увеличив доступность этой помощи. А что касается помощи семьям погибших, то там каждый шаг сопровождается военкоматом и социальными службами.

Социальные координаторы сейчас закреплены за каждым ветераном боевых действий Максим Платонов / realnoevremya.ru

Она подчеркнула: работа в этом случае, так же как и с бойцами, которые получили тяжелые увечья, ведется очень индивидуально, и не в только в заявительном порядке, но и по инициативе социальных служб, однако эта работа по понятными причинам не афишируется:

— Иногда бывает так, что в первом порыве семья отказывается от помощи, а приходит за ней позже, по прошествии времени, — и получает ее. Надо понимать, что невозможно всем оказать одинаковую психологическую помощь. Это очень тонкая работа, и мы ее будем наращивать. Координаторы находятся на связи с каждым бойцом — не только с ветеранами, но и с ранеными, которые находятся здесь на лечении.

«За три месяца только к двум нашим психологам обратилось более 300 участников СВО»

— Мы работаем с двумя категориями — ветераны и семьи погибших, — рассказала изданию, в свою очередь, Гузель Удачина. — И мы прекрасно понимаем, что семьи погибших вряд ли сами пойдут к нам за помощью. Мы прекрасно понимаем их морально-психологическое состояние, взаимоотношения с ними выстраивать очень непросто, но мы это делаем. Эти семьи обходят социальные координаторы, в том числе и в районах республики.

На сегодня, по ее словам, в республике, включая Казань, работают 45 социальных координаторов — это специально обученные, подготовленные люди. Они «базируются» в 19 муниципальных образованиях, но охватывают всю республику:

— Например, высокогорские социальные координаторы ведут также семьи Атнинского, Арского и Сабинского районов. А к концу года свои координаторы будут работать в каждом муниципальном образовании. Сегодня в республике формируется пул социальных координаторов, они проходят обучение.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

А на базе филиала ежедневно с 9.00 до 18.00 работают медицинские психологи.

— А наша задача — ненавязчиво предоставлять эту помощь, потому что на предложение пройти к психологу у людей, прошедших бои, реакция может быть самая разная, — говорит Гузель Удачина. — Во время приема, если становится видно, что у человека нестабильное эмоциональное состояние, психолог присоединяется к разговору. И за минувшие три месяца только к двум психологам, которые работают у нас здесь, обратилось более 200 участников СВО. А Минздрав сегодня готовит психологов, которые смогут работать с семьями, где есть потери, с посттравматическим синдромом, который бывает у ребят после участия в боевых действиях.