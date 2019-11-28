Дмитрий Смит, Федерация киберспорта России: «Призовые у нас скромные, исчисляются миллионами рублей»

Президент Федерации киберспорта России посетил Казань чтобы подписать соглашение о сотрудничестве с Кабмином РТ

В декабре в столице Татарстана состоится гранд-финал открытого Кубка России по киберспорту «Реальное время» расспросило президента Федерации киберспорта России Дмитрия Смита о подробностях предстоящего турнира, а также о перспективах отечественных киберспортсменов в свете возможной дисквалификации России в WADA.

В финале примет участие команда из Татарстана

Гранд-финал открытого Кубка России по киберспорту состоится 14—15 декабря в учебно-лабораторном корпусе Поволжской государственной академии физкультуры, спорта и туризма (Казань, ул. Деревня Универсиады, 35). Кубок будет разыгрываться в дисциплинах Dota 2 и Clash Royale, а также на специальном турнире по Counter-Strike: Global Offensive. Вход для болельщиков на соревнования будет свободным, организаторы приглашают всех желающих.

Как сообщил «Реальному времени» Дмитрий Смит, участниками гранд-финала будут 44 спортсмена из четырех стран: России, Латвии, Украины и Белоруссии.

— Кстати, одна из команд представляет Татарстан, — подчеркнул Смит.

Всего же в турнире участвовало 25 тысяч человек из 15 стран.

Как сообщил «Реальному времени» Дмитрий Смит, участниками гранд-финала будут 44 спортсмена из четырех стран: России, Латвии, Украины и Белоруссии. Фото Ирины Анисимовой

«Призовые у нас скромные, исчисляются миллионами рублей»

На вопрос «Реального времени» о размере призовых для победителей Дмитрий Смит отшутился.

— Призовые у нас скромные, они исчисляются миллионами рублей. По меркам киберспорта, это действительно немного (победители крупнейших международных соревнований по киберспорту получают от организаторов миллионы долларов, — прим. ред.), но если сравнить с размерами наград в других спортивных соревнованиях, то наши призовые выглядят довольно солидно, особенно если учесть, что участники — это молодые ребята, — пояснил президент ФКС.

«На киберспорт возможные санкции WADA не ложатся»

Международная федерация киберспорта, членом которой является ФКC России, имеет статус участника Всемирного антидопингового агентства (WADA), поэтому, как бы странно это ни звучало, киберспортсмены на международных соревнованиях обязаны сдавать допинг-пробы.

Как известно, 9 декабря на Россию могут наложить очередные санкции WADA, на четыре года отстранив нашу страну от международных соревнований. «Реальное время» спросило Дмитрия Смита о том, какие последствия такое решение будет иметь для киберспорта.

Финал открытого Кубка России — не первое кибеспортивное состязание, которое проводится в Казани. Фото Ирины Анисимовой

— В нашем случае мы не думаем, что это окажет серьезное воздействие. Да, мы входим в международную федерацию, но так сложилось, что компьютерный спорт и киберспорт пока не признаны Международным олимпийским комитетом, так что на нас эти санкции не ложатся, — заявил Дмитрий Смит.

«Казань вполне может стать киберспортивной столицей России»

Финал открытого Кубка России — не первое кибеспортивное состязание, которое проводится в Казани. Здесь уже проходил республиканский кубок, показавший, что город готов принимать соревнования более высокого статуса.

— Привлечь сюда «major» конечно будет сложно, потому что это коммерческая, а не спортивная история. Но провести крупный международный турнир с сильнейшими участниками и очень серьезными суммами призовых вполне возможно, — считает Дмитрий Смит. — Казань часто называют спортивной столицей России, и, думаю, у нее есть все шансы стать еще и киберспортивной столицей.

«Киберспорт в мире в последние годы стремительно развивается, и Татарстан включается в этот процесс», — заявила Фазлеева, поставив свою подпись под соглашением о сотрудничестве с ФКС. Фото prav.tatarstan.ru

По мнению зампредседателя республиканского правительства Лейлы Фазлеевой, декабрьский турнир станет для Татарстана хорошей возможностью, с одной стороны, перенять наработки ФКС России в проведении международных турниров по киберспорту, а с другой стороны — поделиться своим опытом организации соревнований.

— Киберспорт в мире в последние годы стремительно развивается, и Татарстан включается в этот процесс, — заявила Фазлеева, поставив свою подпись под соглашением о сотрудничестве с ФКС.