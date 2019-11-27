Татарстан добился отсрочки в погашении миллиардных долгов за Универсиаду

Депутаты Госсовета утвердили бюджет Татарстана, которому в последний момент перепало 5 млрд рублей из федеральной казны

На пятом заседании Госсовета Татарстана депутаты утвердили главный финансовый документ — бюджет на 2020 год, которому в последний момент неожиданно перепало около 5 млрд рублей из федеральной казны. Но главный сюрприз еще впереди. «Основное погашение госдолга должно начаться не с 2023 года, как предполагалось, а с 2025 года, а по поводу второй части списания мы еще встретимся», — анонсировал сегодня министр финансов РТ Радик Гайзатуллин предстоящие переговоры с Москвой. Однако живые дебаты в зале вызвали насущные проблемы: снюсы в школах, очереди детей-сирот на жилье и задержки с оказанием государственных и муниципальных услуг. Глава Минцифры Айрат Хайруллин в рамках правительственного часа пообещал депутатам внедрить электронный сервис, чтобы регистрация индивидуальных предпринимателей проходила за пять рабочих дней вместо нынешних 14, а также другие блага цифровизации.

392 поправки на 30 млрд рублей

В преддверии окончания очередного финансового года депутаты в первую очередь взялись за утверждение республиканского бюджета на 2020 год и на перспективу 2021—2022 годов. В работе заседания татарстанского парламента участвовал и президент республики Рустам Минниханов, но впервые он не взял слово. Как известно, 23 октября проект бюджета был принят в первом чтении, после чего было отведено дополнительное время для внесения поправок при распределении бюджетного пирога с доходной частью в 264,8 млрд рублей.

Активность лоббистов оказалась достаточно высокой. Глава бюджетного комитета Леонид Якунин сообщил, что за это время в комитет поступило 420 поправок от правительства и самих депутатов. Им предстояло перераспределить расходные обязательства примерно на 30 млрд рублей.

— Ни одна из депутатских поправок не осталась без внимания, — сообщил Леонид Якунин, не вдаваясь в подробности того, какие оказались наиболее весомыми и вошли в бюджетные строчки, а какие были вычеркнуты при перекройке бюджетного полотна. Впрочем, в треш было отправлено минимальное количество поправок, а большинство все-таки были одобрены Минфином РТ и бюджетным комитетом.

Леонид Якунин сообщил, что за это время в комитет поступило 420 поправок от правительства и самих депутатов

— Одобрено 392 поправки, из них 376 поправок от правительства и 16 поправок от депутата Якунина Л.А, — доложил сам автор бюджетного документа.

Общий объем федеральных средств с учетом поправок в 2020 году составит 36,6 млрд рублей, в 2021-м — 31,7 млрд рублей, в 2022-м — 30,1 млрд рублей. Таким образом, в будущем году Татарстан дополнительно получит около 5 млрд рублей. Позже Леонид Якунин пояснил «Реальному времени», что эти средства пойдут на финансирование нацпроектов, прежде всего по проекту «Демография». Софинансирование со стороны Республики Татарстан будет обеспечено за счет перераспределения зарезервированных на эти цели средств бюджета республики.

Тем не менее 28 поправок были отвергнуты. «В связи с детальной проработкой предложений на всех уровнях авторы поправок сочли возможным снять свои поправки. Всего было снято 28 поправок. Это касается депутатов фракций «Единая Россия» и КПРФ», — отметил спикер. Позднее лидер фракции КПРФ Хафиз Миргалимов пояснил, что отказался от поправок по ремонту ДК в Зеленодольске и Черемшане, потому что есть положительное решение. «Но я хотел бы сказать, что они будут построены», — заметил он. «По Зеленодольску не только коммунисты работали, но и единороссы руку приложили», — мягко осадил его вице-спикер Госсовета Юрий Камалтынов.

«Сверхдоходы» ожидаются и в 2022 году. По словам Леонида Якунина, примерно 1,7 млрд рублей республика получит в качестве компенсации потерь в связи с отменой налога по движимому имуществу. Эта сумма образуется в результате перераспределения средств по акцизам. Еще 2,1 млрд рублей сверху поступит в результате перераспределения акциза на нефтепродукты в пользу регионов на 1% (норматив распределения между субъектами по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» увеличен с 1,1051% до 2,1982%). Эти деньги пойдут целевым образом на строительство и ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Кроме того, еще 930 млн рублей решено отдать на ремонт дорожной сети в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

На вопрос о том, как изменится долговое бремя Татарстана с принятием федерального бюджета, который предусматривает очередную реструктуризацию бюджетных кредитов регионов, Радик Гайзатуллин ответил, что процесс будет проходить в два этапа

Татарстан получил отсрочку на 2 года по долгам Универсиады

Министр финансов РТ Радик Гайзатуллин вынес на утверждение депутатов проект дополнительного соглашения, касающегося исполнения кредитных соглашений с Минфином РФ, подписанных при подготовке к Универсиаде-2013. На вопрос о том, как изменится долговое бремя Татарстана с принятием федерального бюджета, который предусматривает очередную реструктуризацию бюджетных кредитов регионов, Радик Гайзатуллин ответил, что процесс будет проходить в два этапа. На первом — произойдет корректировка кредитных соглашений с Минфином РФ по урегулированию долга по проведению Всемирных студенческих игр, а на втором — оставшейся суммы.

— У нас основные погашения должны начаться с 2023 года, а начнутся с 2025 года, — сообщил он, говоря о долгах Универсиады-2013.

Точную сумму госдолга, подлежащего отсрочке еще на 2 года, он не назвал. Но ранее Минфин РТ называл общую задолженность Универсиады в 66,9 млрд рублей.

— И еще один пункт, который будет нас касаться, — это рассмотрение списания при определенных условиях, — заявил Гайзаттулин, говоря о второй сумме госдолга.

По его словам, условия списания правительством РФ еще не разработаны. «Позже мы с вами будем участниками этого процесса», — пообещал он. Добавим, что с инициативой списания госдолга регионов выступила верхняя палата парламента, предложив списывать долг в обмен на реализацию инвестиционных проектов.

Лидер КПРФ хотел призвать к ответу Минпросвещение и Роспотребнадзор из-за возросшей популярности снюса у детей в школах

КПРФ: 99% вопросов от родителей о снюсах

Впрочем, перспектива списания заоблачных долгов не вызвала особого интереса депутатов, их больше волновали другие проблемы. Так, лидер КПРФ хотел призвать к ответу Минпросвещения и Роспотребнадзор из-за возросшей популярности снюса у детей в школах: «За эту неделю объехал Татарстан: 99% вопросов от родителей о снюсах».

— Вместе с уполномоченным по правам ребенка Татарстана депутатами разработан законопроект, который призван решить проблему свободного распространения снюсов среди детей в республике, — ответила ему глава комитета по социальной политике Светлана Захарова.

Пока что, по словам главы комитета по социальной политике, среди школьников ведут просветительскую работу. Сейчас в республике действует закон, устанавливающий административную ответственность за продажу сосательного табака — снюса. За продажу некурительного табака предусмотрены штрафы до 30 тысяч рублей.

Очередь на жилье среди детей-сирот закроют в Татарстане за три года

Гораздо спокойнее проходило обсуждение проблемы очередей детей-сирот на получение жилья. Сегодня парламентарии установили норматив жилой площади для них в Татарстане — не менее 24 кв. м. Глава комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин внес законопроект с изменениями в статью 1 закона РТ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Раньше в муниципальных образованиях республики действовали разные нормы площади по договору социального найма: менее 18 кв. м, 18 кв. м, 33 кв. м, не менее 33 кв. м, сообщил он. По словам Тыгина, ежегодно в республике получают жилье 300 сирот, а в очереди значатся 1300 ребят. Но тут слово взял премьер-министр РТ Алексей Песошин.

— Если раньше жилье получали в год 300 детей-сирот, то теперь эта цифра удвоится. Такими темпами мы решим проблему обеспечения их жильем за три года, — пообещал он.

На программу обеспечения жильем детей-сирот в 2020 году в республике планируют потратить 840 млн рублей, следует из проекта бюджета РТ на будущий год.

«Если раньше жилье получали в год 300 детей-сирот, то теперь эта цифра удвоится. Такими темпами мы решим проблему обеспечения их жильем за три года», — пообещал Песошин

Чем меньше чиновник контактирует с людьми, тем лучше

Пожалуй, больше всего депутаты оживились во время правительственного часа, на который был приглашен глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин с отчетом о деятельности МФЦ по оказанию госуслуг в режиме «одного окна». Он напомнил, что в 2013 году был создан многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Татарстане.

— Основной задачей МФЦ является реализация одного окна, когда у гражданина отпадает необходимость получать справки в других госучреждениях, ходить по инстанциям и платить посредникам, — пояснил министр.

Сейчас централизованная система МФЦ включает в себя 57 офисов в каждом районе и по несколько офисов в Казани и Набережных Челнах. Общее количество «окон» для приема в республике составляет 1049.

Однако до сих пор не было четких регламентов о том, в какие сроки должны оказываться те или иные услуги, поэтому основной задачей ведомства стала их разработка и введение.

— До недавнего времени не было четких стандартов, а государственные и муниципальные органы устанавливали свои правовые режимы с точки зрения сроков, качества и объема набора документов, — рассказал Айрат Хайруллин.

Теперь все административные регламенты опубликованы на сайтах министерств и ведомств и поддерживаются в актуальном состоянии. По словам Хайруллина, в них содержатся точные сроки, перечень документов, указаны основания для отказа, ответственность должностных лиц и даже стандарт комфортности при обслуживании граждан. Сегодня МФЦ оказывают 190 федеральных, республиканских и муниципальных услуг. Режим работы удобен для работающих граждан. «Например, можно прийти в 7 утра и в 8 часов вечера, а в субботу — рабочий день, чтобы люди не отпрашивались с работы для получения справки», — уточнил глава Минцифры РТ. Наиболее популярная услуга — предоставление прав собственности на недвижимость.

Глава Минцифры РТ сообщил, в декабре планируется открыть два новых офиса в Авиастроительном районе Казани и дополнительный офис в Нижнекамске

Депутат Алексей Созинов из «Единой России» спросил, почему время регистрации ИП увеличилось до 11 дней и планируется ли изменить эту ситуацию? «Действительно, такая проблема существует, когда темпы оказания госуслуг не соответствовали технологическим стандартам», — ответил глава Минцифры. По его словам, документы из всех МФЦ перевозят в Казань на ул. Кулагина, из-за чего срок регистрации растягивается даже на 14 дней вместо положенных пяти дней.

— Документы возят из районов в Казань, их рассматривает налоговая, потом регистрируют, после возвращают в районы. Эта проблема обсуждалась на заседании правительства РТ, — доложил Айрат Хайруллин.

Он пообещал, что до конца года будут запущен электронных сервис взаимодействия с налоговыми органами, чтобы прекратить перевозку бумажных документов. Вслед за этим вопросы задавали другие депутаты парламента. Так, депутат Рифнур Сулейманов (гендиректор «Татэнергосбыта») поинтересовался мнением главы Минцифры по поводу возможной передачи услуг паспортных столов в МФЦ.

— Сейчас в 42 районах республики паспортные столы в МФЦ, а в Челнах, Казани и Нижнекамске — в ЕРЦ. Что думаете по поводу передачи этих услуг в МФЦ? — спросил он.

Айрат Хайруллин ответил ему, что относится к этому положительно, но признал, что «важно не нагородить дел», когда людей просто механически переведут из одного здания в другое. По его словам, это вопрос необходимо обсуждать вместе с «Татэнергосбытом», но все зависит от позиции муниципалитетов. Глава Минцифры РТ сообщил, в декабре планируется открыть два новых офиса в Авиастроительном районе Казани и дополнительный офис в Нижнекамске, тогда как в течение года для повышения пешей доступности открыты еще три МФЦ в Набережных Челнах (он же является самым крупным в республике, рассчитан на 70 окон приема), в казанском поселке Юдино и ЖК «Салават купере».

Юрий Камалтынов напомнил всем, что до 2024 года поручено вообще исключить обращения граждан в органы власти федерального и регионального уровня (имеется в виду непосредственное живое обращение)

В заключение правительственного часа Юрий Камалтынов напомнил всем, что до 2024 года поручено вообще исключить обращения граждан в органы власти федерального и регионального уровня (имеется в виду непосредственное живое обращение, — прим. авт.).