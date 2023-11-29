Кабмин Татарстана утвердил меры по реализации республиканского бюджета на 2024 год

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Кабмин Татарстана принял постановление о мерах по реализации закона о бюджете республики на 2024-й и на плановый период 2025 и 2026 годов. Он примет документ к исполнению с 1 января следующего года.

Главным администраторам доходов бюджета Татарстана поручено принять меры по обеспечению поступления платежей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, и по сокращению задолженности по их уплате. Также им необходимо каждый квартал направлять в Министерство финансов республики прогнозы помесячного поступления доходов.

Республиканским органам исполнительной власти поручено внести в правительство Татарстана проекты нормативно-правовых актов кабмина региона, направленных на обеспечение исполнения бюджета 2024 года по расходам. Сделать это необходимо до 1 февраля следующего года.

Контроль за исполнением постановления кабмина Татарстана о мерах по реализации закона о бюджете республики на 2024-й и на плановый период 2025 и 2026 годов возложили на региональный Минфин.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о бюджете республики на 2024-й и на плановый период 2025 и 2026 годов 28 ноября. В следующем году он планируется бездефицитным — ожидается, что доходы и расходы составят почти 399,6 млрд рублей.

В 2025 году общий объем доходов бюджета Татарстана прогнозируется в объеме почти 403,6 млрд рублей. Расходы должны составить 416,09 млрд рублей. Дефицит ожидается в размере почти 12,5 млрд рублей.

На 2026 год доходы республиканского бюджета прогнозируются в объеме 427,4 млрд рублей, расходы — 446,27 млрд рублей. Дефицит таким образом оценивается в 18,86 млрд рублей.

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Татьяна Демина