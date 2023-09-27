В Татарстане утвердили порядок выделения предприятиям субсидий на покупку нового оборудования

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил порядок предоставления в 2023 году субсидий на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования. Их выделят из республиканского бюджета.

— Субсидия предоставляется в размере не более 50% фактически понесенных получателем субсидии затрат и в сумме, не превышающей 20 млн рублей на получателя субсидии, — написано в постановлении кабмина Татарстана.

Претендовать на субсидию смогут предприятия Татарстана, которые ведут деятельность в сфере обрабатывающих производств по ОКВЭД. Новое оборудование должно быть приобретено не раньше 1 января 2021 года и находиться в республике. Для участия в отборе предприятия должны подать заявку.

Субсидия предоставляется по результатам отбора. Проводить его будет Министерство промышленности и торговли Татарстана. Получателя средств определят исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях достижения которых предоставляется субсидия.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Получатель субсидии должен обеспечить по итогам трех последовательных лет, начиная с года ее получения, достижение следующих результатов ее предоставления в расчете на 1 рубль:

отношение увеличения полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год за счет создания новой стоимости по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства» к размеру предоставленной субсидии — не менее 11;

отношение объема инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», к размеру предоставленной субсидии — не менее 11,87;

отношение объема отгруженных товаров собственного производства, выполняемых работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», к размеру предоставленной субсидии — не менее 232,18.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также кабмин Татарстана утвердил порядок предоставления в 2023 году субсидий на возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату аванса при заключении договоров лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями. Их также выделят из республиканского бюджета.

— Субсидия предоставляется в размере не более 80% фактически понесенных получателем субсидии затрат и в сумме, не превышающей 20 млн рублей на получателя субсидии, и (или) не превышающей 50% стоимости оборудования, — написано в постановлении кабмина Татарстана.

Напомним, похожие субсидии на возмещение части затрат на приобретение нового оборудования промпредприятиями Татарстан выделялись и в прошлом году. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина