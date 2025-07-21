В Татарстане большинство диабетиков лишили «бесплатных» тест-полосок

Как больным сахарным диабетом стал недоступен рекомендованный врачами контроль за уровнем сахара в крови

Фото: Реальное время

В Татарстане более 95% больных диабетом утратили возможность бесплатно получать важнейшее средство контроля за уровнем сахара в крови — тест-полоски к глюкометрам. Республиканский кабмин ограничил число их получателей, оставил такое право только за пациентами с инсулинозависимым сахарным диабетом 1-го типа. В причинах, по которым регион лишил больных дорогостоящих «расходников», имея при этом собственную программу борьбы с диабетом, а также в ситуации с отсутствием жизненно важных для диабетиков лекарственных препаратов разбиралось «Реальное время».

«Покупать на пенсию эти препараты и тест-полоски нереально»

В «Реальное время» обратилась жительница Казани Татьяна С., у которой диагностировали диабет 2-го типа, что дает право на льготное лекарственное обеспечение. Однако бесплатно получить положенные препараты в полном объеме, а также средства контроля за уровнем сахара в крови оказалось проблемой:

— Мне сначала назначили препарат «Форсига», через два месяца — «Эводин». Оба лекарства дорогостоящие, цены на первый в аптеках начинаются от 2200 рублей, на второй — от 1200. А мне бесплатно выписали только дешевый «Метформин», который за 200 рублей я и сама купить в состоянии, и только после моего настоятельного требования, спустя несколько месяцев дали бесплатный рецепт на «Форсигу».

Кроме того, врач рекомендовал женщине вести контроль уровня сахара в крови не реже, чем два раза в сутки — до и после еды, плюс делать замеры в экстренных случаях, когда пациентка почувствует себя плохо. «50 самых дешевых тест-полосок стоят 770 рублей, но мне отказали в бесплатном обеспечении тест-полосками, сказали, что при диабете 2-го типа они не положены. И как быть? Покупать на пенсию эти препараты и тест-полоски нереально, кроме того, в интернете, в том числе на сайтах прокуратур разных регионов есть информация о том, что диабетиков по закону положено обеспечивать тест-полосками, и ни о каком разделении пациентов по типу диабета речи там не идет!» — подчеркнула она.

«Врач рекомендовал контроль уровня сахара в крови не реже, чем два раза в сутки — до и после еды, плюс в экстренных случаях надо замерять, когда чувствую себя плохо». скриншот сайта Отзовик

Жалобы пациентов на отсутствие препарата «Форсига» для диабетиков поступали и в «Народный контроль» на портале «Госуслуги РТ». К примеру, в декабре 2024 года альметьевец Игорь Н. получил лекарство лишь спустя неделю после обращения, которое перенаправили в республиканский Минздрав. А уже 23 марта 2025 года он снова пожаловался: «В аптеках «Таттехмедфарм» отсутствует препарат «Форсига», выдаваемый по льготным рецептам». Минздрав Татарстана поблагодарил его за обращение и попросил «больше информации о возникшей у вас проблеме», а также запросил личные данные заявителя, «чтобы мы могли за оптимально короткие сроки помочь решить возникшую проблему», на что заявитель ответил:

— Проблема не у меня, а у вас — вы должны обеспечивать лекарствами, а их в аптеках города нет. Проверяйте аптеки города на наличие лекарств.

Но, судя по дальнейшему молчанию ведомства, проверок не последовало. Оксане М., пожаловавшейся в конце января 2025 года на отсутствие в течение двух месяцев в казанской аптеке для льготников препарата «Джардинс», в Минздраве и вовсе посоветовали сходить к врачу, чтобы «скорректировать лечение».

Жесткое распоряжение

Пациенты, страдающие диабетом 2-го типа, относятся к категории региональных льготников — обеспечение их лекарствами осуществляется из средств регионального бюджета, а меры социальной помощи им определяют региональные нормативные акты.

— Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания региональных льготников осуществляется в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.09.2022 №1953-р, — сообщили «Реальному времени» в Минздраве РТ, — тест-полосками к глюкометрам для определения уровня глюкозы в крови, в соответствии с вышеуказанным распоряжением, обеспечиваются пациенты с инсулинозависимым сахарным диабетом 1-го типа, дети, подростки, беременные женщины.

«Тест-полосками к глюкометрам для определения уровня глюкозы в крови обеспечиваются пациенты с инсулинозависимым сахарным диабетом 1-го типа, дети, подростки, беременные женщины». Максим Платонов / realnoevremya.ru

В Минздраве также уточнили, что обеспечение лекарственными препаратами региональных льготников осуществляется в рамках перечня, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2019 №2406-р. В этом документе тест-полоски к глюкометрам не упоминаются.

«Тест-полоски должны быть бесплатными»

Существуют клинические рекомендации российского Минздрава, согласно которым, пациентам с диабетом 1-го типа необходимо измерять уровень сахара четыре раза в день, с диабетом 2-го типа — три раза в день. Если уровень сахара не контролировать, на фоне приема лекарств он может не только подняться, но и упасть — вплоть до того, что пациент, независимо от типа диабета, впадет в гипогликемическую кому. Так что наличие глюкометра и тест-полосок для диабетиков — по-настоящему жизненно важный компонент медицинской помощи.

Существуют клинические рекомендации российского Минздрава, согласно которым, пациентам с диабетом 1-го типа необходимо измерять уровень сахара четыре раза в день, с диабетом 2-го типа — три раза в день. скриншот сайта youla.ru

Кроме того, в стране все еще действует постановление правительства РФ от 30 июля 1994 г. N890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями». В нем утвержден перечень групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно. Согласно перечню, лицам, страдающим диабетом (независимо от типа) бесплатно должны выдаваться «все лекарственные средства, этиловый спирт (100 г в месяц), инсулиновые шприцы, шприцы типа «Новопен», «Пливапен» 1 и 2, иглы к ним, средства диагностики». Средства диагностики — это и есть тест-полоски.

— Тест-полоски для диабетиков 2-го типа должны быть бесплатными, — подтвердили во Всероссийском союзе пациентов. — Правда, во многих регионах России диабетиков обеспечивают тест-полосками только к определенным глюкометрам. Это допустимо и объясняется особенностями проведения госзакупок. Глюкометры разные, тест-полоски также разные и стоимость у них разная, а при закупках приобретаются самые дешевые. Ранее из-за этого возникали проблемы, во избежание их в некоторых регионах пришли к тому, что организованно закупают тест-полоски к глюкометрам определенного типа. И если пациент сам по рекомендации врача покупает прибор, тест-полоски ему выписывают бесплатно.

Льгота только для 4,6% больных

В республиканском Минздраве «Реальному времени» сообщили, что на 15 июля 2025 года в Татарстане имелось:

5 219 пациентов с сахарным диабетом 1-го типа (4,6% от общего количества больных);

107 810 пациентов с сахарным диабетом 2-го типа (95,4% от общего количества больных).

Реальное время / realnoevremya.ru



Препараты инсулина получают:

5 219 пациентов с сахарным диабетом 1-го типа;

13 681 пациент с сахарным диабетом 2-го типа.

Реальное время / realnoevremya.ru





Тест-полоски для глюкометров в Татарстане получают 5 219 человек — только пациенты с диабетом 1-го типа.

Школы есть — помощи нет

В республике с 2024 года действует региональная программа «Борьба с сахарным диабетом», на реализацию которой в 2024 году было потрачено 148,5 млн рублей. В программе приводятся статистические данные на момент ее разработки. В частности, с 2018 по 2022 годы смертность от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ выросла на 29% — с 43,5 случая на 100 тыс. населения до 56,2 случая.

Из 2 182 человек, умерших в 2022 году по причине болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, более 965% (2 079) составляли больные сахарным диабетом. В 2023 году атеросклеротические сердечно-сосудистые заболевания кумулятивно стали причиной смерти 32,4% пациентов с сахарным диабетом 1-го типа и почти 35,7% пациентов с сахарным диабетом 2-го типа.

Показатель смертности непосредственно от сахарного диабета 2-го типа, как причины смерти, за пять лет (2018—2022 гг.) вырос на 63,5%, тогда как показатель смертности от диабета 1-го типа снизился более чем на 38%.

Реальное время / realnoevremya.ru

«Ведущими причинами смерти больных сахарным диабетом остаются сердечно-сосудистые заболевания», — говорится в программе. Их доля в причинах смертности на 2022 год превышала 21%, а в качестве едва ли не основного фактора снижения смертности по этой причине по сравнению с 2018 годом, названо «включение ингибиторов натрий-глюкозного транспортера 2-го типа (эмпаглифлозин, дапаглифлозин) в перечень льготного лекарственного обеспечения с 2020 года. Эмпаглифлозин и дапаглифлозин — это те самые «Джардингс» и «Форсига», на отсутствие которых в аптеках жалуются татарстанские диабетики.

Согласно региональной программе «Борьба с сахарным диабетом в Республике Татарстан», в республике должны были профинансировать открытие и дооснащение 56 «Школ для больных сахарным диабетом». В этих школах пациентов прежде всего учат контролировать уровень сахара в крови, однако Татарстан лишил подавляющее большинство таких больных возможности это делать, «отменив» льготное обеспечение тест-полосками для пациентов с диабетом 2-го типа.