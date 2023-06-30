Кабмин Татарстана утвердил план работы на третий квартал 2023 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кабинет министров Татарстана утвердил план работы на третий квартал 2023 года. В него вошли девять пунктов.

Большую часть обозначенных вопросов правительство Татарстана рассмотрит в сентябре. На август запланировано утверждение стоимостной величины минимального потребительского бюджета в целом по республике за второй квартал 2023 года.

В начале осени Кабмин Татарстана рассмотрит вопросы:

о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Татарстана на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов;

о прогнозе социально-экономического развития республики на 2024—2016 годы и проект консолидированного бюджета региона на 2024-й и плановый период 2025 и 2026 годов;

об утверждении затрат на проведение противоэпидемических мероприятий на одного человека для определения объема субвенций бюджетам муниципалитетов из бюджета Татарстана;

об утверждении нормативных затрат на оказание госуслуг образовательными организациями, работающими по адаптированным основным общеобразовательным программам, и санаторным образовательным организациям, находящимся в ведении республики, используемых при формировании госзадания, на 2024-й и плановый период 2025 и 2026 годов;

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

об утверждении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в регионе на 2024 год;

об утверждении нормативных затрат на оказание госуслуги по содержанию детей в кадетских школах и корпусах, имеющих интернат, находящихся в ведении Татарстана, используемых при формировании госзадания на 2024-й и плановый период 2025 и 2026 годов;

об утверждении нормативных затрат детского центра «Счастливое детство»;

о ежемесячных денежных и иных видах выплат на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

План работы Кабмин Татарстана утверждает на каждый квартал. Он закрепляется распоряжением, подписанным премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

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Татьяна Демина