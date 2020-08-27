В Елабуге запустили логоцентр для снабжения магазинов у дома по всему Поволжью

Оптово-распределительный комплекс, реализованный совместно с Фондом моногородов и Татарстаном, обошелся кубанскому инвестору в 1 миллиард рублей

Фото: Ринат Назметдинов

В Елабуге запустили в работу оптово-распределительный центр, который призван разгрузить аналогичный комплекс в Зеленодольске и обеспечить бесперебойными поставками продуктов питания не только Татарстан, но и все Поволжье. Корреспондент “Реального времени” побывала на его открытии и наблюдала, как премьер-министр в диалоге с представителем федеральной продуктовой сети отстаивает интересы местных производителей, а глава района радуется появлению новых рабочих мест, что особенно актуально после оптимизации на Ford Sollers и других предприятиях.

Знакомое пиво и интересы местных производителей

Открывать оптово-распределительный центр X5 Retail Group в Елабуге премьер-министр Татарстана Алексей Песошин прилетел на вертолете. По программе его ждал обход выставки местных производителей, экскурсия по комплексу и сама торжественная церемония запуска работы ОРЦ.

Прямо у входа в логоцентр накрыли стол с безалкогольным пивом местного производителя. Правда, надолго у него татарстанский премьер не задержался, лишь заметил под одобрительный смех, что и так знаком “с вашей линейкой”. Далее прошлись по ряду со всем разнообразием местных продуктов — свежее мясо, колбасы, хлебобулочные изделия, молочка. Здесь премьер задал несколько вопросов, заинтересовался производством детского питания.

Прошлись по ряду со всем разнообразием местных продуктов — свежее мясо, колбасы, хлебобулочные изделия, молочка

Большинство представленных товаров татарстанских производителей можно найти и на прилавках федеральной продуктовой сети. В планах компании — расширить сотрудничество с локальными брендами.

— В нашей торговой сети в Татарстане доля местных производителей — больше 30%. Для нас это сотрудничество не просто необходимо для развития бизнеса, но и стратегически важно. Таким образом мы сокращаем цепочку поставок, сроки доставки в магазины и повышаем качество, свежести продуктов, сохраняя низкие цены, — пояснил директор федеральной сети Сергей Гончаров.

Алексей Песошин был солидарен и призвал привлекать к работе как можно большее количество поставщиков из Татарстана, обещая содействие и со своей стороны.

Новый логоцентр площадью 18 тыс. кв м даст моногороду дополнительные 250 рабочих мест

Из Елабуги по всему ПФО

Новый логоцентр площадью 18 тыс. кв м даст моногороду дополнительные 250 рабочих мест, чему особенно порадовался руководитель Елабужского района Рустем Нуриев. По его словам, сейчас новые вакансии как никогда востребованы, ведь из-за экономического кризиса и сокращений без работы остались бывшие сотрудники Ford Sollers и других предприятий.

Крупный проект с возведением ОРЦ реализовал холдинг «Ромекс-Кубань», который отвечает не только за строительство, но и последующую эксплуатацию объекта. Компания инвестировала свыше 1 млрд рублей. Инженерную и транспортную инфраструктуру обеспечили за счет софинансирования Фонда развития моногородов (148 млн руб.) и бюджета Татарстана (42 млн руб.).

— Над этим проектом трудились не только наши специалисты, но и эксперты профильных ведомств Татарстана. Мы получили колоссальную поддержку, начиная от уровня переговоров, заканчивая строительством инженерной и транспортной инфраструктуры, — отметил заместитель генерального директора ООО «Ромекс-Кубань» Константин Томенко, назвав ОРЦ новым уровнем в понятии качества для ритейлеров.

По словам директора сети “Пятерочка“ Сергея Гончарова, открывшийся центр позволит обеспечивать продуктами магазины у дома в Татарстане, Удмуртии и других регионах ПФО.

Проект в Елабуге стал вторым проектом холдинга в республике для компании

Три проекта из восьми — в Татарстане

В прошлом году «Ромекс-Кубань» уже построил для X5 Retail Group один оптово-распределительный центр в Зеленодольске. Таким образом, проект в Елабуге стал вторым проектом холдинга в республике для компании.



Как сообщил корреспонденту “Реального времени” Константин Томенко, в сентябре инвестор сдаст в эксплуатацию третий объект из восьми существующих в России. И снова в Татарстане, но на этот раз для Ozon. Таким образом, в общей сложности инвестиции в проекты в республике составили уже более 5,15 млрд рублей.

1 / 39 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов