В Елабуге запустили логоцентр для снабжения магазинов у дома по всему Поволжью
Оптово-распределительный комплекс, реализованный совместно с Фондом моногородов и Татарстаном, обошелся кубанскому инвестору в 1 миллиард рублей
В Елабуге запустили в работу оптово-распределительный центр, который призван разгрузить аналогичный комплекс в Зеленодольске и обеспечить бесперебойными поставками продуктов питания не только Татарстан, но и все Поволжье. Корреспондент “Реального времени” побывала на его открытии и наблюдала, как премьер-министр в диалоге с представителем федеральной продуктовой сети отстаивает интересы местных производителей, а глава района радуется появлению новых рабочих мест, что особенно актуально после оптимизации на Ford Sollers и других предприятиях.
Знакомое пиво и интересы местных производителей
Открывать оптово-распределительный центр X5 Retail Group в Елабуге премьер-министр Татарстана Алексей Песошин прилетел на вертолете. По программе его ждал обход выставки местных производителей, экскурсия по комплексу и сама торжественная церемония запуска работы ОРЦ.
Прямо у входа в логоцентр накрыли стол с безалкогольным пивом местного производителя. Правда, надолго у него татарстанский премьер не задержался, лишь заметил под одобрительный смех, что и так знаком “с вашей линейкой”. Далее прошлись по ряду со всем разнообразием местных продуктов — свежее мясо, колбасы, хлебобулочные изделия, молочка. Здесь премьер задал несколько вопросов, заинтересовался производством детского питания.
Большинство представленных товаров татарстанских производителей можно найти и на прилавках федеральной продуктовой сети. В планах компании — расширить сотрудничество с локальными брендами.
— В нашей торговой сети в Татарстане доля местных производителей — больше 30%. Для нас это сотрудничество не просто необходимо для развития бизнеса, но и стратегически важно. Таким образом мы сокращаем цепочку поставок, сроки доставки в магазины и повышаем качество, свежести продуктов, сохраняя низкие цены, — пояснил директор федеральной сети Сергей Гончаров.
Алексей Песошин был солидарен и призвал привлекать к работе как можно большее количество поставщиков из Татарстана, обещая содействие и со своей стороны.
Из Елабуги по всему ПФО
Новый логоцентр площадью 18 тыс. кв м даст моногороду дополнительные 250 рабочих мест, чему особенно порадовался руководитель Елабужского района Рустем Нуриев. По его словам, сейчас новые вакансии как никогда востребованы, ведь из-за экономического кризиса и сокращений без работы остались бывшие сотрудники Ford Sollers и других предприятий.
Крупный проект с возведением ОРЦ реализовал холдинг «Ромекс-Кубань», который отвечает не только за строительство, но и последующую эксплуатацию объекта. Компания инвестировала свыше 1 млрд рублей. Инженерную и транспортную инфраструктуру обеспечили за счет софинансирования Фонда развития моногородов (148 млн руб.) и бюджета Татарстана (42 млн руб.).
— Над этим проектом трудились не только наши специалисты, но и эксперты профильных ведомств Татарстана. Мы получили колоссальную поддержку, начиная от уровня переговоров, заканчивая строительством инженерной и транспортной инфраструктуры, — отметил заместитель генерального директора ООО «Ромекс-Кубань» Константин Томенко, назвав ОРЦ новым уровнем в понятии качества для ритейлеров.
По словам директора сети “Пятерочка“ Сергея Гончарова, открывшийся центр позволит обеспечивать продуктами магазины у дома в Татарстане, Удмуртии и других регионах ПФО.
Три проекта из восьми — в Татарстане
В прошлом году «Ромекс-Кубань» уже построил для X5 Retail Group один оптово-распределительный центр в Зеленодольске. Таким образом, проект в Елабуге стал вторым проектом холдинга в республике для компании.
Как сообщил корреспонденту “Реального времени” Константин Томенко, в сентябре инвестор сдаст в эксплуатацию третий объект из восьми существующих в России. И снова в Татарстане, но на этот раз для Ozon. Таким образом, в общей сложности инвестиции в проекты в республике составили уже более 5,15 млрд рублей.
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