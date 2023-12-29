В Татарстане утвердили стратегию по обеспечению благоприятных условий для развития экспорта до 2030 года
Кабмин Татарстана утвердил стратегию по обеспечению благоприятных условий для развития экспорта в республике до 2030 года. Постановление подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.
Цель стратегии — создание условий для увеличения объема несырьевого неэнергетического экспорта, а также экспорта услуг организаций в 2030 году на 70% по отношению к 2020 году.
Стратегия призвана решить ряд задач в сфере внешнеэкономический деятельности Татарстана:
- развитие и укрепление внешнеэкономических связей, расширение рынков сбыта продукции и ее экспортного потенциала;
- повышение эффективности инфраструктуры поддержки экспорта, выявление и снижение административных барьеров, совершенствование механизмов взаимодействия федеральных и республиканских органов исполнительной власти и субъектов предпринимательства по вопросам развития экспорта;
- активное привлечение к экспортной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
- создание благоприятных условий для географической диверсификации экспорта;
- проведение за рубежом и в Татарстане мероприятий, продвигающих международные рынки продукции, произведенной в республике;
- оказание содействия экспортерам Татарстана в выходе на международные торговые площадки;
- проведение ежегодного обучения основам экспортной деятельности для организаций в Татарстане, в том числе привлечение их к участию к акселерационных программах;
- формирование системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности для организаций в Татарстане, в том числе привлечение их к участию в акселерационных программах;
- формирование системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе образовательных организаций высшего образования в регионе.
Напомним, Центр поддержки экспорта в Татарстане помогает предпринимателям выйти на внешние рынки. В этом году за девять месяцев с его помощью в республике заключили 57 контрактов более чем на $18,7 млн:
— Отрадно, что национальный проект развития экспорта будет продолжен до 2030 года. Все мероприятия, которые были в предыдущие годы по поддержке экспорта, будут продлены. Будут 15 направлений новых — это и льготное финансирование, это и субсидирование затрат на транспортные расходы, на сертификацию продукции, — отмечала первый заместитель министра экономики Татарстана Наталья Кондратова.
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