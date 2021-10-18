«В Казахстане ставят в пример заведения, которые у нас называют «прогнувшимися»

Антипрививочники угрожают казанским рестораторам бойкотом за соблюдение ковидных ограничений

Фото: Максим Платонов

С введением QR-кодов на посещение мест общепита в адрес владельцев казанских ресторанов и кафе посыпались угрозы антипрививочников бойкотировать тех, кто исполняет антиковидные требования под угрозой 200-тысячных штрафов. Так что теперь представители отрасли, которые и так понесли большие потери из-за новых неожиданных для многих ограничений, жалуются на травлю. «Реальное время» разбиралось в причинах угроз бизнесу, масштабах проблемы, которая создалась с введением QR-кодов и ее истоках.

За «фашистов» ответят



Гневной отповедью в адрес антипрививочников, призывающих бойкотировать заведения, собственники которых выполняют антиковидные органичения и требуют на входе предъявить QR-код, разразилась казанская предпринимательница, совладелица казанского кафе «Пески» на Профсоюзной Юлия Рывкина.

— Многим рестораторам прилетело. Нас обвиняют в том, что мы поддерживаем сегрегацию, и даже в фашизме, — написала она под скрином поста, обвиняющем казанское кафе «Чито» в «сегрегации народа». — Это мне прям вот особенно нравится. Потому, что мы пытаемся не потерять в сложившейся ситуации свой бизнес, в который столько вложено и средств, и души. Вчера моя подруга Юля Кантария (кафе «Чито») сама ездила на доставку. Потому, что нанимать курьера дорого, а заказов мало. Это при том, что у нее еще гипс на ноге не сняли. Вот прям с костылем и ездила… Я пишу это не для того, чтобы вы нас пожалели, и не для того, чтобы оправдаться. Я хочу вас предупредить, дорогие наши диванные революционеры, что мы не намерены терпеть ваши оскорбления и покорно носить навешиваемые вами ярлыки. У нас сейчас не лучшие времена, но мы скинемся на самого зубастого юриста и накажем по закону всех шипящих. По закону. Знаете, что это такое?

Российское движение, призывающее бойкотировать кафе и рестораны, обеспечивающие соблюдение антиковидных мер, добралось до столицы Татарстана вместе с QR-кодами. Антипрививочники не просто призывают игнорировать эти заведения, но обвиняют их владельцев в «сегрегации» и утверждают, что они «поддерживают фашизм».

В июне антипрививочники объявили бойкот московским рестораторам, спустя три недели после введения вход в кафе и рестораны по QR-кодам был отменен, и организаторы бойкота в соцсетях считают это своей заслугой, несмотря на то, что основаниями для отмены официально были названы высокий процент вакцинированных среди посетителей и работников общепита и падение заболеваемости. Но сейчас московские власти вновь заговорили о возможности введения QR-кодов. В Санкт-Петербурге также планируют введение QR-кодов, однако не для посетителей кафе и ресторанов.

Антипрививочники не просто призывают игнорировать эти заведения, но обвиняют их владельцев в «сегрегации»

«Сами напросились»

— Я не хочу ажиотажа вокруг этой темы, — призналась «Реальному времени» Юлия Рывкина. — Для меня она болезненна, я переживаю. Мне тоже пишут гадости в директ, но я их просто блокирую. А это прислали моей подруге. И у блогерши, которая это прислала, много подписчиков. Но спорить с такими людьми, как я поняла, нет никакого смысла. Эти разговоры нужно просто блокировать.

Во-первых, говорит Рывкина, среди тех, кто грозится обходить стороной ее кафе, нет тех, кто в него ходил или ходит, и нет потенциальных его посетителей. Так что на ситуацию с бизнесом они повлиять не могут, хотя она и в самом деле непростая: с введением QR-кодов кафе потеряло более 50 процентов выручки.

Во-вторых, заметила она, поведение призывающих к бойкоту антипрививочников безответственно. Причем не по отношению к чужому бизнесу, а по отношению к самим себе и своим близким, жизнью и здоровьем которых они рискуют. А в-третьих, на введение ограничений антипрививочники, по сути, сами напросились: чего еще было ожидать, когда кривая заболеваемости и число смертей идут вверх, а люди упираются и не делают ничего, чтобы сформировался коллективный иммунитет?

Поведение призывающих к бойкоту антипрививочников безответственно, заметила Рывкина. Фото: Максим Платонов

— Я считаю, что бойкотировать кафе и рестораны — это просто трусость со стороны противников вакцинации! Ведь ограничения вводили не мы, мы просто исполняем закон. Нас делают ответственными за решение, которое не мы принимали! Вы, если не согласны, напишите письмо правительству, выйдите на митинг, словом, делайте что-нибудь! Но выступать против тех, кто принимает решения, мы боимся. Мы выступаем против тех, кто эти решения исполняет, потому что поставлен в такие рамки, в которых они либо выполняют решение, либо теряют бизнес, получают штрафы, после которых бизнесу уже не подняться.

А еще предприниматель говорит, что негатив, который исходит от призывающих к бойкоту, полностью перекрывают положительные эмоции от тех гостей ее кафе, которые, не имея пока QR-кода, приезжают, чтобы получить чашку кофе у дверей и выпить ее на улице со словами: «Первый компонент вакцины я уже сделал, скоро сделаю второй и обязательно приду к вам!».

«У нас — прогнулись, у них — отстояли себя»

Автор «Записок плохого официанта» на «Дзене» с горьким юмором рассказывает, о вакханалии, которую устроили антипрививочники в директе его заведения: «То, что произошло дальше, трудно объяснить. В директ стали приходить комментарии: «Фашисты!», «Счастливого вам разорения» и т. д. А в комментариях под постами о проверке QR-кода на входе в ресторан стали появляться, например, вот такие вещи: «Приспособленцы», «Сопротивляйтесь, бизнесмены, а не пособничайте», «Вместо того, чтобы нанять хорошего юриста и не вестись на подобные «указы», вы выбираете сегрегацию». Менеджер рассказывает — проснулась я, говорит она, в свой выходной 8:30 утра, а у меня рабочий наш аккаунт разрывается от сообщений в директе. И я до 9 утра, еще не встав с постели, читаю все то г***о, что нам присылают наши любимые гости. У меня, говорит, такое ощущение, что у всей этой толпы один мозг на всех. Так что теперь, приходя на работу, мы приветствуем друг друга не иначе как «Привет, фашист».

Некоторые заведения общепита уже публикуют в своих аккаунтах «гордые посты и сторис о том, что они-то, слава богу, никакие QR-коды не проверяют»

Автор поста рассказывает (и приводит в доказательство скрин), что некоторые заведения общепита уже публикуют в своих аккаунтах «гордые посты и сторис о том, что они-то, слава богу, никакие QR-коды не проверяют, потому что их места служат богу, а не сатане, поэтому к ним может свободно приехать на обед всякий человек совершенно свободно».

«Слово «сегрегация», — замечает автор, — мелькает сейчас чаще, чем салат «Цезарь» в меню 10 лет назад. Свобода слова, свобода слова. А вот видите, к чему приводит свобода в отрыве от здравого смысла?.. Я показал эти комментарии своей подруге, которая когда-то и привела меня работать в общепит; она отправилась гулять по хэштегу #ктакимнеходим. И обнаружила, что точно то же самое происходит, например, в Казахстане; правда, там наши заведения, которые у нас называют «прогнувшимися», у них ставят в пример как «отстоявших себя».

Им 2-3 недели не хватило

— Те, кто вообще «заточен» на посещение общепита, не будут бойкотировать рестораны из-за введения QR-кодов, — убеждена Мария Горшунова, владелица ООО «Майдан», основательница сети ресторанов «Сытый папа». — А те блогеры и их окружение, которые озлоблены и призывают к бойкоту — это мухи, на жужжание которых не стоит обращать внимания.

Проблема, убеждена Горшунова, в другом:

— Мы, конечно, почувствовали эффект от введения QR-кодов — падение выручки составило 80 процентов. Мы даже в ноль не выходим. Мы выходим в огромный минус. Но дело не в том, что все сплошь и рядом считают прививки от ковида ненужным делом. Просто те, кто прививался первыми, не имеют QR-кодов — у них справки. Есть люди, у которых нет личного кабинета на сайте госуслуг, сейчас они стоят в очередях в МФЦ. А еще у нас, на улице Баумана, очень много приезжих — у них тоже нет QR-кодов. Они вообще в трансе — они могут поселиться в отеле, но не могут пользоваться инфраструктурой вне отеля. Они, может быть, тоже привитые, но у них нет QR-кодов. А у нас один вариант прохода. Справки не работают. А есть еще пожилые люди, у которых нет смартфонов, которые не знают, что такое сайт госуслуг! А поминки? Люди просят провести поминальный обед, а мы не можем, потому что нет QR-кода. И мне кажется, сейчас народное недовольство может вылиться во что-то большее. Ладно, выборы прошли — а если бы они были сейчас, после введения QR-кодов? Мне кажется, они могли бы быть сорваны…

— А какой выход? — поинтересовался корреспондент «Реального времени».

— Надо было подготовиться к этому, я считаю, надо было дать хотя бы 2-3 недели для тех, кто уже привился, но не зарегистрировался на сайте госуслуг и не получил QR-код.

Предпринимательница считает сегодняшнюю ситуацию сопоставимой с локдауном:

— Только локдаун был честнее: мы закрылись — и все. Мы тогда смогли сэкономить на коммунальных платежах, на другом чем-то, а сейчас не можем. Ассоциация рестораторов и отельеров обратилась в правительство республики, и нам ответили, что QR-коды, вероятнее всего, будут действовать до декабря. Вот, сейчас думаем, как дожить. В октябре обычно формируются пакеты заказов на праздники. Сейчас — тишина. Это уже настороженность вызывает, что сорвется Новый год.

«Рестораторам потребуются меры поддержки»

По словам исполнительного директора Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галины Шарафутдиновой, падение выручки в кафе и ресторанах в связи с введением QR-кодов составило в среднем 60% по сравнению с «докуарным» периодом, но в разных заведениях конкретные показатели разнятся:

— У кого-то 50 процентов, а у кого-то и все 90, причем привязки к формату, локации заведений нет, цифры носят случайный характер.

Ассоциация направила в адрес президента республики письмо о последствиях введения QR-кодов для заведений общепита.

— Письмо было передано только вчера, в нем мы обозначили обеспокоенность отрасли, — сообщила «Реальному времени» исполнительный директор Ассоциации Галина Шарафутдинова. — Для нас важно понимать, как ситуация будет развиваться дальше. Пока мы обозначили проблему

На вопрос, каким образом можно было бы решить проблему, она ответила, что в случае, если проход в общественные места по QR-кодам сохранится на длительный срок, рестораторам потребуются меры поддержки со стороны государства:

— У нас нет проблем с получением консультаций, но они не влияют на экономическую составляющую. Для нас действие QR-кодов, например, в течение месяца, уже очень критично, это грозит закрытием предприятий. Мы в таком случае хотели бы как минимум для того, чтобы сохранить персонал, рассчитывать, как это было после локдауна, на компенсацию фонда оплаты труда, на компенсацию коммунальных услуг, на налоговые каникулы за третий квартал года и компенсацию комиссии агрегаторам доставки, которая, полагаю, будет прирастать.