Годовой план по сдаче соципотечного жилья Татарстан уже выполнил на четверть

Фото: Инна Серова

Из запланированного к сдаче в 2021 году в Татарстане жилья более 10% — это соципотечные дома. Запланирован 161 дом на 5159 квартир общей площадью 280 тыс. кв м. Об этом сообщил на совещании в Доме правительства министр строительства и ЖКХ Марат Айзатуллин.

На сегодняшний день сдано 8 домов на 1309 квартир — уже четверть от годового соципотечного плана. В высокой степени готовности находится 75 таких домов, в средней — 38, в низкой — 40.

Всего в республике в 2021 году планируется сдать в эксплуатацию 2,67 млн кв. м жилья, в настоящее время план выполнен на 9%.

Инна Серова