На фасаде казанского дома установят мемориальную доску в честь летчика-испытателя Бориса Машковцева

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На фасаде здания казанского дома по улице Восход, 22 установят мемориальную доску в честь героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя Казанского авиационного завода Бориса Машковцева. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, на табличку нужно будет нанести надпись на русском и татарском языках:

— В этом доме в 1966—1973 гг. жил Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР Борис Вячеславович Машковцев, — будет сказано в надписи.

скриншот realnoevremya.ru из google.com/maps

Борис Машковцев родился 9 июля 1922 года в Пятигорске. С ноября 1942-го был летчиком 94-го бомбардировочного авиационного полка. В следующем году стал летчиком-испытателем. Испытывал авиационные бомбы на бомбардировщиках Пе-2 и Ту-2, серийные реактивные бомбардировщики Ил-28, реактивные истребители МиГ-15, МиГ-15УТИ, МиГ-17 и так далее. Машковцев погиб 23 ноября 1973 года при выполнении испытательного полета на сверхзвуковом реактивном бомбардировщике Ту-22М2.

В честь Героя Советского Союза была названа улица в Казани. А в мае этого года в столице Татарстана появились плакаты, рассказывающие о его подвигах.

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Айрат Назипов