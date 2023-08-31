Кабмин Татарстана увеличил финансирование программы по развитию культуры

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об увеличении финансирования государственной программы «Развитие культуры Республики Татарстан». По сравнению с первоначальным планом, затраты на нее выросли на 18,2 млн рублей.

Ранее предполагалось, что расходы на программу в 2024 году составят 9,1 млн рублей, но теперь они составляют 11 млн рублей. Тоже самое касается и следующего года. В 2025-м на нее планировали выделить 8,9 млн рублей, теперь затраты возросли до 12,2 млн рублей.

В документе сказано, что реализация целей и задач программы в 2025 году позволит увеличить число посещений музеев до 177,7%. Согласно прогнозу, до 22% вырастет доля новых постановок в общем количестве спектаклей и до 46% поднимется доля национальных фильмов в общем объеме кинопроката.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2021 году в республике утвердили Стратегию развития культуры Республики Татарстан до 2030 года. Ее реализуют в два этапа. Координатором выступает республиканский Минкульт.



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Айрат Назипов