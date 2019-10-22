«Между Баварией и Татарстаном много общего: оба региона нацелены на развитие высоких технологий»

Бизнес-делегация Баварии из представителей двух десятков немецких компаний прибыла в Татарстан

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня в Татарстан прибыла большая делегация Федеральной земли Бавария. Более 40 человек, представляющих свыше 25 ведущих немецких компаний: производителей и экспортеров в сфере информационных технологий, промышленности и сельского хозяйства, во главе с министром экономики, регионального развития и энергетики — заместителем премьер-министра Баварии Хубертом Айвангером. После личной встречи немецкой стороны с премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным открылся двусторонний экономический форум. В ходе полуторачасовой сессии стороны презентовали свой инвестиционно-промышленный потенциал и обозначили наиболее актуальные направления сотрудничества на ближайшие годы. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Наша экономика работает в непростые времена — Брексит, кризис...»

Взяв слово, вице-премьер Баварии Хуберт Айвангер отметил особенно теплый прием, который был оказан делегации в аэропорту Казани — вместе с первыми лицами немецких бизнесменов и дипломатов встречали артисты в татарских национальных нарядах, угощая чак-чаком, хлебом-солью. «Это еще раз доказывает теплые отношения между нашими регионами», — подчеркнул он, напомнив, что в этот раз немецкая сторона собрала для визита в Татарстан группу из более чем сорока делегатов.

Среди них — представители компании BAUCH Engineering, специализирующейся на планировании и внедрении систем производства, сборки, измерений и испытаний для автомобильной промышленности, аэрокосмической, железнодорожной и ветроэнергетики; фирмы Hurco — проектировщика интерактивных компьютерных систем управления и программного обеспечения для металлообрабатывающих станков с ЧПУ; немецкого концерна Siemens.

— Между Баварией и Татарстаном много общего: оба региона нацелены на развитие высоких технологий, имеют низкий уровень безработицы: по последним подсчетам, в Баварии он равнялся 2,76%. Нашим экономикам нужны квалифицированные кадры, и мы делаем упор на привлечение специалистов не только с высшим, но и со средним профессиональным образованием. Наконец, мы тоже, как и вы, находимся на этапе трансформации автомобильной промышленности, и перед нами дилемма: отказ от двигателей внутреннего сгорания, переход на аккумуляторы или газовые двигатели, — заметил Хуберт Айвангер.

Вице-премьер Баварии напомнил гостям форума о том, что министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов, также присутствующий в зале, является частым гостем в Германии, и пригласил делегацию республики посетить регион в 2020 году. У Татарстана и Баварии определенно есть перспективы сотрудничества в области роботизации, искусственного интеллекта — тех сферах, которые помогут сделать экономики регионов более эффективными, отметил Хуберт Айвангер.

— Наша экономика работает в непростые времена — Брексит, кризис, это заставляет задуматься. Нам необходимо искать новые пути развития и решения. Мы услышали ваши пожелания, пожелания вашего премьер-министра о совместном развитии производства медицинской техники, экспорте сельхозпродукции. Я сам близок к сельскому хозяйству и очень уважаю ваши достижения в этой области, — добавил глава делегации Баварии, обращаясь к Альберту Каримову.

«Мы стараемся выстраивать прагматичные отношения»

Для Татарстана Германия является одним из важнейших внешнеторговых партнеров: внешнеторговый оборот республики с немецкой стороной составляет более 2 млрд долларов ежегодно, за первое полугодие 2019 года — 774,2 млн долларов, напомнил министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов. В качестве примера он рассказал о ряде знаковых проектов с компанией Siemens и дополнительных контрактах к проектам, которые концерн уже реализует на территории Татарстана: подписаны соглашения на строительство установки на 250 мегаватт с компанией «Казаньоргсинтез» на Российской энергетической неделе в начале октября этого года, а также сервисные контракты с компанией ТАИФ.

— Это буквально те примеры, которые говорят, что у нас сложилось сотрудничество. Я бы хотел подчеркнуть для наших немецких коллег, что, несмотря на возможные имеющиеся сложности, которые есть в «высоких» сферах, мы со своей стороны на региональном уровне всегда стараемся выстраивать прагматичные взаимовыгодные отношения, и если есть взаимный интерес компаний для такого сотрудничества, мы, безусловно, со своей стороны готовы и будем его в дальнейшем поддерживать.

Альберт Каримов проиллюстрировал свое заявление историей развития отношений с производителем промышленных роботов — компанией KUKA, которая оборудовала недавно запущенный в Набережных Челнах завод по производству кабин самыми современными роботами. В ближайшее время на предприятии будет налажено производство не только для татарстанского производителя КАМАЗ, но и для немецкого производителя Mercedes.

— На форуме представлено свыше 50 компаний Татарстана, и его задачей является поиск и развитие новых проектов, инициатив по возможной локализации немецких производств здесь, взаимным поставкам товаров, тем более что профили экономик Татарстана и Баварии во многом совпадают. Мы видим огромный потенциал для расширения сотрудничества и в сфере торгово-экономического сотрудничества, и других сферах, в том числе выставочной деятельности, — заключил министр.

«Мы заинтересованы в развитии сотрудничества»

Татарстанский премьер Алексей Песошин отметил, что Федеративная Республика Германия вообще и Бавария в частности являются важнейшими стратегическими партнерами республики.

— Нашу республику посещают официальные и деловые круги ФРГ. Представители Татарстана во время визитов в вашу страну встречаются с руководством предприятий, изучают передовой опыт. В августе открыто Торгово-экономическое представительство Республики Татарстан в Германии. С 2016 года действует авиарейс Казань — Франкфурт-на-Майне, — отметил Песошин.

Премьер также напомнил о сотрудничестве Татарстана с немецкими компаниями. Например, компания Siemens активно сотрудничает с республиканскими предприятиями, реализовано большое количество проектов в разных областях. «Линде Груп» успешно взаимодействует с ГК «ТАИФ».

— Татарстан занимает выгодное географическое положение на востоке европейской части России, находясь на пересечении важнейших магистралей. На территории республики добывается и перерабатывается нефть, развита нефтехимия, производятся автомобили, самолеты, вертолеты, суда, машиностроительная продукция. Более 50% промышленных товаров мы отправляем на экспорт, — подчеркнул премьер Татарстана.

По словам главы правительства РТ, у двух регионов есть перспективные направления сотрудничества. «Здесь стоит отметить привлечение потенциальных резидентов в ОЭЗ «Алабуга» и «Иннополис», на другие инвестиционные площадки Татарстана. Продвижение в Баварию нашей экспортно ориентированной продукции. Мы заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере сельского хозяйства, строительства, энергосберегающих технологий, здравоохранения, фармацевтики, в области культуры, науки, образования, спорта и туризма», — заключил Алексей Песошин.

Визит немецких бизнесменов приурочен к экономическому форуму «Татарстан — Бавария». В программе — презентация инвестиционно-промышленного потенциала Татарстана, примеров успешного опыта сотрудничества с немецкими партнерами, а также выступления представителей деловых кругов Баварии.