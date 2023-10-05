Татарстанский форум по энергетике и энергоресурсоэффективности в 2024 году пройдет 3—5 апреля

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В 2024 году Татарстанский форум по энергетике и энергоресурсоэффективности пройдет с 3 по 5 апреля. Такие даты утвердил кабмин Татарстана.

Постановлением республиканского правительства создан организационный комитет. Ему поручено до 1 ноября 2023 года разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению форума. Он должен предусмотреть проведение мероприятий деловой программы и специализированной выставки TatEnergyExpo.

Оргкомитет по подготовке и проведению ТЭФ-2024 возглавил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Сопредседателями назначены заместители министра энергетики России Евгений Грабчак и Павел Сниккарс, а также замминистра экономического развития страны Илья Торосов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Секретарем оргкомитета назначен министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко. Всего в состав организационного комитета вошли 35 человек.

В 2023 году Татарстанский форум по энергетике и энергоресурсоэффективности проходил в Казани с 5 по 7 апреля. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина