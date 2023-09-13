Кабмин Татарстана утвердил прожиточный минимум на 2024 год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил величину прожиточного минимума на душу населения на 2024 год. Она составит 12 966 рублей.

Для трудоспособного населения Татарстана прожиточный минимум на следующий год составит 14 133 рубля. Для пенсионеров он установлен в размере 11 151 рубль, для детей — 12 577 рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По сравнению с 2023 годом величина прожиточного минимума на душу населения в Татарстане выросла на 747 рублей, или на 6,1%. На сегодняшний день она составляет 12 219 рублей. Для трудоспособного населения в этом году показатель установлен в 13 319 рублей, для пенсионеров — 10 508 рублей, детей — 11 852 рубля.



Напомним, в конце 2022 года российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который приостанавливает действие закона о прожиточном минимуме и устанавливает новый, исходя из прогнозируемой границы бедности. Согласно документу, в 2023 году величина составит 14 375 рублей, в 2024-м — 15 049 рублей. Отметим, что татарстанский прожиточный минимум ниже на 2 156 и 2 083 рубля соответственно.

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Татьяна Демина