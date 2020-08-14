Алексей Песошин: «Я уверен, построенные объекты послужат дальнейшему укреплению энергонадежности республики»

«Сетевая компания» завершила сразу два крупных инвестиционных проекта в Верхнеуслонском районе

Фото: Ринат Назметдинов

На днях торжественно ввели в эксплуатацию новую подстанцию напряжением 110 кВ и открыли производственную базу Верхнеуслонского района электрических сетей. Подстанция, ставшая частью масштабной инвестпрограммы «Сетевой компании», обеспечит бесперебойную передачу электроэнергии постоянным жителям района, казанцам-«дачникам», проживающим в более чем тысячи загородных домов, и, что немаловажно, производственным предприятиям, находящимся на территории Верхнеуслонского района РТ. Как узнала корреспондент «Реального времени», в том числе запроектирована возможность увеличения мощности ПС, что позволит районному центру Верхний Услон развиваться в ближайшие 25—30 лет, сняв вопросы по электроснабжению новых объектов на многие годы вперед.

Автоматизированная энергетика

Ввод в эксплуатацию подстанции, находящейся в нескольких километрах от Верхнего Услона, произошел в присутствии внушительной делегации во главе с премьер-министром РТ, председателем совета директоров ОАО «Сетевая компания» Алексеем Песошиным и генеральным директором компании Ильшатом Фардиевым. Сопровождали их замминистра строительства РТ Алексей Фролов, замминистра промышленности и торговли РТ Марат Миннибаев, и.о. руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Родион Карпов, глава Верхнеуслонского района Марат Зиатдинов, руководитель филиала «Буинские электрические сети» Айрат Зиганшин и руководители подрядных организаций, участвовавших в реализации проекта.

Запуск объекта в работу дистанционно осуществил дежурный диспетчер «Буинских электрических сетей» Андрей Волков, предварительно получив по видеосвязи команду на ввод от Алексея Песошина. В таком масштабе автоматизация электрооборудования реализована в Татарстане впервые. Возможность дистанционного управления — одно из преимуществ внедренных решений.

— Вся подстанция автоматизирована. В режиме реального времени мы наблюдаем состояние абсолютно каждого коммутационного аппарата и элемента сети. Выезжать на место не надо — все делает диспетчер. Подстанция связана с другими сетями, и диспетчер управляет всем Буинским энергорайоном, объединяющим 8 муниципальных районов Заволжья, — пояснил Ильшат Фардиев. Он отметил, что работа, на выполнение которой раньше затрачивалось два часа, благодаря автоматизации стала занимать всего одну минуту.

Ввод подстанции в эксплуатацию, находящейся в нескольких километрах от Верхнего Услона, произошел в присутствии внушительной делегации во главе с Алексеем Песошиным и Ильшатом Фардиевым

Филиалом ОАО «Сетевая компания» Буинские электрические сети и подрядной организацией ООО «Опора плюс» при строительстве подстанции применен ряд технических решений, повышающих уровень эксплуатации оборудования подстанции — на силовых трансформаторах производства АО «Группа СВЭЛ» установлены автоматические воздухоосушительные фильтры, маслоприемные чаши трансформаторов вместо традиционных бетонных конструкций выполнены с металлической отбортовкой, на отходящих фидерах 10 кВ смонтированы устройства определения поврежденного фидера при однофазных замыканиях на землю и другие решения.

В рамках инвестпрограммы ОАО «Сетевая компания» в Верхнеуслонском районе менее чем за два года, помимо подстанции 110 кВ, построило 18-километровую двухцепную линию 110 кВ к подстанции от ВЛ 110 кВ Свияжск — Иннополис и Исаково — Иннополис, реконструировали распределительную сеть с переводом уровня напряжения с 6 до 10 киловольт и установили интеллектуальные системы учета электроэнергии.

Задел на будущее

В ходе обхода вновь введенных объектов высокопоставленные лица не раз отметили, что ввод в эксплуатацию этих инфраструктурных объектов — исторический момент для Верхнеуслонского района. Такая высокая оценка дана неслучайно, ведь активно развивающаяся территория, включающая Иннополис и ряд крупных промышленных предприятий, учитывая также близость к Казани, имеет большой потенциал для экономического роста.

— Ввод в эксплуатацию подстанции обеспечит дальнейшее интенсивное строительство промышленных объектов, индивидуального жилья в районе, — полагает Алексей Песошин.

По словам Ильшата Фардиева, благодаря новой подстанции электроэнергией надлежащего качества будут обеспечены все объекты, построенные в районе в ближайшие 25—30 лет.

Благодаря новой подстанции электроэнергией надлежащего качества будут обеспечены все объекты, построенные в районе в ближайшие 25—30 лет

Новый «дом» для района электрических сетей

Одновременно с высоковольтной подстанцией была открыта новая производственная база Верхнеуслонского РЭС. Современное здание, оформленное в корпоративных серо-голубых тонах ОАО «Сетевая компания», расположилось на въезде в районный центр, что очень удобно как с точки организации оперативной работы сетевиков, так и посещения потребителями. База включает в себя административно-бытовое здание, теплые автостоянку и склад.

В двухэтажном здании АБК разместились кабинеты и бытовые помещения для работы 60 работников РЭС. Алексей Песошин, Ильшат Фардиев и другие члены делегации лично прошлись по новым помещениям и пообщались с сотрудниками. Например, в кабинете техучебы им показали, как энергетики обучаются технологии выполнения работ на цифровом симуляторе с помощью очков виртуальной реальности.

Одновременно с высоковольтной подстанцией была открыта новая производственная база Верхнеуслонского РЭС, включающая в себя административно-бытовое здание, теплые автостоянку и склад

На первом этаже открыт пункт по работе с посетителями с отдельным входом и парковкой, оборудованной местами стоянки и пандусом для инвалидов, придя туда, можно решить все вопросы в режиме «одного окна». А для комфортного пребывания у здания построили парковку для сотрудников и гостей, озеленили и благоустроили территорию.

1 млрд на развитие района

Открытие двух новых объектов — лишь часть работы энергетиков в Верхнеуслонском районе. За 2019—2020 года ОАО «Сетевая компания» вложила туда почти 1 млрд рублей. Ведется работа по реконструкции существующих, строительству новых воздушных линий и автоматизации распределительных сетей. Производится замена морально и физически устаревшего оборудования в садовых некоммерческих товариществах, переданного в ГУП РТ «Электрические сети». Проводится полная замена счетчиков предыдущего поколения на интеллектуальные приборы учета у потребителей всего района. Автоматизация на всех уровнях напряжения позволяет говорить о начале практической реализации модели «Цифрового РЭС».

Как пояснил заместитель генерального директора по инвестициям ОАО «Сетевая компания» Азат Мазитов, главная цель, которую преследовали по этой программе, — повышение качества и надежности предоставления электроэнергии.

Премьер-министр Татарстана итогами обхода и запуском очередных крупных проектов остался доволен.

— Я уверен, построенные объекты послужат дальнейшему укреплению энергонадежности республики. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководство, трудовой коллектив «Сетевой компании», подрядные организации за успешно проделанную работу в достаточно короткие сроки, — отметил Алексей Песошин.

Приятным завершением проделанной работы стало чествование всех тех, кто своим трудом внес вклад в реализацию амбициозных проектов. Сотрудники Буинских электрических сетей, подрядных организаций, работники управления ОАО «Сетевая компания» были награждены благодарностью Кабинета министров республики, грамотами министерства строительства РТ, наградами «Сетевой компании» и грамотами главы Верхнеуслонского муниципального района.