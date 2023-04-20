Алексей Песошин рассказал о сроках подготовки мастер-планов городских агломераций Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, выступая с отчетом кабмина на 43-м заседании Госсовета региона, рассказал о работе по подготовке мастер-планов городских агломераций. Их всего три.

На сегодняшний день ведется работа по подготовке мастер-плана Казанской агломерации. Этим занимается Институт пространственного планирования Татарстана. Завершить работу специалисты должны уже в этом году.

Во втором квартале 2024 года должна завершиться подготовка мастер-плана Камской агломерации. Еще через год, в апреле — июне 2025-го, ожидается сдача мастер-плана Альметьевской агломерации.

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В конце прошлого года Кабмин Татарстана утвердил рабочую группу, которая разработает долгосрочный план социально-экономического развития Казанской агломерации. Она должна оперативно рассматривать и решать стоящие перед ней вопросы.



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Татьяна Демина