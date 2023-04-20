Объем инвестиций в основой капитал в Татарстане вырос до 888 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В 2022 году в Татарстане объем инвестиций в основной капитал составил 888,6 миллиарда рублей. Об этом рассказал премьер-министр республики Алексей Песошин, выступая с отчетом кабмина на 43-м заседании Госсовета республики.

— По итогам года привлечено более 888 миллиардов рублей инвестиций. Это 110% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года, — сказал он.

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Алексей Песошин напомнил, что в прошлом году Татарстан и вся Россия столкнулись с серьезными вызовами. По его словам, введенные Западом санкции значительного влияют на развитие экономики республики.

Премьер-министр обратил внимание, что ВРП Татарстана в 2022 году составил 3,865 триллиона рублей. Основный вклад внесли промышленность, сельское хозяйство и строительный сектор.

Напомним, на коллегии Министерства экономики Татарстана сообщалось, что инвестиции в основной капитал за прошлый год составили 850 млрд рублей. На реализации инвестиционных проектов сказались ограничение внешнеторговой деятельности и разрыв логистических связей.



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Татьяна Демина