Комитет РТ по охране объектов культурного наследия
Общая информация
Комитет РТ по охране объектов культурного наследия — орган исполнительной власти специальной компетенции, уполномоченный в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов России в Республике Татарстан. Комитет также осуществляет переданные в соответствии с федеральным законодательством полномочия Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.
Комитет создан в июне 2018 года Указом Президента Республики Татарстан № УП-462 от 28.06.2018 о Комитете Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.
Руководитель — Гущин Иван Николаевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, ул. Пушкина, 66/33
- Телефон: (843) 264-74-17
- Email: komitet.okn@tatar.ru
- Сайт: https://okn.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 15.10.2020