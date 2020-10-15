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Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

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Общая информация

Комитет РТ по охране объектов культурного наследия — орган исполнительной власти специальной компетенции, уполномоченный в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов России в Республике Татарстан. Комитет также осуществляет переданные в соответствии с федеральным законодательством полномочия Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

Комитет создан в июне 2018 года Указом Президента Республики Татарстан № УП-462 от 28.06.2018 о Комитете Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Руководитель — Гущин Иван Николаевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, ул. Пушкина, 66/33
  • Телефон: (843) 264-74-17
  • Email: komitet.okn@tatar.ru
  • Сайт: https://okn.tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 15.10.2020

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