Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Общая информация

Комитет РТ по охране объектов культурного наследия — орган исполнительной власти специальной компетенции, уполномоченный в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов России в Республике Татарстан. Комитет также осуществляет переданные в соответствии с федеральным законодательством полномочия Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

Комитет создан в июне 2018 года Указом Президента Республики Татарстан № УП-462 от 28.06.2018 о Комитете Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Руководитель — Гущин Иван Николаевич.

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