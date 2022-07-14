Трубу завода Паулуччи в Ключищах признали памятником культуры и истории и взяли под госохрану

Фото: из чата группы защитников усадьбы Паулуччи

Труба «несуществовавшего» завода Паулуччи

Трубу кирпичного завода Паулуччи в селе Ключищи Верхнеуслонского района Татарстана, о варварском разрушении которой писало «Реальное время», взяли под государственную охрану. По информации Комитета РТ по охране объектов культурного наследия, приказом главы ведомства Ивана Гущина объект «Промышленная труба кирпичного завода XIX века» включен в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Комиссия для рассмотрения историко-культурной ценности объекта была создана Комитетом по ОКН после того, как туда поступили обращения от активистов из числа местных жителей и дачников о том, что 26 февраля собственник земельного участка начал работы по демонтажу старинного сооружения. Работы были остановлены, а в апреле наследнику земельного участка Александру Осянину, который начал снос трубы, даже не вступив в права, было выдано предписание с запретом производить работы до принятия решения, является ли это сооружение памятником истории.



Фото: из архива Ирины Кримштейн

Местные власти заинтересованности в сохранении исторического объекта первоначально не выказали и даже пытались убедить активистов и журналистов, что труба была построена в 20—30-е годы прошлого века и никакого дореволюционного завода маркизов Паулуччи в Ключищах не существовало. «Данная труба является остатком от сооружений и имеет аварийное состояние», — сообщил «Реальному времени помощник главы Верхнеуслонского муниципального района Азат Галимуллин». Но впоследствии замглавы Верхнеуслонского района Сергей Осянин высказал иную точку зрения, он предложил использовать трубу в качестве основы для создания новой туристической зоны в районе.

«Будем добиваться восстановления»

— Десять дней назад я написала три гневных письма — в Министерство культуры России, Минэкологии России и Следственный комитет РФ, — рассказала «Реальному времени» активистка Лилия Мустафина о том, что могло подтолкнуть Комитет по ОКН к оперативному принятию решения о взятии трубы завода Паулуччи под госохрану. — Сделала я это после того, как увидела, что в яблоневом саду усадьбы Паулуччи собственник участка начал выкорчевывать уцелевшие после прошлогодней варварской порубки яблони.

Фото: Лилия Мустафина

На вопрос, какие планы у активистов после того, как им удалось отбить от сноса старинную заводскую трубу, которая для многих уже стала неофициальным символом Ключищ, Мустафина ответила:

— Мы хотим вернуть сад и обдумываем дальнейшие действия. Планов много, в основном они касаются сферы туризма. Будем добиваться восстановления — и трубы, и сада.



Инна Серова