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Где копать: предприниматели Татарстана просят упростить историко-культурную экспертизу

13:58, 02.03.2020 3
Где копать: предприниматели Татарстана просят упростить историко-культурную экспертизу
Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казани прошло XIV расширенное заседание Совета по предпринимательству при президенте РТ. С докладом о ситуации с историко-культурной экспертизой в Татарстане выступила замдиректора АО «Татмелиорация» Ирина Соколова. Она напомнила, что с 2015 года на всех территориях, где планируются земляные работы и точно неизвестно, что там нет объектов историко-археологического наследия, бизнес обязан заказывать историко-культурную экспертизу, длительность которой составляет до 220 дней в бесснежный период. Глава ОКН РТ Иван Гущин объяснил, что экспертиза обусловлена борьбой с «черными копателями» и намерением сохранить памятники. Президент РТ Рустам Минниханов пожурил Гущина за то, что комитет не располагает такими сведениями уже сейчас.

Видео Камиля Исмаилова
Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 15:17
    Какие там "черные копатели"? Надо обратить внимание на копателей - археологов казанских. На все эти местные "черные схематозы", если они есть. Монополизация любого процесса - это уже признак...
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    Анонимно 15:45
    за вами уже выехали)
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  • Анонимно 15:51
    Разве в Татарстане есть черные копатели?
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