Где копать: предприниматели Татарстана просят упростить историко-культурную экспертизу

Сегодня в Казани прошло XIV расширенное заседание Совета по предпринимательству при президенте РТ. С докладом о ситуации с историко-культурной экспертизой в Татарстане выступила замдиректора АО «Татмелиорация» Ирина Соколова. Она напомнила, что с 2015 года на всех территориях, где планируются земляные работы и точно неизвестно, что там нет объектов историко-археологического наследия, бизнес обязан заказывать историко-культурную экспертизу, длительность которой составляет до 220 дней в бесснежный период. Глава ОКН РТ Иван Гущин объяснил, что экспертиза обусловлена борьбой с «черными копателями» и намерением сохранить памятники. Президент РТ Рустам Минниханов пожурил Гущина за то, что комитет не располагает такими сведениями уже сейчас.

