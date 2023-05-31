Светлана Персова: «Мы ориентировались как на сохранившуюся, так и на утраченную застройку»

В Казани утвердят 12 типовых проектов индивидуальных жилых домов для застройки в границах исторического поселения

«Реальное время» выяснило, какими будут типовые проекты индивидуальных жилых домов на территории исторического поселения Казани. Об этом изданию рассказала эксперт МБУ «Институт развития города» Светлана Персова, которая представила эти проекты раису республики Рустаму Минниханову и межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях. В нашем материале — о том, где в Казани строить индивидуальные жилые дома будет можно не иначе, как строго по-предписанному, что легло в основу типовых решений для ИЖС в центре города и когда «альбомы» с типовыми решениями появятся в открытом доступе.

Чтобы ничего не согласовывать



Типовые проекты жилых и не только зданий — это вовсе не изобретение советских архитекторов с их стандартными «хрущевками» и «брежневками», «московками» и «ленинградками». Их придумал Петр I, когда начинал строить новую столицу на Неве и столкнулся со стилем «кто во что горазд».

— А в современных условиях использовать типовые проекты при застройке исторических поселений, по соседству со старыми зданиями, требует закон ФЗ-73 «Об охране объектов культурного наследия», — уточнила Светлана Персова в разговоре с «Реальным временем». — И это уже совсем другая история. Закон наделил госорганы правом утверждать типовые проекты для исторических поселений, причем не обязательно проекты только жилых зданий, но и общественных. Дело в том, что в границах исторического поселения все проекты должны проходить согласование, поскольку новые дома должны соответствовать сохранившейся исторической застройке по многим параметрам. На других территориях проекты ИЖС не согласовываются — действует уведомительный порядок, а в пределах исторического поселения застройщики должны проходить долгую и утомительную процедуру: нанимать профессиональных архитекторов и проводить аналитическую работу, чтобы при проектировании учесть характер исторической застройки.

Фото: realnoevremya.ru

Так вот, теперь, если застройщик выберет один из типовых проектов, ему достаточно будет включить в уведомление о строительстве ссылку на него, согласовывать ничего не потребуется. Но и отступать от типового проекта в плане пропорций и отделки, внешнего вида здания он будет уже не вправе.

Как рассказала собеседница издания, в ходе разработки Концепции устойчивого развития исторического поселения Казани специалисты пришли к выводу, что для столицы Татарстана целесообразно разработать типовые проекты лишь только для индивидуальных жилых домов и на ограниченной части исторического поселения — в тех местах, где сосредоточены участки для индивидуального строительства:

— Это Адмиралтейская слобода, район Второй и Третьей гор — нынешних улиц Волкова, Калинина, Тихомирнова и Вишневского, улица Подлужная и район улицы Фатхуллина — не только сама улица, но и частный сектор вокруг нее.

Фото: Максим Кокунин/realnoevremya.ru

Дюжина зданий в разных версиях

Персова рассказала, что после того, как Концепция устойчивого развития исторического поселения Казани была принята, институт развития города получил муниципальное задание разработать типовые проекты для этих территорий:

— Работа продолжалась почти два года, были проведены архивные и натурные исследования, проводились натурные обмеры сохранившихся домов, был выполнен их пропорциональный анализ. Мы проанализировали ситуацию в Казани — и выявили основные проекты, которые использовались.

Она отметила, что практика использования типовых проектов существовала повсеместно по всей России еще с XVIII века, и был период, когда нетиповых построек вообще быть не могло:

— Тогда было очень мало профессиональных архитекторов, а строились много и часто, поскольку города часто горели. Существовали целые серии, в том числе отдельно для губернских городов, каким была Казань. И вплоть до начала XIX века требование использовать типовые проекты было обязательным условием: необходимо было, чтобы архитектура была профессиональной, а города обладали целостностью.

В середине XIX века уже разрешалось строить по индивидуальным проектам, наняв архитектора, но многие застройщики все равно пользовались типовыми: взять альбом и выбрать подходящий проект было удобно и выгодно.

— Выполняя анализ старых типовых проектов, мы выявили те, которыми в Казани наиболее часто пользовались — и на их основе разработали 12 типовых проектов, — рассказала Персова. — Каждый вариант разработан в нескольких версиях — с наружной отделкой в разных материалах: обшивка деревом, штукатурка, кирпич. При этом мы ориентировались как на сохранившуюся, так и на утраченную застройку, изображения которой сохранились, а также на наиболее часто использовавшиеся в XIX веке проекты.

Усадьба на рубеже XIX—XX веков. Фото: pastvu.com

Снаружи — точно по проекту, внутри — по вкусу собственника

Корреспондент «Реального времени» напомнил, что еще два века назад жилые дома строились с учетом нашего непростого климата и сложностей отопления больших зданий — с небольшими, тесными по нынешним меркам комнатами. Сегодня в центре города индивидуальные жилые дома строят только очень состоятельные люди, для которых на первом плане не вопрос стоимости содержания объекта недвижимости, а вопросы комфорта.

— Мы учли современные вкусы и требования собственников, поэтому планировки даны примерные и с учетом существующих запросов, — пояснила Светлана Персова. — Общая площадь домов также ориентирована на существующие запросы.

— А как решен вопрос внутренней планировки?

— Конструктив здания типовым проектом не регламентируется — он может быть любым, а внутренняя планировка — лишь рекомендуемая, потому что многим застройщикам важно увидеть, какие помещения могут быть внутри, но менять ее можно по собственному желанию. Жесткие требования применяются лишь к фасадам. Они в типовых проектах будут представлены очень подробно, с размерами обшивки, деталей и так далее.

А вот на вопрос, где можно ознакомиться с этими проектами, собеседница издания ответила, что пока нигде — их нет в открытом доступе:

— Пока они еще не утверждены приказом Комитета по охране объектов культурного наследия — как раз находятся там на рассмотрении.

Фото: Олег Тихонов/realnoevremya.ru

Кто опередил Казань

Казань — не первый старинный русский город, где застройщикам исторического центра предписывается пользоваться типовыми проектами. В июне 2020 года были утверждены типовые архитектурные решения для исторических поселений федерального и регионального значения на территории Костромской области. Там таким образом регламентировали облик не только жилых, но и торговых, и общественных зданий (включая офисные центры), и даже ограды, балконные решетки и металлические козырьки над входными дверями в эти здания.

Еще раньше, в 2018 году, были утверждены типовые проекты для исторических поселений в Красноярском крае. К примеру, были разработаны пять типов жилых зданий, а также варианты решений по хозяйственным постройкам и оградам участков — «для восполнения утрат исторической застройки нецентральных улиц города на свободных земельных участках, смежных с зонами охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения».

Фото: скрин ookn.ru