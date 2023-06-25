В Казани утвердили границы дома, в котором выступал Владимир Маяковский

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив, театр имени Карима Тинчурина внутри)

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия утвердил границы дома, расположенного в Казани на ул. Горького, 13. В нем 20 и 21 января 1927-го и 23 января 1928 года выступал Владимир Маяковский.

Здание на ул. Горького, 13 находится в перечне объектов культурного наследия регионального значения. Оно включено в список постановлением Совета министров ТАССР от 30 октября 1959 года.



Скриншот realnoevremya.ru с постановления Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия

До этого границы объекта были утверждены приказом Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия от 13 ноября 2019 года. Дом находится на территории культурного слоя исторического центра Казани XI—XVIII веков. Сейчас в нем располагается Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина.



В конце прошлого года стало известно, что в здание планируется провести ремонт и реставрацию. В список работ входили частичная замена стен и перегородок, усиление фундамента, лестниц и крылец.



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Татьяна Демина