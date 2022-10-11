Башню Сююмбике в Казанском кремле ждут противоаварийные мероприятия и реставрация

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Башня Сююмбике находится в удовлетворительном состоянии»

В Комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия заверили, что беспокоиться о состоянии башни Сююмбике в Казанском кремле не стоит. На этой неделе в соцсетях распространяется видео, где из нее якобы выпадают кирпичи, а оставшиеся может свободно вытащить любой человек — их планируют заменить.

На трещины и «выпадение кирпичей целыми блоками» из башни Сююмбике обратил внимание и заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуард Хайруллин. Он призвал оградить территорию от туристов, которые любят вставлять между кирпичами монеты, и продумать план реставрации.



— Башня Сююмбике находится в удовлетворительном состоянии, ей ничего в настоящее время не угрожает, — сообщили «Реальному времени» в Комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Несмотря на отсутствие угроз, плановые работы по укреплению фундамента все же проведут. Для этих целей уже выполнены соответствующие инженерные изыскания и подготовлен проект первоочередных противоаварийных мероприятий.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

— В ближайшее время подрядная организация приступит непосредственно к производству работ. Безусловно, территория в целях соблюдения техники безопасности будет ограждена, — рассказали в Комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Реставрацию проведут как внутри, так и снаружи

Укреплением фундамента работы на казанской «падающей башне» не закончатся. Следом там проведут реставрацию.

— Вторым этапом — реставрационные работы, как снаружи, так и внутри исторической башни. Замена утраченных или разрушенных кирпичей также предусмотрена, — утверждают в Комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия.

В дальнейшем у башни Сююмбике может появиться смотровая площадка. О таких планах на форуме «100% Татарстан» рассказал председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

— Башней Сююмбике, которая у нас сегодня бренд «падающая башня», мы тоже ею занимаемся, и тоже сегодня даны соответствующие поручения по обследованию этого помещения. И мы идем по пути все-таки приспособления для возможности туристам попасть на эту башню, на смотровую башню с возможностью увидеть окрестности вокруг кремля, — сообщил он.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Планы сделать внутренние помещения исторического объекта доступными для жителей и гостей Казани подтвердили. На данный момент вопрос прорабатывается.

— Сегодня Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия совместно с архитекторами-реставраторами прорабатывается вопрос приспособления объекта с возможностью доступа непосредственно во внутренние помещения башни для туристического показа, — сообщили в ведомстве.

Башня отклонена почти на 2 метра

Башня Сююмбике — объект культурного наследия федерального значения и одна из главных достопримечательностей столицы Татарстана. О дате ее постройки историки все еще продолжают спорить, но в научных кругах все же принято считать, что ее возвели в конце XVII века.

К началу прошлого века впервые обнаружилось, что шпиль башни Сююмбике отклонился от своей оси почти на два метра. По последним данным, наклон составляет 1 метр 98 см.



При осмотре в начале XX столетия обнаружили, что начала расходиться кирпичная кладка в нижней части башни. В связи с этим решили собрать средства на ремонт башни и, чтобы сохранить ее, первый ярус заковали в металлический обруч.

После этого работы по реконструкции башни Сююмбике проводились неоднократно. В 1977 и 1985 годах под ее основание залили бетон под давлением, что помогло остановить ее отклонение от оси.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

О том, что башне Сююмбике ничего не угрожает, Иван Гущин заверял и в начале 2021 года. По его словам, она не падает, хотя и знаменита как падающая.

— У башни бренд падающей. Она знаменита на весь мир, как и Пизанская. Тем не менее фактов, говорящих о падении, нет. Кроме того, в 90-х годах провели серьезные работы по укреплению фундаментов. Если при строительстве у нас фундаменты составляли порядка 1,5 метра всего, то в 90-х были проделаны правильные инженерные работы, связанные с обустройством 20-метровых буроинъекционных свай. Поэтому башне Сююмбике ничего не угрожает. Но так как это объект всемирного наследия, для нас очень важно иметь точную картину всего происходящего на территории кремля, — рассказал он в январе прошлого года.



В прошлом году власти решили провести специальное лазерное исследование постройки башни Сююмбике. Проект по сканированию стоил меньше миллиона рублей.





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Татьяна Демина