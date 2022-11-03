Казанский «перевернутый» дом отказались включать в перечень выявленных объектов культурного наследия

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Казанский дом-«перевертыш», расположенный в СНТ «Пролетарий», не включат в перечень выявленных объектов культурного наследия Татарстана. У него не нашли признаков, свидетельствующих об историко-культурной ценности.

В Комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия рассказали «Реальному времени», что ведомство получило заявления с просьбой признать «перевернутый» дом выявленным объектом культурного наследия. После этого сформировали комиссию по рассмотрению историко-культурной ценности здания.

— По результатам комплексного рассмотрения комиссией не выявлены критерии историко-культурной ценности объекта, которые позволили бы рекомендовать его к включению в перечень выявленных объектов культурного наследия Республики Татарстан, — заявили в Комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Дом в казанском садовом товариществе построил Анатолий Калинкин во второй половине прошлого века. Два года назад стало известно, что его могут снести, так как земельный участок, на котором он находится, расположен на пути дороги-дублера Горьковского шоссе.

В августе прошлого года жители «перевернутого» дома забеспокоились, что их могут выселить, так как объект и земля под ним перешли в собственность Кировского и Московского районов Казани. Власти заявили, что продумают вариант проживания семьи с учетом всех юридических особенностей.



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Татьяна Демина