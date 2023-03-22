Дом по ул. Баумана, 30 в Казани включили в реестр объектов культурного наследия

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане пополнился Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России — в него включили «Доходный дом товарищества Е.С. Смоленцева и Н.П. Шмелева», построенный в начале XX века. Он находится в Казани по ул. Баумана, 30.

Дом включен в реестр как объект культурного наследия регионального значения. Приказ подписан в Комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Из постановления Госкомитета Татарстана по охране объектов культурного наследия

Кирпичное здание по улице Баумана, 30 разделено на две части — непосредственно сам трехэтажный доходный дом и двухэтажный объект капитального строительства. Последний примечателен тем, что его часть, которая смотрит на главную пешеходную улицу Казани, украшена граффити, сделанным в честь чемпиона мира по футболу 2018 года — сборной Франции. На нем изображены главный тренер команды Дидье Дешам, мэр Парижа Анн Идальго, а также символы страны — Эйфелева башня, петух и древнегреческая скульптура Ники Самофракийской из Лувра.

Архитектор дома — Константин Олешкевич. Среди других его работ, расположенных в Казани, — здание городской Шамовской больницы (ныне отель отель Kazan Palace by Tasigo), доходный дом Казанского губернского дворянства, «Дом дворянства» (ныне первый учебный корпус Казанской консерватории им. Н. Г. Жиганова). Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина