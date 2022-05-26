Эмиль Хуснутдинов превратит аварийный дом купца Сурина в центре Казани в элитный жилой комплекс

Старинный особняк на Горького отреставрируют

Доходный дом купца Сурина, год назад выставленный на продажу за 200 млн рублей, так и не нашел покупателя, но, похоже, готовится к реновации. Собственники объекта культурного наследия, который находится в плачевном состоянии и, очевидно, по этой причине до сих пор не был продан, заказали проект реставрации и получили положительное заключение экспертизы.

Старинный особняк на улице Горького, 26 действительно требует больших вложений, поэтому эксперты в сфере недвижимости были уверены, что цена сильно завышена. В мае был опубликован акт государственной историко-культурной экспертизы, заказчиком которого выступило ООО «Девелоперская компания-2» под руководством депутата Госсовета РТ VI созыва и главы ГК «ЖИК» Эмиля Хуснутдинова.

Вероятно, не сумев реализовать памятник в таком виде, бенефициары решили его отреставрировать. Причем, судя по материалам ГИКЭ, после окончания всех работ здесь будут квартиры бизнес-класса. Сам Эмиль Хуснутдинов подтвердил «Реальному времени», что дом на Горького, 26 готовят к реставрации, после чего жилье в нем будет реализовано. Однако все подробности станут известны лишь после положительного заключения Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

— Мы сделали проект реставрации этого здания, прошли экспертизу и передали все в Комитет по охране объектов культурного наследия, чтобы проект утвердили. Сейчас наш проект вывесили на общественные обсуждения. Мы только в начале пути, и еще рано говорить о том, что будет дальше. Дом статус жилого не потерял, вопрос в том, что его нужно реставрировать. Ждем, что Комитет ОКН утвердит наш проект. Можно сказать, что, скорее всего, там будет жилье. Пока ничего не утверждено, говорить о средствах, которые понадобятся на реконструкцию, еще рано, — рассказал Эмиль Хуснутдинов нашему изданию.

Экспертиза оценила состояние здания как неудовлетворительное

Экспертизу провели архитекторы, инженеры и реставраторы Светлана Шаповалова (Кострома), Игорь Нестеренко (Казань) и Олег Свиридовский (Омск). Специалисты зафиксировали видимые дефекты, повреждения и разрушения в здании на Горького. Выдали рекомендации по устранению дефектов и восстановлению поврежденных несущих и ограждающих конструкций здания, его декоративных элементов, приведению их в нормативное техническое состояние.

В ходе биологической экспертизы в значительном количестве были обнаружены грибы-биодеструкторы, которые серьезно вредят деревянным конструкциям здания. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника оценено как неудовлетворительное. Фундамент дает неравномерную осадку здания, из-за чего в кирпичных стенах появились трещины. При этом эксперты пришли к выводу, что наружные кирпичные стены находятся в ограниченно-работоспособном техническом состоянии. А вот участок крыши и некоторые деревянные перекрытия уже аварийные. Эксперты также отметили неудовлетворительное состояние внутренних перегородок, дверей, деревянной лестницы, лепных украшений и полов.

Фото: Дмитрий Кояш / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

Проектом реконструкции предусматривается восстановление объемно-конструктивной структуры здания, восстановление первоначального облика на начало XX века. При этом предлагается приспособить объект для современного использования с сохранением исторической жилой функции. Также планируется сохранить историческое количество квартир в трехэтажной части с минимальными перепланировками. Основные парадные помещения, по замыслу экспертов, сохранят свои габариты.

В планах также восстановить и отреставрировать керамические полы. А в здании каретника, судя по материалам ГИКЭ, будет размещена двухуровневая квартира, для чего потребуется установить междуэтажную лестницу.

От доходного дома до коммуналок

В июле 2018 года, после неоднократных требований архитекторов Казани и республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, доходный дом Сурина наконец был признан объектом исторического наследия республиканского значения и до настоящего времени находился на консервации. Согласно данным публичной кадастровой карты Росреестра, дом на Горького, 26 — это «многоквартирный дом со встроенным детским садом», площадь 4 833 кв. м.

Дом купца Ивана Сурина, ныне являющийся объектом культурного наследия, был построен в 1913 году. Архитектор здания — Василий Трифонов. Дом начала XX века имеет широкие дворы-колодцы, больше характерные для Петербурга. Находится рядом с Лядским садом. Здание из кирпича богато декорировано по фасаду и в интерьере. Внутри сохранились старинные рамы, целиком входная группа в парадное и само парадное: старинные стекла, напольная плитка царских времен, красивая лепнина. Во дворе дома Сурина остались хорошо сохранившиеся постройки и остатки фонтана.

Как и положено любому доходному жилью, в доме Сурина находились многокомнатные съемные квартиры с двумя входами — один на парадной, другой на черной лестнице. Однако с началом революции некогда богатая парадная пришла в упадок. Хозяин дома Иван Андреевич Сурин уехал в Америку вместе с женой, где впоследствии и умер. Его имущество национализировали, квартиры переоборудовали в коммуналки. В этом доме до своей смерти в 1956 году жил и первый главный архитектор Татарстана Василий Егерев.

Эмиль Зиянгиров