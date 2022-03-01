ОКН Татарстана пригласило ТРО ВООПИиК на заседание по дому Дротоевского после разбирательств

Фото: Ринат Назметдинов

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия (ОКН) пригласил членов Татарстанского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК) на заседание секции по сохранению объектов культурного наследия Научно-методического совета по культурному наследию при ОКН.



На заседании, куда пригласили общество охраны памятников, планируется рассмотреть вопрос проведения противоаварийных и реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Дом Дротоевского».

Напомним, несмотря на схожие, казалось бы, цели, между казанскими градозащитниками и татарстанским Комитетом по охране ОКН не раз возникали разногласия. Еще одним поводом стала организованная ведомством Ивана Гущина экскурсия для журналистов в дом Дротоевского, где в очередной раз начались реставрационные работы. Вскоре после пресс-тура помощник президента Татарстана и член ТРО ВООПИиК Олеся Балтусова заявила, что, в отличие от СМИ, членам общества охраны памятников отказали в визите на объект реставрации.



Члены ТРО ВООПИиК после того, как их не пустили, заявляли, что именно ТРО ВООПИиК с 2011 года занимается спасением дома Дротоевского: благодаря обществу на него обратило внимание руководство Казани и Татарстана, после чего последним жильцам дали ипотеку, был организован визит президента республики, который дал поручения разным организациям заняться его ремонтом еще в 2012 и 2017 годах. Фарида Забирова и ее студенты создавали проект реставрации, они курировали все консервационные работы в течение этих лет совместно с Госжилфондом и КГАСУ.

Маргарита Головатенко