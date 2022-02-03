Олеся Балтусова: «Возведена очень странная стена неприязни»

Помощник президента Татарстана задала неудобные вопросы Комитету Татарстана по охране объектов культурного наследия

Фото: Василий Иванов

Противостояние Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия (ОКН) и Татарстанского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК) вышло на новый уровень. Помощник президента республики Олеся Балтусова сообщила, что членам общества отказали в визите в дом Дротоевского, в котором началась реставрация. Впрочем, возможно, это лишь начало диалога, выяснял корреспондент «Реального времени».

Журналистам — можно, градозащитникам — позже



Несмотря на схожие, казалось бы, цели, между казанскими градозащитниками и татарстанским Комитетом по охране ОКН не раз возникали разногласия. Вот и на этой неделе поводом стала организованная ведомством Ивана Гущина экскурсия для журналистов в дом Дротоевского, где в очередной раз начались реставрационные работы.



Вскоре после пресс-тура помощник президента Татарстана и сама активный член ТРО ВООПИиК Олеся Балтусова заявила, что в отличие от СМИ членам общества охраны памятников отказали в визите на объект реставрации: «Как вам такое, товарищи независимые журналисты?»

— ТРО ВООПИиК с 2011 года занимается спасением этого дома. Именно благодаря обществу на него было обращено внимание руководства города и республики, после чего последним жильцам дали ипотеку, был организован визит президента республики, который дал поручения разным организациям заняться его ремонтом еще в 2012 и 2017 году. Фарида Забирова и ее студенты создавали проект реставрации, они курировали все консервационные работы в течение этих лет совместно с Госжилфондом и КГАСУ. Как же понимать отказ в доступе на объект членам общества, если только вчера на объекте были многочисленные СМИ? — возмущались градозащитники.



Из ответа Комитета РТ по охране ОКН в адрес ТРО ВООПИиК следует, что сейчас на площадке проходят противоаварийные и ремонтно-строительные работы, что «представляет угрозу для безопасного пребывания людей на территории объекта культурного наследия».



Однако журналисты днем ранее побывали на этом объекте и узнали, что реставрация будет стоить 200 млн рублей (деньги из республиканского бюджета). Как и планировалось, в усадьбу переедет Комитет по охране ОКН, а здание бывших конюшен отдадут Центру культурного наследия Татарстана.

Также Гущин отметил в разговоре с журналистами, что восстановление объекта находится под пристальным вниманием профильного помощника президента Татарстана и его аппарата.

Сейчас здесь закончены все работы по укреплению конструктива здания. После установки крыши начнется отделка интерьеров. К концу года сюда переедет сам комитет. Сохраняется при этом его третий, советский, этаж, переоборудованный из чердака. Внутри разместятся кабинеты на 27 сотрудников, зал для приема посетителей и конференц-зал на 40 человек.



Сейчас здесь закончены все работы по укреплению конструктива здания. Фото: Ринат Назметдинов

Татарстанское отделение общества охраны памятников в минувшем году отметило 50-летие. В советские годы в нем состояло до 550 тысяч человек. Основная работа ТРО ВООПИиК — сохранение историко-культурного наследия, градозащитное движение. На счету его специалистов защита Черного озера, дом Дружининой, гостиница «Казань», квартал на улице Рахматуллина, Мергасовский дом и десятки других памятников.

С 2009 года заместителем председателя отделения, а с 2021-го и его главой была Фарида Забирова, казанский архитектор и реставратор. После ее смерти 27 июня этот пост заняла Наталья Топал, журналист, документалист. Одно из недавних совещаний градозащитников было посвящено ситуации с продажей здания бывшей Спасо-Преображенской церкви на Университетской.



Нежилой с 2002 года

Усадьба была построена для помещика Дротоевского в 1837 году по проекту Фомы Петонди, тогда — казанского губернского архитектора. Нижний его этаж кирпичный, верхний — деревянный, стиль классический. Перед революцией домом владело семейство Иосифа Молоткова: сначала он сам, потом его наследники.

В 1995 году дом стал памятником федерального значения, в 2002-м из него отселили жильцов по целевой программе ликвидации ветхого жилья и отдали здание Государственному жилищному фонду при президенте РТ.

По инициативе ТРО ВООПИиК и движения «Красный щит» на него установили временную мемориальную доску.

В 2012—2018 годах на на реконструкцию было потрачено 49,3 млн рублей. Фото: Олег Тихонов

В 2013 году проект реставрации разработал архитектор-реставратор Степан Новиков. В ноябре 2014-го помощник президента РТ Олеся Балтусова сообщила, что уже осенью 2017 года здесь будет располагаться архитектурная школа. Вскоре работы остановились: горожане могут помнить, что тогда у особняка выкрасили в голубой цвет нижнюю часть фасада, его отделку завершили лишь в связи с чемпионатом мира по футболу.

В 2018-м ГЖФ разрабатывал новую проектную документацию на реставрацию дома, предполагая, что он вновь станет жилым. В 2012—2018 годах на на реконструкцию было потрачено 49,3 млн рублей: это ремонт конструкции здания, гидроизоляция, укрепления фундамента, установка окон, замена кровли. Сейчас часть усадьбы занимает жилой дом 1930 года постройки и магазин.

В 2019 году президенту Татарстана Рустаму Минниханову показали усадьбу и озвучили новые варианты использования: в частности, здесь предлагалось разместить музей авторской песни, бардовского движения и центр детского творчества. Президент поручил тогда проработать вопрос по реставрации комплекса зданий.

В 2020-м объект перешел в ведение Комитета РТ по охране объектов культурного наследия, созданного в июле 2018 года. В ведомстве Гущина сделали новый проект реставрации.

Архитекторы сами собирают в Сети материалы по дому: это, к примеру, фото мая 2015 года.

«Не смогли все подготовить и согласовать на 2 февраля»

В Комитете РТ по охране ОКН на запрос «Реального времени» с просьбой прокомментировать отказ в доступе на объект градозащитникам, хотя журналисты были допущены, обещали подготовить комментарий. Однако позднее сообщили, что все ответы есть в приведенном письме: «Им не отказали, а не смогли все подготовить и согласовать на 2 февраля».

— Члены ВООПИиК — аттестованные специалисты, они имеют намного больше компетенций находиться на подобного рода объектах, чем журналисты с крупногабаритным оборудованием и камерами. В этом плане ответ очень неоднозначный и противоречивый, — отметил Степан Новиков, указав, в частности, что работу можно вести и сообща, сделав объект «образцово-показательным с точки зрения реставрации».

Архитектор-реставратор добавил, что ему непонятно, как кровля могла стать аварийной за столь небольшой срок и зачем менять ранее согласованные и отработанные фасадные решения, прошедшие экспертизы и общественные обсуждения. «Можно было ограничиться новым проектом приспособления, на мой взгляд, а сейчас проект выглядит как будто «А сделаю-ка я все наоборот!» Зачем?» — удивлен Новиков.

Ситуация вызвала переполох среди архитекторов, которые сейчас собирают данные из собственных источников.

— У меня два вопроса: почему здание после реставрации резко стало аварийным? — задается вопросом архитектор-реставратор Ирина Карпова. — И потребовало таких кардинальных вмешательств, как железобетонные рубашки и прочее. Второй: почему вместе с противоаварийкой изменили предмет охраны? Какие были дополнительные исследования, обоснования, чтобы изменять предмет охраны? Очень не хватает информации: по предыдущим работам, по документам, что согласовано, что нет.

Как пояснила старший преподаватель КГАСУ Альбина Хайруллина, их беспокоит и то, что авторы нового проекта реставрации предлагают корректировку предмета охраны, который ранее был утвержден Минкультом республики.

— Как член совета ТРО ВООПИИК, я констатирую несоблюдение ни одного из пунктов четырехстороннего соглашения, которое с таким пафосом подписывали на коллегии 2019 года, — заявила «Реальному времени» Олеся Балтусова. — Забирова на встречах в комитете об этом говорила неоднократно последние годы, но в ответ слышала только хамство, по ее словам. Научно-методический совет ни разу не собирался. Ни одна из секций. Проекты не заслушиваются. В Москве, например, ни один проект реставрации без положительного обсуждения на совете на подпись не идет. Мы вынуждены теперь собирать совет при обществе охраны памятников. Как помощник президента Татарстана, я просто поражаюсь, что опыт общественно-государственного партнерства оказался так грубо нарушен. Мы его столько лет выстраивали и гордились им, были примером другим регионам. Возведена очень странная стена неприязни между уважаемой и многоопытной школой наследия региона и новым комитетом.

Олеся Балтусова также напомнила, что именно общественники вели спасательные работы по дому Дротоевского с 2011 года.

— Теперь демонстрируется вот такое отношение. Отказ в допуске на объект — это только одно из многочисленных негативных событий за последнее время, — посетовала помощник президента республики.

В свою очередь председатель ТРО ВООПИиК Наталья Топал сообщила, что еще надеется наладить конструктивный диалог с Комитетом РТ по охране ОКН:

— Мы организуем совет специалистов, которые выскажут свое мнение, а оно не так однозначно внутри ВООПИиК. Мы сформируем конкретные предложения и претензии. Комитет готов с нами встретиться и их обсудить. Сейчас мы на трудном пути налаживания взаимодействия, — резюмировала она.