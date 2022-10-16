«Волчьеслободинское селище» в Татарстане хотят включить в перечень выявленных объектов культурного наследия

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Объект археологического наследия «Волчьеслободинское селище», расположенный в Новошешминском районе Татарстана, планируют включить в перечень выявленных объектов культурного наследия. Проект приказа подготовил Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

«Волчьеслободинское селище» находится в 3,34 км к северо-северо-востоку от села Слобода Волчья Новошешминского района, на краю надпойменной террасы правого берега оврага Устье на водораздельном пространстве рек Шешма, Секинесь и Малая Сульча, говорится в документе. Объект относится к Х — первой четверти ХIII века.

Скриншот документации

Напомним, в перечень выявленных объектов культурного наследия в Татарстане уже включили «Екатерининско-Слободинское селище» и «Русско-Чебоксарское поселение», расположенные в Новошешминском районе. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина