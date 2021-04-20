Собственника особняка на Петербургской «убедили» не химичить с чердаком старинного дома

В Казани в международный день памятников произошла удивительная история с одним из исторически ценных градоформирующих объектов. Собственник дома на Петербургской, 21 отказался от стремительно начатого без необходимых согласований увеличения объекта и даже снес «лишний» этаж. В Комитете по охране культурного наследия это, правда, сочли недостаточным и все равно направили материалы для составления протокола об административном нарушении. «Реальное время» обсудило с экспертным сообществом, чем являются старинные дома Казани — это ресурс для развития или шкатулки с сюрпризами?



Третьему этажу не бывать

Редкий сохранившийся на Петербургской улице двухэтажный дом под номером 21 стоит обособленно на «беззубой» полузастроенной улице, но выглядит в целом неплохо — фасад обновлен, прилегающий участок относительно благоустроен. На минувшей неделе здание, в котором на первом этаже находится ортопедический магазин, внезапно начали перестраивать, и очень быстро. Однако это все-таки заметили краеведы: создатель Музея истории старообрядчества в Казани Роман Царевский и руководитель института «Тамга», социолог Марья Леонтьева. О случившемся сообщил в Комитет по охране объектов культурного наследия казанский краевед, блогер, автор телеграм-канала «Архитектурасы» Ян Гордеев.

— Я виделся с главой комитета Иваном Гущиным, он участвовал в наших работах по консервации старинного дома-памятника на Старой улице, который мы условно называем бывшей чаеразвесочной фабрикой. Показал ему фотографии с Петербургской. Он пообещал среагировать. В тот же день мы с Царевским посмотрели, как идут работы. Надстроили этаж, который на следующий день разобрали. Возможно, подействовал Гущин. Вероятно, подействовала и Марья, которая сказала собственнику, что все это придется разбирать. Возможно, собственник разобрал все по своей инициативе.

По словам Марьи Леонтьевой, оказавшись вечером по соседству с этим домом, она застала собственника на объекте и поговорила с ним:

— Если коротко, то собственник ценного градоформирующего здания по ул. Петербургской, д. 21 решил надстроить этаж без согласований с кем бы то ни было. После беседы о статусе здания и возможных рисках он решил самостоятельно надстройку разобрать. Заметны его намерения стали во вторник, в воскресенье же надстройка уже была разобрана. По уверениям представителя собственника дальнейшие работы они будут совершать только в предусмотренных регламентах. Какая красота, вот всегда бы так!

На минувшей неделе здание, в котором на первом этаже находится ортопедический магазин, внезапно начали перестраивать, и очень быстро. Фото facebook.com/marya.leonteva

«Комитет будет держать на контроле»

«Реальное время» попыталось связаться с собственником дома, однако редакции переслали его ответ, что он воздерживается от разговора:

— Мы не хотим давать какие-либо комментарии. Спасибо, — был лаконичен владелец особняка.

Как пояснили нашему изданию в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия, несмотря на то, что собственник уже снес несогласованный третий этаж, его привлекут к ответственности:

— В адрес собственника здания по ул. Петербургская 21 в Казани выдано предписание о незамедлительном приостановлении любых работ. Этот дом расположен в границах исторического поселения регионального значения г. Казань и имеет статус ценного градоформирующего объекта. Охране подлежат основной объем и стилистические особенности решения исторических фасадов, конфигурации крыш, исторические материалы отделки фасадов и кровли. Что-то менять в этих параметрах запрещено. Так же собственнику направлено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении. Комитет будет держать ситуацию по данному объекту на контроле, — сообщил «Реальному времени» председатель Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин.

Между тем, на сайтах объявлений можно найти сообщения о продаже дома на Петербургской, 21, или сдаче в аренду его площадей. Стоимость особняка продавец оценил в 25 млн рублей.



Еще 430 зданий со схожей судьбой

Исторически ценный градоформирующий объект — предмет охраны исторического поселения, согласно приказу Кабмина РТ №218 об историческом поселении города Казань, его внешний вид менять нельзя. Как говорит краевед Роман Царевский, вопрос о возрасте дома пока неясен до конца:

— Пока что мы нашли сведения в архивах о 21-м доме середины XIX века в стиле народной архитектуры. Принадлежал он старообрядцу Денисову Т.Г.

Царевский также замечает, что по-человечески его собственников жалко: «Ведь люди вложились в этот дом деньгами, а теперь процесс пришлось остановить», но не сообщать о случившемся было бы нельзя. Многие казанцы заметили, что тоже видели работы в здании, но не все задумались, что стройка не согласована.



Марья Леонтьева указывает, что в Казани есть еще около 430 официальных зданий ИЦГФО (исторически ценных градоформирующих объектов). У них есть собственники, которые не знают о его статусе, не понимают, зачем его вводить в эксплуатацию (то есть просто ждут, пока оно рухнет), не знают, как им заниматься.

— Решением должна стать республиканская программа ревитализации пустующих исторически ценных градоформирующих объектов и объектов культурного наследия и наполнение их деятельностью, — говорит Леонтьева. — Эта программа стала бы логичным шагом в продолжении принятой концепции устойчивого развития исторического поселения Казань. Тем более, что аналитический задел для нее есть.

Леонтьева указала, что в рамках подготовки «Концепции устойчивого развития исторического поселения Казань» было предложено не просто сохранять и усиливать архитектурное своеобразие города, но и предлагать варианты программирования деятельности в существующей исторической застройке, которые одновременно будут отвечать сохранению духа города и будут экономически целесообразны для собственников. В частности, в рамках исследования был проведен анализ пустующих площадей и состояния ИЦГФО.

Если вы заметили похожий случай, когда вы сомневаетесь, правомочна ли деятельность застройщика на объекте, рекомендуем обращаться на горячую линию Комитета РТ по охране объектов культурного наследия (в рабочие дни с с 9.00 до 18.00 — по номеру (843) 24-50-113, либо круглосуточно на WhatsApp (937) 61-50-113.