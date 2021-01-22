В здании бывших конюшен купца Сапугольцева создадут офисный центр

Собственник не только восстановит строение, но и вернет въездные ворота

Фото: Роман Хасаев, 2016 г.

Как выяснило «Реальное время», в Казани скоро начнется реставрация одного из зданий объекта культурного наследия регионального значения — усадьбы Сапугольцева на улице Рахматуллина, 8/11. Домовладение входит в квартал Дворянского собрания, которое власти Татарстана пытаются восстановить не первый год. Пока краеведы радуются началу реконструкции исторического объекта, председатель татарстанского комитета ОКН Иван Гущин объясняет, почему так медленно движется процесс.

Сначала демонтируют, потом восстановят

Комитет ОКН вынес на общественное обсуждение проект реставрации одного из домов, составляющих объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Сапугольцева», что на улице Рахматуллина, 8/11. Речь идет о здании под литерой 5, так называемых «Службах», где в XIX веке размещались конюшни и каретни, а на верхнем этаже — сушила, а после оно было перестроено в жилое и сдавалось в аренду.

Этот каменный двухэтажный дом выполнен по проекту известного казанского архитектора Петра Тихомирова и соединен с главным домом на улице Рахматуллина проездными воротами. В настоящий момент здание находится в аварийном состоянии, часть стен утрачена, их демонтируют, а затем объект реставрируют и восстановят в исторических габаритах.

Собственником постройки площадью почти 344 кв. м и земельного участка под ним является ООО «Прогресс» — фирма, специализирующаяся на вложениях в ценные бумаги. На рынке уже 9 лет, ее руководитель и учредитель физлицо — некая Харисова Гулия Адехамовна. 2019 год «Прогресс» завершил с выручкой в 14 млн рублей и убытком в 10 млн. Владелец участка и заказал проект реставрации, который одобрила государственная историко-культурная экспертиза. Общественные обсуждения проектной документации по сохранению памятника архитектуры продлятся до 4 февраля.

Проектом предусмотрено усиление фундаментов и грунтов основания, устройство отсечной горизонтальной гидроизоляции; восстановление, укрепление и реставрация кирпичной кладки стен методом инъецирования трещин, восстановление разрушенного кирпича специальными реставрационными материалами, вычинкой кирпичной кладки; восстановление утраченных конструкций перекрытий, крыши, внутренних стен здания и лестниц.

Собственником постройки площадью почти 344 кв. м и земельного участка под ним является ООО «Прогресс» — фирма, специализирующаяся на вложениях в ценные бумаги. Фото: Роман Хасаев, 2016 г.

Для восстановления исторического облика здания Служб предусматривается реставрация утраченных архитектурных элементов, для чего будут использованы найденные в ходе проведенных исследований сохранившиеся фрагменты и аналоги, изготовление и установка оконных и дверных блоков, восстановление колористического решения фасадов.

Также в ходе реставрации предусматривается устройство отмостки по периметру здания с покрытием из брусчатки и восстановление въездных ворот со стороны улицы Рахматуллина.

В бывших конюшнях откроют бизнес-центр

Собственник планирует приспособить отреставрированное здание под офисный центр, помещения в котором будет сдавать в аренду. По проекту офисы на 41 рабочее место разместятся на двух этажах. В здании будет технический подвальный этаж с выходом на улицу.

На объекте предусматриваются работы по устройству современных инженерных сетей и оборудования, в том числе наружных блоков кондиционеров, видеонаблюдения, мансардных окон, водосточных труб.

Также будут изменены внутренние планировки, запроектированы санузлы, хозблоки, комнаты для приема пищи, на первом этаже — помещение для охраны. В отреставрированном здании полы облицуют керамогранитом, санузлы выложат плиткой и покрасят стены.

«Ценные здания находятся в ужасном состоянии»

Казанский краевед и блогер Ян Гордеев положительно воспринял новость о готовности проекта реставрации, учитывая, что весь Петропавловский переулок находится в заброшенном состоянии больше 10 лет. Он практически весь сохранился, хотя оставшиеся там дома — аварийные.

— Складывается такое впечатление, что специально ждут, что они спустятся в овраг, дальше их разберут и построят заново. Потому что возиться с реставрацией — очень затратно, никто не хочет с этим связываться. Затраты эти не отбиваются. Между тем это самые ценные сохранившиеся здания, и они находятся в ужасном состоянии. На пресс-конференции мэра Казани Ильсура Метшина несколько лет назад я задавал ему вопрос про усадьбу Сапугольцева, поэтому даже не верится, что объект восстановят. Очень медленно все делается. Я вижу, что там периодически выполняют противоаварийные работы, поставили на некоторые здания контрфорсы, которые выходят на Малую Проломную (улицу Профсоюзная, — прим. ред.). Поскорее бы они начали!



В 2019 году в усадьбе Сапугольцева уже шли работы, реставрация должна была завершиться в третьем квартале 2020-го

В 2019 году в усадьбе Сапугольцева уже шли работы, реставрация должна была завершиться в третьем квартале 2020-го. В феврале того же года власти Казани постановили изъять дом у собственников для муниципальных нужд, но уже в августе отменили свое же решение. Причины такого поворота неизвестны.

Ровесник дома Михляева

Усадьба Сапугольцева входит в квартал Дворянского собрания, который власти Татарстана не первый год пытаются восстановить. Домовладение застраивалось в XVIII—ХХ веках. Самая ранняя постройка — каменные жилые палаты, стоящие в глубине участка (третий этаж был надстроен в середине XIX века), являются ровесниками известного дома купца Михляева и соседнего с хоромами дома заводчика Осокина. Это уникальный и бесценный образец древнерусской жилой архитектуры конца XVII — начала XVIII века. В строительстве и формировании усадьбы принимал участие известный казанский архитектор Петр Тихомиров.

Усадьба Сапугольцева входит в квартал Дворянского собрания, который власти Татарстана не первый год пытаются восстановить. Фото: Олег Тихонов

В 1790–е годы собственником старинной усадьбы в 786 сажен был священник Петропавловского собора Семен Федоров, который в 1815 году продал ее купцу Петру Сапугольцеву. Тот в дополнение к палатам построил каменный Г-образный жилой дом, каменную баню, а в 1854 году вместо деревянных — новые каменные службы и флигель. По просьбе владельца архитектор Тихомиров надстроил третий этаж к старинному каменному дому.

После смерти Сапугольцева усадьба была продана его наследниками сначала купцу Щетинкину, а после досталась супруге коллежского асессора Ольге Эккерман. Здание служб перестроили под жилье — были изменены оконные и дверные проемы восточного дворового фасада, и сдали помещения в аренду. В начале XX века службы, вытянутые вдоль западной границы участка, несколько раз перестраивались, а затем они через закрытую галерею были объединены с помещениями третьего этажа основного жилого дома.

В 1924 году усадьбу национализировали, и она стала числиться за коллективным товариществом жильцов №112. Практически все постройки усадьбы в первые годы советской власти, в том числе и служебные, использовались под квартиры. Постепенно в дома провели электричество и центральное отопление. В 1980-90-е годы подвальные помещения углового жилого дома были сданы в аренду. Там располагался магазин по продаже швейных машинок. В настоящее время все дома расселены и пустуют.

Фото: Валерий Глазов (из архива Бату Юсупова)/pastvu.com

«Медленно, но идем»



На медленное восстановление квартала Дворянского собрания, куда входит усадьба Сапугольцева, сетовала в разговоре с «Реальным временем» и помощник президента РТ Олеся Балтусова.

— За квартал Дворянского собрания компания «Ак Барс Девелопмент» взялась и бросила. Они вложили деньги, укрепили фундаменты, провели консервацию. Потом начался кризис. Пока стоим, у моря погоды ждем. Вот здесь бы я «Ак Барс Банк» потрясла, слишком много для них — целый квартал, там есть домики, которые нужно передать другим инвесторам. Там же и гостиница Дворянского собрания, и дом Пискунова — потрясающей красоты был раньше, и две усадьбы. Они просто это не тянут, и это надо было раздать соинвесторам. Нужны большие вложения, такие сейчас сложно найти.

Председатель Комитета РТ по сохранению объектов культурного наследия Иван Гущин в беседе с «Реальным временем» пояснил, что квартал Дворянского собрания — слишком большая и сложная территория, на которой кроме памятников есть еще и ценные градоформирующие объекты. Поэтому процесс идет медленно. Прошедший госэкспертизу проект здания Служб — это часть процесса.



— Мы не можем выйти на финишную прямую, медленно, но идем. Работаем с «Ак Барс Девелопмент» поэтапно. Идет процесс разработки очередной концепции. Компания в первую очередь считает затраты, которые должны окупиться. Поэтому все идет настолько долго. За последние 2 года, как существует Комитет, обсуждались варианты, что здесь разместить. Проектные решения появляются, но происходят дополнительные обследования — приходится корректировать проект.

Из других хороших новостей — Гущин сообщил, что еще одно здание квартала, находящееся на перекрестке улиц Мусы Джалиля и Профсоюзной, 5/16 прошло историко-культурную экспертизу, по нему согласовано проектное решение. Сейчас организация выходит на Главгосэкспертизу, поскольку это объект федерального значения.

