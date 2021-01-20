«Это же Петонди!» — как в Казани возрождают утраченный квартал у Кремля

Госэкспертиза дала «добро» апарт-отелю депутата Казгордумы Эмиля Хуснутдинова — проект включает воссоздание домов XIX века

Как стало известно «Реальному времени», проект апарт-квартала Grande Rosso — девелоперского проекта депутата Гордумы и главы ЖИК Эмиля Хуснутдинова — вынесли на общественные обсуждения. Хотя фактически строительство этого «кусочка Италии в Казани» у стен кремля стартовало еще в июне 2019 года. Согласно документу, застройщику предстоит воссоздать в начале улицы Большой Красной дома, которые стояли здесь с XIX века и были снесены в начале 2000-х годов перед подготовкой к 1000-летию города. В исторических копиях будут апартаменты, офисы и бизнес-центр с парковкой. Подробнее — в материале «Реального времени».

Воссоздать утраченный квартал

В Казани провели историко-культурную экспертизу по проекту ОКН регионального значения «Жилой дом, 1840 г.» на ул. Большой Красной, 10. По данному адресу в непосредственной близости от стен Казанского кремля строится апарт-отель депутата Гордумы, застройщика Эмиля Хуснутдинова.



Общественные обсуждения проекта, разработанного ООО «НПФ «Рекон+», продлятся до 3 февраля. Экспертиза проводилась в Омске историком Олегом Свиридовским, которого часто привлекает татарстанский комитет ОКН.

Проект предполагает воссоздание домов, стоявших здесь с XIX века и снесенных в 2000-е годы, во время подготовки города к празднованию 1000-летия. Комплекс Grande Rosso включает ОКН «Жилой дом, 1840 г.» (главный дом), расположенный по ул. Большой Красной, 10, где сейчас разместился Музей казанской иконы.



Дом строился при участии известного архитектора Фомы Петонди, в XIX веке в нем жил городской глава Платон Суханов, а после обрушения он был воссоздан в 2014 году. По сути, Grande Rosso входит с ним в один ансамбль, повторяющий ранее существовавшую историческую застройку этой улицы. Сам объект представляет собой два блока трехэтажных зданий прямоугольной формы, сгруппированных по две и три секции.

Дом на Большой Красной, 10, 1980-е годы. Фото: pastvu.com

С улицы фасады покроют цветной штукатуркой

В воссозданном комплексе — 23 апартамента, 7 офисов и бизнес–центр, парковка на 24 машиноместа. Общая площадь здания — почти 5 тыс. кв. м, из которых офисы займут более 1 тыс. кв. м, апартаменты — более 1,9 тыс. кв. м.

В проекте сохранен исторический принцип организации фасадов со стороны улицы Большой Красной, там же будут отдельные входы в офисы, а вот вход в апартаменты планируется со стороны двора. В каждой секции предусмотрена лестничная клетка с выходами на улицу через вестибюль, а в пятой секции — непосредственно на улицу. На фасаде одной из секций расположен балкон с декоративным кованым ограждением.

Для пятой секции разработан отдельный проект, который предполагает воссоздание исторического фасада флигеля дома 10. Остальные фасады будут декорированы лепными элементами — карнизами, наличниками окон, пилястрами разных ордеров. Стиль декора близок к классическому. Уличные фасады покроют цветной штукатуркой, а обращенные во двор будут выполнены из облицовочного кирпича и клинкерной плитки шоколадного и красно-коричневого цветов с оштукатуренными и окрашенными лепными деталями.

Окна и двери балконов будут деревянные, витражи — алюминиевые, входные двери — металлические с деревянными накладками, имитирующими исторический рисунок. Все выходы из зданий оборудуют навесами с коваными декоративными элементами. Такая же ковка будет на ограждениях кровли, крылец, приямков, балкона. Ступени входов облицовываются обожженным гранитом. Отливы, водосточные системы и крышу выполнят из окрашенной оцинкованной стали.

Застройка исторического квартала под кремлем началась еще в июне 2019 года. Ведет ее компания «Барс Инвест Груп», основным бенефициаром которой является депутат Казгордумы Эмиль Хуснутдинов. Фото: Максим Платонов

Казанская Италия

Несмотря на то, что документ на общественное обсуждение вынесен несколько дней назад, застройка этого исторического квартала под кремлем началась еще в июне 2019 года. Ведет его компания «Барс Инвест Груп», основным бенефициаром которой является депутат Казгордумы Эмиль Хуснутдинов.

Девелопер пояснил «Реальному времени», под апарт-отелем подразумевается не гостиница, а апартаменты, предназначенные для длительного проживания. Объем инвестиций в Grande Rosso, по его словам, составил около 300 млн рублей, а сам комплекс позиционирован как «кусочек Италии в Казани». Бизнесмен не раз подчеркнул, что проект прошел многочисленные согласования.

— Мы же проходили через президентскую комиссию. Соответственно, это, наверное, сотое предложение. Этот проект родился не сразу, он готовился 2 года. Речь идет не просто о стилизации. Это восстановление той застройки, которая была раньше. Были проведены архивные и археологические исследования. Надо было делать все прямо в рамках того, что было раньше. Все равно приходится что-то додумывать, так как в идеале восстановить все, как было раньше, невозможно, — поделился с «Реальным временем» Хуснутдинов.

«Это был уникальный островочек Казани»

Алексей Клочков считает, что строительство апарт-отеля — это попытка облагородить территорию, хотя бы частично загладить ущерб, который был нанесен ей в период массового сноса ветхого жилья в центре города. Фото: Максим Платонов

Впрочем, казанский краевед Алексей Клочков отметил, что случаи, когда стройка начинается без согласования со специалистами, тоже нередки. «Там рядом в 2005 году поставили 8-этажный дом — и никакой экспертизы: забабахали — и все! Из оранжевого кирпича, с мансардами, он весь вид на монастырь закрыл», — сетует он.



Клочков считает, что строительство апарт-отеля — это попытка облагородить территорию, хотя бы частично загладить ущерб, который был нанесен ей в период массового сноса ветхого жилья в центре города:

— Сейчас они пытаются по красной линии восстановить старую «строчку» домов. Это очень важно. Это же Петонди! Это был уникальный островочек Казани, нигде таких особнячков не было. Перед 1000-летием Казани все снесли в спешке, а теперь схватились за голову. Но ладно хоть так. Иначе там было совершенно искаженное пространство за счет 8-этажки, а сейчас хотя бы частично это безобразие внутри квартала будет закрыто. Я не только «за», я каждую неделю проезжаю, смотрю, когда они, наконец, завершат.

«Там было совершенно искаженное пространство за счет 8-этажки, а сейчас хотя бы частично это безобразие внутри квартала будет закрыто», — считает Клочков. Фото: предоставлено Алексеем Клочковым

Краевед считает, что для законченного вида квартала со стороны кремля необходимо сформировать угол на пересечении улиц Большой Красной и Батурина. А для этого там нужно поставить 2-3-этажный дом.

— Если со временем уберут хрущевки, восстановят колокольню, то там будет очень неплохой вид и вообще райончик. Если мы хотим побольше туристов, то так и надо сделать. Сгоряча сломали, теперь надо восстанавливать. Здесь ведь ничего не надо выдумывать, нужно просто взять регулярный план Казани 1768 года и его наполнение Петонди, когда им прислали типовые фасады из Санкт-Петербурга. А там все было оговорено: сколько саженей дом, сколько крыша и т. д. И получалась хорошая градообразующая застройка. Может, сам по себе дом ценности и не представлял, но он идеально вписывался в культурно-историческую среду. Так можно было бы весь город потихоньку привести в порядок, — считает краевед.

Уголовное дело за обрушение

В архивных фондах Казанской городской управы, Казанской городской думы и других источниках указывается, что усадьба на улице Большой Красной, 10 состояла из двухэтажного каменного дома с антресолями, двухэтажного каменного флигеля с подвалом, каменных служб, расположенных в длину на 15 саженей, в ширину на 3,5 сажени, в которых находится 1 каретник, 1 конюшня, 1 кладовая, 2 погреба. Автор проекта главного дома — Фома Петонди. С 1868 по 1872 годы домовладение принадлежало купчихе Софье Матвеевне Антоновой, потом перешло ее наследникам. С 1874 по 1882 годы усадьбу приобрела жена купца Надежда Федоровна Соколова.

Большая Красная, 1960-е годы. Фото: Л.А. Шелестова/pastvu.com

В 1882 году усадьба со всем имуществом перешла к Казанскому Богородицкому монастырю. В это время с обеих сторон главного дома были сделаны пристрои с лестницами по проекту городского архитектора П.И. Романова, придавшие ему облик, воссозданный в 2014 году.

В послереволюционный период дом был национализирован, в советское время в нем располагалось коммунальное жилье на восемь семей, были пробиты дополнительные входы, сделаны пристройки и тамбуры.

В 2003 году здание признали ветхим, а его жителей расселили. Дом ветшал, фундаменты разрушались из-за течей в неисправных сетях водопровода. В 2007 году произошел пожар и обрушение дома, было возбуждено уголовное дело по факту утраты объекта культурного наследия.

Кирпичное здание Г-образной формы, построенное в 2000-е годы на южной части исторической территории домовладения, уменьшило территорию и, изменило его контур, срезав юго-западный угол. Некогда территория единого комплекса была размежевана, флигель отделен от главного дома. В 2014 году главный дом усадьбы был воссоздан.