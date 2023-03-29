В 11 районах Татарстана определят границы территорий объектов археологического наследия за 22,5 млн рублей
Комитет Татарстана по охране культурного наследия выделит 22,5 млн рублей на работы по определению границ территорий объектов археологического наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России. Как выяснило «Реальное время», работу необходимо выполнить на территории 11 районов республики.
Специалисты должны выполнить два вида работ: археологические полевые и геодезические. В рамках первого этапа они должны ознакомиться с необходимой литературой, провести археологические исследования и разведочную шурфовку. В конце работ специалисты предоставят заказчику отчет об археологическом исследовании.
Во время второго этапа работ археологи должны подготовить и предоставить карты и схемы. В них должен содержаться анализ градостроительной, землеустроительной и лесоустроительной, иной проектной документации по образованию новых земельных участков.
Приступить к работе подрядчик должен не позднее 1 октября. Он должен успеть ее завершить до конца года.
Определять границу территорий объектов археологического наследия будут в следующих районах:
- Тетюшский — 6,7 млн рублей;
- Алексеевский, Новошешминский, Спасский, Чистопольский, Рыбно-Слободский, Лаишевский — 4,6 млн рублей;
- Апастовский, Камско-Устьинский — 4,6 млн рублей;
- Буинский — 4 млн рублей;
- Арский — 2,5 млн рублей.
Похожую работу выполнят и в Мамадышском районе Татарстана. На эти цели комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия потратит 2,8 млн рублей.
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