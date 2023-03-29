В 11 районах Татарстана определят границы территорий объектов археологического наследия за 22,5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Комитет Татарстана по охране культурного наследия выделит 22,5 млн рублей на работы по определению границ территорий объектов археологического наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России. Как выяснило «Реальное время», работу необходимо выполнить на территории 11 районов республики.

Специалисты должны выполнить два вида работ: археологические полевые и геодезические. В рамках первого этапа они должны ознакомиться с необходимой литературой, провести археологические исследования и разведочную шурфовку. В конце работ специалисты предоставят заказчику отчет об археологическом исследовании.

Во время второго этапа работ археологи должны подготовить и предоставить карты и схемы. В них должен содержаться анализ градостроительной, землеустроительной и лесоустроительной, иной проектной документации по образованию новых земельных участков.

Приступить к работе подрядчик должен не позднее 1 октября. Он должен успеть ее завершить до конца года.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Определять границу территорий объектов археологического наследия будут в следующих районах:

Тетюшский — 6,7 млн рублей;

Алексеевский, Новошешминский, Спасский, Чистопольский, Рыбно-Слободский, Лаишевский — 4,6 млн рублей;

Апастовский, Камско-Устьинский — 4,6 млн рублей;

Буинский — 4 млн рублей;

Арский — 2,5 млн рублей.

Похожую работу выполнят и в Мамадышском районе Татарстана. На эти цели комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия потратит 2,8 млн рублей.



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Айрат Назипов