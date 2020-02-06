Реставратор мечети под Вологдой: «Я рассуждал так: понятно, что я не уложусь в эту смету. Но...»

Восстанавливающий религиозные объекты под Вологдой реставратор отчитался только за 4 миллиона из полученных 10, но просит допфинансирования

«Я думаю, что мы совместно с Александром Владимировичем придем к общему знаменателю. 49 миллионов — это не окончательная сумма», — заявил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин после встречи с архитектором-реставратором Александром Поповым, который приостановил реставрацию старинных деревянных мечети и церкви, вывезенных из Казани в Кириллов Вологодской области.

Из 10 млн аванса отчитались только за 4 млн рублей

Сегодня в Казани состоялась встреча известного архитектора-реставратора, руководителя вологодского Реставрационного центра Александра Попова с главой Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иваном Гущиным, представителями Духовного управления мусульман РТ, Казанской епархии, республиканских органов госэкспертизы, казначейства, Министерства строительства, на которой обсуждался вопрос финансирования двух объектов культурного наследия — мечети XIX века из села Большая Елга Рыбно-Слободского района и Михаило-Архангельской церкви XVIII века из Камско-Устьинского района.

Как писало «Реальное время», Александр Попов остановил работы по воссозданию старинной деревянной мечети из-за острой нехватки денег. Он считает, что выделенных в соответствии с договором, заключенным в декабре 2018 года, 20 млн рублей недостаточно и смету нужно увеличить до 49 миллионов. Что касается церкви, то 15 млн рублей — стоимости реставрационных работ по подписанному договору, по мнению Попова, тоже будет явно недостаточно, но на сколько нужно увеличить смету, он сказать сегодня не готов. Прежде всего потому, что реставрация храма еще не началась, сделаны лишь кое-какие столярные работы.

Александр Попов остановил работы по воссозданию старинной деревянной мечети из-за острой нехватки денег. Фото tatarstan.ru

По итогам сегодняшнего обсуждения было решено создать межведомственную рабочую группу, которая на следующей неделе вылетит в Кириллов и определит точную стоимость восстановительных работ на обоих объектах. В целом стороны считают, что разговор получился конструктивным и в итоге они придут к общему знаменателю.

Глава казанского Комитета по охране ОКН Иван Гущин не отрицает, что при реставрации образовались скрытые работы, которые не могли быть учтены в смете, но с общей суммой не согласен.

— Работы затянулись и перешли на 2020 год (должны быть закончены в 2019 году, — прим. ред.). В этом и специфика проблемы: в 2020 году коэффициенты увеличились, это объективная сторона медали. 49 млн сложились исключительно из перерасчета коэффициентов сметной стоимости с 2017 года на 2020-й. Но если работы перейдут на следующий год — он (Попов, — прим. ред.) затребует коэффициенты 2021 года?!

Гущин отметил, что есть и другие проблемы. По его словам, Духовное управление мусульман РТ, которое финансирует проект, выдало аванс — более 10 млн рублей, а пока получило отчетных документов только на 4 млн рублей.

— Поэтому они перестали перечислять денежные средства. Если ты как подрядная организация берешь деньги, то отчитайся за них. А Александр Владимирович очень эмоционально на это реагирует, говорит, что ему мешают работать… Деньги любят счет, и должна быть объективная твердая цена и понимание, когда объекты привезут на родину. Народ же ждет. Но Александр Владимирович по срокам никакой даты не назвал. И нас это настораживает, — заявил Гущин.

Иван Гущин не отрицает, что при реставрации образовались скрытые работы, которые не могли быть учтены в смете, но с общей суммой не согласен. Фото tatarstan.ru

Кроме того, есть разночтение и со сметой. Попов уверяет, что делал смету с коэффициентом 2012 года, Гущин заявляет, что может показать документы, согласно которым расценки за проводимые работы соответствуют III кварталу 2017 года, когда самим Поповым делался проект реставрации. Соответственно, эти суммы и были включены в договор.

Кабальный договор заключил ради спасения исторических объектов

Вологодский реставратор пояснил «Реальному времени», откуда взялась цифра в 49 млн рублей. Оказывается, это механическое умножение суммы договора на срок реализации проекта.

— До 2011 года коэффициент пересчитывался ежеквартально, и все реставрационные компании им пользовались. И смета увеличивалась в соответствии с коэффициентом пересчета. Но поскольку сегодня реставрация не в Министерстве культуры и не в Министерстве строительства, да если честно говорить, и нет сегодня реставрации. Это самая главная проблема. Министерство культуры фактически устранилось от проведения реставрационных работ. И реставрация как отрасль практически закончила свое существование, — говорит Попов.

На вопрос «Реального времени», зачем же он заключил такой кабальный, по его мнению, договор, реставратор ответил, что сделал это для спасения деревянных объектов, которым грозило уничтожение.

— Я понимал, что завтра это все рухнет. Мы подписали договор в декабре 2018 года, чтобы получить аванс и заготавливать материал. Я рассуждал так: понятно, что я не уложусь в эту смету. Но если бы я тогда не подписал, сегодня бы ничего не было начато. Когда я разговаривал с Гущиным, я сказал, что в эти деньги не уложусь. Он сказал: «Ну будем решать…»

На вопрос, зачем же он заключил такой кабальный договор, реставратор ответил, что сделал это для спасения деревянных объектов, которым грозило уничтожение. Фото tatarstan.ru

Реставратор утверждает, что у него — «белая» бухгалтерия, из которой видно, на какие цели ушли средства.

Деньги на мечеть попросят у благотворителей?

Поскольку деньги на восстановление памятников собирали всем миром, корреспондент «Реального времени» поинтересовалась, из каких источников будет оплачиваться новая смета.

— Когда определим сумму, с ДУМ и епархией будем решать насчет источников финансирования. Средства выделялись ровно год назад, помогали благотворительные фонды. С ними и будем обсуждать эту проблему, — пояснил глава Комитета по охране ОКН.

Он подтвердил, что будет держать президента РТ Рустама Минниханова в курсе дела, особо подчеркнув, что в России сейчас развитие деревянного зодчества находится на особом контроле и есть соответствующие федеральные программы.

— Мы действуем в этой сфере совместно с федеральными коллегами. В том числе и в вопросах развития образовательных проектов и центра деревянного зодчества, — подчеркнул Гущин.