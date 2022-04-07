Владельцу трубы завода Паулуччи в Ключищах предложили привлекать туристов

Предпринимателю запретили осваивать участок и сносить сооружение до вынесения решения о его исторической ценности

Фото: предоставлено жителями Ключищ

Новый поворот произошел в деле об историческом наследии маркизов Паулуччи в селе Ключищи. Как стало известно «Реальному времени», Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия официально предупредил наследника умершего собственника участка о незаконности не только разборки трубы, уцелевшей от старинного завода, но и других работ на этой земле. А в республиканский Госкомитет по биоресурсам обратились активисты, которые предлагают объединить в особо охраняемую природную территорию федерального значения уже взятую государством под охрану липовую аллею усадьбы Нарышкиных — Паулуччи, переживший варварскую вырубку яблоневый сад, деревья-патриархи и бывшие владения кирпичного завода маркизов с образцом промышленной архитектуры конца XIX века — 35-метровой трубой. Подробнее о защите от сноса знаменитой ключищенской трубы, шансах на появление в республике новой ООПТ и перспективах развития в Верхнем Услоне туристического кластера с «историческим уклоном» — в нашем материале.

Ни работать, ни продать



Памятуя о февральском внезапном «нападении» альпинистов на последнюю уцелевшую постройку кирпичного завода маркизов Паулуччи — трубу XIX века, защитники исторического наследия в Ключищах обратились в прокуратуру Верхнеуслонского района РТ. Они попросили принять меры, чтобы собственник участка, а, вернее, его так и не вступивший за несколько лет после смерти владельца-брата в права наследник не снес историческое сооружение до разрешения вопроса о том, заслуживает ли оно охранного статуса. Прокуратура переслала обращение в республиканский Комитет РТ по охране ОКН, и из ведомства Ивана Гущина прислали ответ:

«Наследнику умершего собственника земельного участка с кадастровым номером 16:15:150201:462 [участка, на котором расположена труба], — говорится в документе, — Комитетом было направлено уведомление о необходимости принятия безотлагательных мер по приостановке проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ на вышеуказанном земельном участке. Вместе с тем, организованная Комитетом работа по установлению историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, не ограничивает правоспособность собственника и не является основанием для принятия обеспечительных мер в виде установления запрета на совершение действий, направленных на реализацию соответствующего имущества. Кроме того, указанные меры могут быть приняты только на основании судебного акта».

— Это не значит, что собственник участка, приступая к разборке трубы, совершил противоправные действия, — пояснили «Реальному времени» в Комитете РТ по охране культурного наследия. — Но если он сейчас станет проводить на этом земельном участке какие-то работы, то нарушит закон. Также наследник не может продать злополучный участок, если вдруг пожелает — для этого необходимо оформить имущество брата на себя. Но если оформит — продажа возможна, ограничения по сделкам нет.

Документы сгорели — фотографии остались

Тем временем защитники ключищенской трубы нашли в фотоархивах доказательства того, что сооружения завода маркизов Паулуччи в первозданном виде сохранялись как минимум до 60—70-х годов прошлого века.

Фото предоставлено жителями Ключищ

— Кирпичи после прессования просушивали в сараях, затем обжигали в подземной печи, — пересказала версию старожилов активистка Гузель Камалова. — Уголь в печь засыпали сверху, через люки. Женщины на фото возят уголь на тачках и перегружают его на транспортер для подачи в печь.

А ответ на вопрос, почему в сегодняшних архивах нет документов, подтверждающих данные о строительстве маркизами Паулуччи кирпичного завода в Ключищах, нашлись у жительницы села Алены Логиновой-Филипповой. По ее словам, в 1998 году старый завод выкупил предприниматель, жители запомнили его фамилию как Машков:

— Он увез всю документацию в Моркваши, где у него был еще какой-то бизнес. И документы там сгорели во время пожара. Позже следы этого собственника затерялись, какое-то время делами завода вроде бы занимался его сын, а потом завод остался без хозяина, и его без присмотра растащили по кирпичику.

«Восстанавливать не обязан»

«Реальное время» поинтересовалось в Комитете по охране культурного наследия, на каком этапе сейчас находится работа по исследованию наличия либо отсутствия признаков объекта культурного наследия у трубы кирпичного завода Паулуччи и когда ее в ведомстве планируют завершить.

— В соответствии с законодательством в течение 90 дней работа по определению историко-культурной ценности объекта должна быть завершена и получено заключение.

90 дней — три месяца — истекут в конце мая, а до тех пор, опасаются активисты-защитники наследия Паулуччи, труба кирпичного завода, на верхушке которого нанятые то ли наследником участка Александром Осяниным, то ли тезкой главы Комитета по охране культурного наследия Иваном Гущиным рабочие уже разобрали венчавший ее фриз, может начать разрушаться. В сколы попадет вода, замерзнет — и пойдут естественные процессы.

Рабочие уже разобрали венчавший ее фриз. Фото: Лариса Лукьянова/из чата группы защитников усадьбы Паулуччи

— Мы — за то, чтобы сохранить трубу, и считаем, что тот, кто инициировал ее разрушение, должен немедленно ее восстановить, — говорят они. — Но сам он это не сделает, задача чиновников — обязать его привести трубу в первоначальный вид.

— Очень жаль, что таких действий [по восстановлению трубы] не последовало сразу, — согласна с ними помощник президента Татарстана, член совета ТРО ВООПИиК Олеся Балтусова, к которой активисты обратились с письмом о помощи. — Конечно, ее надо восстанавливать, и потребовать это может госорган.

«Реальное время» обратилось в Комитет РТ по ОКН с запросом о том, обязан ли наследник участка восстановить трубу сейчас, а, если нет, то при каких обстоятельствах эта обязанность может возникнуть, и кто в этом случае должен его уведомить и проконтролировать исполнение.

— В случае принятия объекта на охрану, у собственника возникнут обязанности в соответствии с законодательством по соблюдению обязательных требований, — ответили в комитете, пояснив, что в обязательные требования входит обязанность охранять лишь то, что будет указано в описании объекта при принятии под охрану. — Утраченные элементы можно воссоздать, но это не обязанность.

То есть, если трубу признают объектом культурного наследия и опишут ее в том состоянии, в каком она сейчас находится — без фриза — его никто восстанавливать не обязан. И неважно, что разрушения произведены лишь несколько недель назад, а труба дожила до наших дней в сохранном виде и даже выломанные из кладки кирпичи лежат здесь же, рядом с ней, и их еще можно легко вернуть на место, отреставрировав памятник по всем правилам.

К тому, чтобы сохранить трубу Ключищенского кирпичного завода, склоняются уже и местные власти. Замглавы Верхнеуслонского района Сергей Осянин на вопрос «Реального времени» о целесообразности взятия этого объекта под госохрану высказался так:

— Я отвечу не как чиновник, а как историк-краевед и как человек, который неравнодушен к этой теме. Буквально неделю назад я высказал наследнику участка Александру Осянину мысль, что в принципе не надо бороться с общественностью и доказывать, что эта труба не имеет исторического значения. Напротив, признав ее историческую ценность, он может обратить это в свою пользу. Зачем сносить ее и строить дома и дачи, если можно обустроить там общественное историческое пространство с зоной отдыха и гостиницей, куда туристов будут привлекать местные достопримечательности? Ключищенская труба может стать основой для создания туристической зоны, и это был бы идеальный вариант для всех.

Место с большой историей

Инициативная группа, в которую вошли активистки Гузель Камалова, Лилия Мустафина и другие защитники наследия Паулуччи, обратилась к Ивану Гущину с письмом, текст которого — практически поэма в прозе, ода истории Ключищ.

Они просят взять под охрану и защитить от уничтожения не один какой-то объект, а весь исторический комплекс, связанный с семьей Паулуччи. Активисты пишут о том, что уже охраняемая липовая аллея может скоро погибнуть, потому что территорию вокруг нее с трех сторон планируется застроить коттеджными комплексами, которые нарушат природное движение грунтовых вод, лишат корни деревьев подпитки из подземных источников. Что труба старинного кирпичного завода, ставшая своего рода высотной доминантой села, — важная часть истории всего района и что сохранять, а в идеале — и восстанавливать важно не просто отдельные объекты, а историческое наследие в целом.

— Верхнеуслонский район — это, безусловно, место с большой историей, которую надо показывать людям, — убеждена Олеся Балтусова. — Это и дорога на Москву, пристани, церковь, могила Меньшиковой, это и дома лашманов (заготовителей корабельного леса, — прим. ред.), и история Волги. Когда в Услоне одна предпринимательница построила такой тематический дом с историей о Волге, с кафе и гостиницей, место сразу стало популярным, и несколько лет привлекало туристов. Но проект вроде бы уже закрылся, к сожалению. И это очень жаль, потому что один такой проект мог дать толчок для развития других, и там уже местные предприниматели начали бы обсуждать совместное благоустройство горы Соколка, проект лестницы.

Казанские краеведы уже давно проводят экскурсии по району и Ключищам, рассказывая туристам его историю. А в Казанском государственном институте культуры разработали проект туристического маршрута «Горная сторона», основанный на историко-культурном каркасе Верхнеуслонского района (Набережные Моркваши — Пустые Моркваши — Печищи — Верхний Услон — Нижний Услон — Ключищи — Бакча-сарай — Гребени). Его реализация предполагает: реэкспозицию существующих музеев (музея Янки Купалы, Верхнеуслонского краеведческого музея), создание новых (музея старообрядческой общины Нижнего Услона, геологического и технологического музеев в Печищах, музея архитектурных миниатюр памятников, построенных из печищенского камня «От древних белокаменных стен Казанского кремля до монастырей в Ярославле и Астрахани»), реставрацию историко-культурных объектов (усадьбы в Гребенях, культовых сооружений, деревянных домов), создание этнографических музеев-усадеб под открытым небом («Русская усадьба» в Верхнем Услоне, «Татарская усадьба» в Бакча-сарае). А также 3D-реконструкцию утраченных памятников (усадьба Паулуччи в Ключищах), экскурсии с очками дополненной реальности, обустройство общественных пространств, смотровых площадок, пляжей, зон отдыха на горе Соколке, в Липовой аллее и Бакча-сарае, устройство квестового пространства в паровой мельнице торгового дома «Иван Оконишников и сыновья» и однодневную археологическую экспедицию в Пустые Моркваши.

Проекты, в которых истории места нет

Однако на официальном сайте Верхнеуслонского района висят совсем другие проекты. К примеру, концептуальный бизнес-проект «Строительство семейного развлекательно-образовательного тематического парка» на берегу Волги южнее существующей застройки Верхнего Услона — на Меркушиной горе. Более половины общей площади застройки этой территории (200,8 тыс. кв. м) — 110 тыс. кв. м — планируется использовать под жилую застройку: 25 индивидуальных гостевых домов с пирсами для катеров и яхт и гостиничный комплекс на 500 гостей площадью 80 тыс. кв. м.

«Парк представляет собой некий город будущего, состоящий из огромных, величиной с многоэтажный дом футуристических сооружений-кинотеатров — зеркальных кристаллов, сфер и пирамид. Здесь представлены все новейшие способы показа изображения на экранах», — сообщается на сайте. Непосредственно парк — это парк развлечений, с аттракционами, аквапарком, кинотеатрами и роботами. Историческая тематика в нем представлена «павильоном, стилизованным под средневековый замок, на арене которого устраиваются рыцарские бои». Есть в нем и своя «труба» — башня высотой 45 м. Она «является смотровой площадкой, которая крутится на 360 градусов и движется вверх и вниз вдоль металлического остова», и в ней планируется открыть кафе.

При этом авторы проекта не заложили в него ничего интересного и привлекательного для любознательных туристов. Ничего из богатейшей истории района и Татарстана! «Разрабатывается по аналогии с детским тематическим парком «Футуроскоп» в Париже», — указано в презентации. И точно, такой чисто коммерческий, рассчитанный на непритязательный вкус и абсолютно безликий в национальном плане проект может быть реализован в любой точке мира — хоть в Париже, хоть в Нью-Васюках. А самое главное, этот проект приказал долго жить, а его учредителей привлекли к ответственности за долги.

«Разрабатывается по аналогии с детским тематическим парком «Футуроскоп» в Париже», — указано в презентации. Фото: verhniy-uslon.tatarstan.ru

Второй инвест-проект, представленный на сайте района, — «Концепция развития внутреннего и въездного туризма в Волжско-Камском бассейне Республики Татарстан «Пять капитанов» — кластер «Нариман». И хотя в Наримане еще сохранились исторические развалины наследия маркизов Паулуччи (и много еще чего интересного, связанного с историей края), развивать туризм тут предполагается совсем в другом направлении. Здесь планируют строительство «отеля на 62 номера категории 4 звезды, оздоровительного комплекса с тематическими банями, бассейном и спортивными площадками, агро-туристической фермы по выращиванию и переработке ягодной продукции и яхт-клуба со спортивно-техническим Центром».

А почему с краеведами не обсудить?

Свое отношение к этим проектам активисты Верхнеуслонского района описали в обращении на имя заместителя премьер-министра РТ Лейлы Фазлеевой: «Мы разделяем вашу точку зрения на итоговой коллегии Комитета РТ по охране объектов культурного наследия: «Если мы разрушаем культурное наследие — это стопроцентная гарантия негатива у людей»… Наше село имеет просто огромный потенциал как историко-культурный природный комплекс. Но администрацию Верхнеуслонского района развитие туризма не интересует от слова «совсем». На официальном сайте размещены два инвестиционных проекта: «Строительство семейного развлекательно-образовательного тематического парка развлечений VOLGA DISCOVERIES <…> и «Туристско-рекреационный комплекс «Нариман». Но на сегодняшний день — это просто утопия. А наш природный историко-культурный комплекс есть сейчас и его уничтожают! Мы просим прислушаться к мнению народа. Нас много! Свыше 1 000 человек за 4 дня подписали наше открытое письмо в защиту сада!».

Активисты продолжают настаивать на сохранении всех исторических объектов в Ключищах, в том числе на восстановлении порубленного яблоневого сада, и доказывают, что на этой основе можно реализовать совсем не утопический, а, напротив, суперпривлекательный для туристов проект.

— Хотелось бы чтобы все инвестпроекты обсуждались с экспертами в области туризма и краеведения до начала воплощения, ведь они только приобретут от этого, станут более привлекательными, — прокомментировала «Реальному времени» сложившуюся ситуацию помощник президента РТ Олеся Балтусова.

Сейчас реальным является только проект «Тюбетей Tower», сообщил Осянин. Иллюстрация предоставлена Рашидом Габдуллиным

«Это мертвые проекты»

Впрочем, замглавы Верхнеуслонского района Сергей Осянин сообщил, что оба инвестпроекта, о которых идет выше речь, вряд ли будут реализованы:

— Проект развлекательного комплекса на Меркушиной горе уже никогда не будет реализован, это мертвый проект на сегодня, поскольку он был завязан на так и не реализованный проект канатной дороги по островам через Волгу до казанского речного порта, — сообщил в свою очередь замглавы района Сергей Осянин. — Без нее никто на гору не поедет. Что же касается кластера «Нариман», то этот проект также стоит из-за отсутствия финансирования. Сейчас реальным является только проект «Тюбетей Tower» на горе Соколке, который позволит развивать там туристическое направление.

— В Наримане также имеются исторические постройки, связанные с заводами маркизов Паулуччи, почему хотя бы на перспективу их не включили в число объектов туристического кластера «Нариман»? — поинтересовалось у Осянина «Реальное время».

— Мы вместе с краеведом Леонидом Абрамовым обследовали все постройки в Наримане, там сохранились остатки складов и красивейшее здание управляющего спиртзаводом, построенное в готическом стиле, однако сейчас эти постройки находятся в удручающем состоянии и восстановить их не представляется возможным. Причем причина не в ветхости, например, дома управляющего — его можно отремонтировать. Но в лихие 90-е этот красивейший дом Минземимущество Татарстана превратило в жилой, квартиры в нем были приватизированы жильцами, а затем это здание передали нам — в муниципальную собственность. Сейчас дом на 100 процентов в частной собственности, собственники и их наследники там не живут, здание разрушается, однако, когда квартиры в нем предлагает выкупить какой-нибудь инвестор, их хозяева выставляют непомерный «ценник». В результате инвесторы уходят ни с чем, а крайними остаются местные власти.

Под «Парком усадьбы Нарышкиных — Паулуччи» Комитет понимает лишь липовую аллею. Фото: vk.com/okn.tatarstan

«Тут ценно все — и труба, и деревья, и яблони»

Активисты из Ключищ не собираются отказываться от планов создания в селе единого туристического пространства, которое включало бы в себя охраняемые государством остатки усадьбы и заводов маркизов Паулуччи. Вырубленный, цепляющийся за жизнь яблоневый сад они теперь надеются вместе с деревьями-патриархами на территории усадьбы Нарышкиных — Паулуччи спасти, «пробив» создание в Ключищах особо охраняемой природной территории.

Активистки Мустафина и Камалова обратились к министру экологии РТ Александру Шадрикову с письмом, в котором говорится: «Мы писали в Комитет по охране культурного наследия РТ с просьбой взять под свою охрану участок в 13 га, на котором находятся липовая аллея и яблоневый сад, окруженный со всех сторон деревьями-патриархами. Но наша просьба выполнена лишь частично: Приказом Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия от 10.09.2021 №209-П «Парк усадьбы Нарышкиных — Паулуччи», расположенный по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, Октябрьское сельское поселение, с. Ключищи включен в список выявленных объектов культурного наследия и находится на государственной охране. Под «Парком усадьбы Нарышкиных — Паулуччи» Комитет понимает лишь липовую аллею. А варварски вырубленный в период цветения яблоневый сад размером примерно в 10 га и оставшиеся от березовой, сосновой и дубовой аллей деревья в расчет не берет».

Ссылаясь на наличие у территории бывшей усадьбы признаков природного и культурного ландшафта, представляющего собой особую эстетическую, научную и культурную ценность, они просят весь этот природно-культурный и садово-парковый комплекс вместе с территорией бывшего кирпичного завода и сохранившейся от него трубой включить в ООПТ с целью создания туристического рекреационного бренда экозоны правого берега Волги — историко-культурного природного парка «Усадьба Паулуччи». Минэкологии переслало обращение по подведомственности — в Госкомитет РТ по биоресурсам. С просьбой о помощи в создании парка активисты также обратились в Росприроднадзор. Ответов пока нет.