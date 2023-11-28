«Объект в зоне определенной проблематики»: на новую жизнь Дома Ушковой в Казани потребуются миллиарды

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Преображение Дома Ушковой оценивается в несколько миллиардов рублей — пока идет поиск инвестора. Проект по зданию, который уже готов к согласованию, может измениться, рассказал председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Татарстана Иван Гущин.

— Объект на сегодня пока в зоне определенной проблематики, потому что есть нюансы со стоимостью реставрации — колоссальное количество денег требуется. Сегодня пока правообладатель — это государство, объект передан в пользование Национальной библиотеки, еще пока ничего не поменялось, — сообщил он.

Иван Гущин обратил внимание, что Дом Ушковой сейчас немного «живет». Там проводятся экскурсии, которые организует Нацбиблиотека Татарстана.

— Проект реставрации есть, мы получили его как орган охраны. Он прошел общественные обсуждения, и мы готовы его согласовать, но есть определенные «но» — вопрос, связанный с приспособлением объекта. Объект приспосабливается под гостиничный бизнес, там запроектировано 11 номеров, но тем не менее есть и музейная функция. Наше было условие — чтобы объект был обязательно доступен для туристического показа, — рассказал председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Татарстана, уточнив, что местные краеведы, рестораторы и историки считают, что гостиница в Доме Ушковой «будет негативно влиять на тот уникальный интерьер, который сегодня есть в здании и который подлежит сохранению».

По его словам, сейчас решается вопрос с передачей здания. Ведомство Ивана Гущина предложит новому правообладателю приспособить под гостиничные номера внутренний дворик Дома Ушковой, где сейчас стоят «советские гаражи», которые «ничего не мешает снести». Саму усадьбу Комитет по охране объектов культурного наследия Татарстана видит как туристический объект.

— Сейчас решается вопрос передачи объекта, мы пока не понимаем, кто это будет. Как только будет конечный инвестор — речь идет не об одном миллиарде рублей с учетом площади здания — соответственно мы уже будем разговаривать, обсуждать какие-то идеи, — заявил Иван Гущин, выразив уверенность, что уже существующий проект претерпит изменения.

Напомним, в Доме Ушковой проведут ремонтно-восстановительные работы за 824,8 тысячи рублей. Контракт Главстрой Татарстана заключил с ГУП «Татлизинг».



Финансирование работ на объекте, где с 1919 по 2020 годы располагалась Национальная библиотека Татарстана, обеспечат из республиканского бюджета. Завершить их необходимо к 28 февраля 2024 года.

Дом Ушковой — творение казанского архитектора Карла Мюфке, который в начале прошлого столетия создал здание в смешанном стиле с преобладанием ампира и барокко, перестроив его по заказу племянника владельца предприятий «Товарищества химических заводов П.К. Ушкова и К°» Алексея Ушкова для свадебного подарка его невесте.

Ремонтно-реставрационные работы в нем проводились неоднократно, например в 2015 году. Рабочие полностью заменили кровлю здания. Частично обновили стропильную систему, теплоизоляционные материалы, усилили перекрытия и чердак.



По завершении реставрации дом Ушковой должен превратиться в «многофункциональный доходный комплекс, включающий гостиницу, торговые помещения и предприятия общественного питания». Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина