«Хотелось бы меньше форс-мажоров»: итоги 2022 года в сфере культурного наследия Татарстана

Свыше 60 новых памятников и угроза утраты еще десятка — как градозащитники пережили 2022-й и чего ждут в 2023 году

В прошедшем году реестр памятников архитектуры Татарстана пополнил 61 вновь выявленный объект культурного наследия. Теперь в республике под охраной 5 775 ОКН, из которых более половины — памятники архитектуры и истории, около 3 тысяч — памятники археологии и порядка 500 — градоформирующие объекты. В целом год был продуктивным, считают в Комитете РТ по охране ОКН: на восстановление и содержание достопримечательностей направили более 4 млрд рублей. Среди знаковых событий — завершение реставрации дома Дротоевского, реконструкция бывшей фабрики «Спартак» и ее преобразование в IT-парк, начало восстановления ряда исторических особняков, уникальных старинных православных и мусульманских храмов. В то же время над некоторыми памятниками нависла реальная угроза утраты. Подробнее о ключевых событиях года в работе по культурному наследию республики — в материале «Реального времени».

За год 4 миллиарда на памятники

Сложный 2022 год войдет в историю не только в виду геополитических событий. В Татарстане стартовали сразу несколько крупных проектов по сохранению и реставрации знаковых памятников истории и культуры.

— Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в Татарстане велась масштабная работа по сохранению и реставрации объектов культурного наследия. Эта задача была и остается актуальной, тем более 2022 год на федеральном уровне был объявлен Годом культурного наследия народов России. Расходы на восстановление и содержание памятников истории и культуры в республике составили более 4 млрд рублей — это значительная сумма и сегодня десятки объектов, многие из которых у всех на слуху, находятся на реставрации, — рассказал «Реальному времени» председатель Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин.

Среди ключевых событий года он называл реконструкцию ряда объектов: дома Дротоевского, многострадального памятника деревянного зодчества Михаило-Архангельской церкви, Петропавловского собора, мечети «Иске-Таш», комплекса зданий Казанского Кремля и других знаковых достопримечательностей.

На восстановление дома Дротоевского, а затем приспособление под современные офисы Комитета было выделено порядка 200 млн рублей. Фото: Ринат Назметдинов

Предстоящую в январе коллегию, на которой традиционно подведут итоги, ведомство Гущина планирует провести уже не на площади Свободы, где оно соседствовало с республиканским Министерством культуры, а по новому адресу — в помещениях памятника федерального значения XIX века на пересечении улиц Карла Маркса и Гоголя — обновленном доме Дротоевского. О том, что Комитет сменит место прописки, стало известно в 2020 году, после того как ведомство стало правообладателем бывшего дворянского особняка. На его восстановление, а затем приспособление под современную административную функцию было выделено порядка 200 млн рублей.

Особняк, построенный в Казани в 1837 году по проекту архитектора Петонди, для реставраторов был непростым. За годы его существования здание не раз перестраивали, меняли внутреннюю планировку, деревянные конструкции со временем прогнили и, разрушаясь, оказывали влияние на каменные конструкции.

Фото: Ринат Назметдинов/realnoevremya.ru

Спустя два года с начала реконструкции здание практически полностью готово к новоселью команды республиканского ведомства. По словам его руководителя, осталось лишь перевезти и установить мебель и оргтехнику:



— Это достаточно сложный объект. Сроки были сжатые, тем не менее утвержденные графики выдержали и, главное, это не сказалось на качестве работ, которые проводились под постоянным контролем специалистов Комитета, под архитектурным и техническим надзором.

В числе объектов, где полностью завершена реставрация, — Спасская башня Казанского кремля и другие его строения. Прежде переданные под административный корпус Присутственные места сменили свое назначение и стали доступным для туристов и самих казанцев общественным пространством. Здесь теперь располагаются кафе, рестораны, музеи, конференц-залы и выставочные площадки, благоустроили двор здания для проведения предновогодних мероприятий.

Присутственные места сменили свое функциональное предназначение и стали доступным для туристов и самих казанцев общественным пространством. Фото: Максим Платонов

Обновила свой внешний вид и центральная башня Кремля — Спасская. Отремонтировали не только ее фасад, но укрепили фундамент и стены, заменили кровлю. Кстати, теперь башню украшает обновленная звезда и отреставрированный циферблат часов. Дело в том, что лучи звезды, сделанные из латуни, уже износились и подверглись коррозии — их заменили на идентичные, только из нержавеющей стали, которые покрыли антикоррозийными материалами и нитридом титана, придающим золотой блеск. В следующем году, сообщил «Реальному времени» Иван Гущин, восстановительные работы ждут и внутренние помещения башни, после чего ее планируют открыть для посещения — обустроить там выставочный зал и смотровую площадку.

Под прицелом экспертов были и кремлевские стены. В ходе обследования на участке между Северо-Западной и Тайницкой башнями были выявлены разрушения кирпичной кладки, отклонения от вертикали, трещины, проседание грунта, замачивание стены и расслоение отделочного слоя. По мнению экспертов, причинами их образования стали неравномерная осадка фундаментов и боковое давление грунта на стену с внутренней стороны. Противоаварийные работы здесь начались в мае, осенью началось восстановление разрушенных участков. Реставраторам пришлось локально демонтировать аварийный участок кладки и позднего бетонного покрытия, после чего укреплять стены и фундамент.

Обновила свой внешний вид и центральная башня Кремля — Спасская. Фото: realnoevremya.ru

Большие изменения претерпел еще один объект — бывшая обувная фабрика «Спартак», которая уже несколько лет не действовала, а ее помещения сдавались под офисы и торговые площадки. Ближе к концу 2021 года стала известна судьба объекта: один из фабричных корпусов — двухэтажное здание, построенное в 1916 году — решили приспособить под новый, третий по счету IT-парк, где создают более 4,5 тысячи рабочих мест.

У республиканских властей планы на этот объект появились еще весной 2021 года и в июле бывшие фабричные строения продали на аукционе за 551 млн рублей — их новым владельцем стал «Связьинвестнефтехим». Завершить реконструкцию зданий и обустройство помещений для резидентов высокотехнологичного парка планировали к концу 2022 года, однако в январе президент Татарстана поручил запустить новый инфраструктурный объект уже к 30 августа — Дню республики. На реновацию исторического здания и строительство нового корпуса из бюджета выделили 4 млрд рублей.

Почти готовы: Михаило-Архангельская церковь и мечеть «Иске-Таш»

Продолжили в прошедшем году и работу по восстановлению православных храмов и мусульманских мечетей, построенных до революции на территории республики и входящих в реестр объектов культурного наследия. Одним из значимых событий стала реставрация объекта деревянного зодчества — Михаило-Архангельской церкви, возведенной в XVIII веке в Камско-Устьинском районе. Восстанавливать храм начали еще в 2020 году, для этого его даже перевезли на родину реставратора Александра Попова в Вологду. Однако эта попытка обернулась провалом и множеством судебных тяжб. В итоге вместо восстановления строение еще больше пострадало от долгого хранения под открытым небом в разобранном виде, а часть конструкций и вовсе была утрачена. Летом храм вернули на родину и вверили в руки местных зодчих. Тогда в Комитете РТ по охране ОКН говорили, что в храме приступить к службам смогут уже в ноябре, но сроки сдвинулись. По словам Ивана Гущина, уже возведен его основной объем, однако сама церковь пока не освящена, а внутри завершаются работы по внутренней отделке, интерьеру, установке внешних архитектурно-декоративных элементов.

В Комитете по охране ОКН говорили, что в храме приступить к службам смогут уже в ноябре, но сроки сдвинулись. Фото: tatmitropolia.ru

Очередной этап работ пройден и в Петропавловском соборе Казани, который был построен в начале XVIII века на средства известного казанского купца Михляева и является объектом федерального значения. В ходе реставрации обновили фасад, укрепили фундамент здания, заменили коммуникации, а на первом этаже выполнили внутреннюю отделку. В процессе расчистки лакокрасочных слоев стен на сводах четверика, а также в алтарной части реставраторы обнаружили фрагменты живописи XVIII—XIX веков.

— Это изображения евангелистов, библейские сюжеты — композиции «Воскресение Христово» и «Снятие с креста». Сейчас идет послойное удаление последних покрасок. Реставраторы произвели отбор и образцы материалов штукатурных и красочных слоев направили в лабораторию для проведения физико-химических исследований. Дальше работы в интерьерах первого яруса Петропавловского собора будут проводиться с учетом этих открытий. Планируем провести дополнительные историко-архивные и искусствоведческие исследования архивных материалов. Надеемся, что ту исходную живопись, что сохранилась до наших дней, удастся восстановить, и ее смогут увидеть все желающие, — поделился с нашим изданием глава республиканского Комитета.

Реставрационные работы на этом объекте продолжаются, и следующий этап — реставрация верхнего, второго яруса собора. Также татарстанский комитет планирует поднять вопрос реставрации объекта на федеральном научно-методическом совете при Министерстве культуры России. Финансирование реставрационных работ в Петропавловском соборе ведется за счет федерального проекта «Историческая память». В его рамках в столице уже отреставрировали несколько мечетей: Апанаевскую, Азимовскую, в планах — Закабанная.

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня в этот проект входит еще один исторически значимый объект Казани — Ново-Слободская мечеть, известная как «Иске-Таш» или «Старо-Каменная». Построена она была в самом начале XIX века казанским купцом первой гильдии Габдуллой Утямышевым из Маскары. В мечети было решено провести полный комплекс реставрационных работ, восстановить ее исторический облик и отреставрировать внутреннее пространство. К восстановлению приступили летом 2021 года, работы шли и в этом году — сдать восстановленную мечеть прихожанам планируется в первой половине 2023 года. Заодно историки могут пересмотреть и возраст мечети, поскольку реставраторы, изучив старинные печные изразцы и сопоставив их с одними из первых каменных исламских храмов в городе, выдвинули предположение, что «Иске-Таш» может быть более ранней постройкой.

Взяты под охрану: культовые сооружения православных и мусульман, особняки исторических личностей

Над несколькими историческими объектами в этом году нависала угроза утраты, что заставило в срочном порядке заняться их ремонтом, а также включить их в республиканский реестр ОКН.

Одним из таких объектов стало здание медресе Апанаевской мечети в Старо-Татарской слободе Казани, и в первую очередь его кровля. Комиссия установила, что локально законсервировать проблемные участки не получится: железное покрытие сгнило и проваливается — требуется его полная замена и усиление стропильной системы. По данным Комитета ОКН, сегодня здесь по графику ведутся реставрационные работы по сохранению объекта: перед лицензированным подрядчиком поставлена задача разобрать кровельное покрытие, заменить строительную конструкцию и обрешетки, а затем установить новую крышу. Разрешение на проведение работ выдано на срок до 30 апреля 2023 года.

Перед подрядчиком поставлена задача разобрать кровельное покрытие, заменить строительную конструкцию и обрешетки, а затем установить новую крышу. Фото: vk.com/okn.tatarstan

Защитники казанской старины в октябре забили тревогу по поводу сохранности одного из главных символов Казани и всего Татарстана, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО — башни Сююмбике, возведенной на территории Кремля в конце XVII века. Тогда в соцсетях появилось видео, как из башни выпадают кирпичи, а оставшиеся может свободно вытащить любой человек. В Комитете РТ по охране ОКН тогда заверили, что башня в удовлетворительном состоянии и ей ничего не угрожает, но в здании все же проведут плановые работы по укреплению фундамента. Вторым этапом станут наружные и внутренние реставрационные работы, предусмотрена и замена утраченных или разрушенных кирпичей. В перспективе у башни Сююмбике может появиться и смотровая площадка, поделился планами Иван Гущин:

— Башней Сююмбике, у которой сегодня бренд «падающей башни», мы тоже занимаемся, даны соответствующие поручения по обследованию этого сооружения. Мы идем по пути приспособления объекта для использования — чтобы дать возможность туристам попасть на эту башню, на смотровую площадку, увидеть окрестности Кремля, — сообщил он.



В Комитете по охране ОКН тогда заверили, что башня в удовлетворительном состоянии и ей ничего не угрожает. Фото: vk.com/okn.tatarstan

Мечеть в селе Айбаш, построенная в середине XIX века, не дождалась реконструкции — в ноябре сильным ветром с нее сорвало минарет. Тогда было принято решение о восстановлении мусульманского храма. Средства на ремонт сельчане стали собирать еще 5 лет назад — по подсчетам, только на проведение госэкспертизы и ремонт первого этажа требовалось более 20 млн рублей. Но помимо восстановления минарета мечеть требовала укрепления фундамента, замены наружных панелей.

Как заявил в октябре этого года председатель комитета Иван Гущин, упавшую часть законсервируют от осадков и повторно исследуют: «Из того, что я увидел сегодня, — крыша и кровля полностью под замену, а весь минарет придется собрать заново. С учетом масштаба мечети, за год мы ее точно не успеем отреставрировать. Я думаю, уйдет до двух лет».

Мечеть в селе Айбаш так и не дождалась своей реконструкции — в результате из-за сильного ветра на землю упал ее минарет. Фото: vk.com/okn.tatarstan

В марте в Татарстане экстренно взяли под охрану чуть было не снесенную знаменитую трубу кирпичного завода XIX века в Верхнеуслонском районе — она уже много лет считалась символом Ключищ. По решению собственника участка альпинисты начали разбирать исторический объект. В процесс вмешались активисты, демонтаж остановили. После их обращения в республиканский Комитет по охране объектов культурного наследия, строение включили в список объектов, обладающих признаками ОКН, была создана комиссия для рассмотрения его историко-культурной ценности

За восстановление мечети взялись и в селе Маскара Кукморского района — проект находится под контролем президента Татарстана, а по его указанию реставраторы должны уложиться в два года. Уникальный памятник татарской культовой архитектуры, с сохранившейся до наших дней росписью, был построен в конце XVIII века на средства купца первой гильдии Габдуллы Утямышева. После революции 1917 года мечеть закрыли и снесли минарет, а реставрация, начатая в нулевых, так и не была завершена. Что примечательно, восстанавливать мечеть будут с привлечением внебюджетных средств, благотворительности.

— Это удивительной красоты здание 1791 года постройки со своей богатой и непростой историей. Был запущен информационный сайт проекта, отлажена система пожертвований и получены первые средства, на которые уже в этом году проведены первоочередные противоаварийные работы.



За восстановление мечети взялись и в селе Маскара Кукморского района — проект находится под контролем президента Татарстана. Фото: vk.com/okn.tatarstan

В октябре президент республики Рустам Минниханов поручил подготовить документы и для реставрации мечети «Марджани» в Старо-Татарской слободе Казани, возведенной в 1766—1770 годах на средства прихожан по личному разрешению Екатерины II. Она стала первой каменной мечетью, построенной после взятия Казани Иваном Грозным. Более двух столетий она являлась самой крупной и главной в столице соборной мечетью и является историческим центром татаро-мусульманской духовности в Татарстане. Реставрационные работы здесь планируют проводить в несколько этапов.

Десятки памятников архитектуры дождались реставрации

Что касается других архитектурных объектов Казани, в этом году в список объектов культурного наследия, наконец, удалось включить дом Пашковского — Писарева. Против этого решения активно выступал собственник здания — фирма «Картли». При этом ее руководство игнорировало установленный федеральным законом запрет на проведение любых работ как в самом доме, так и на его территории. В итоге собственника дома привлекли к административной ответственности, прокуратура также потребовала устранить выявленные нарушения. В перечне вновь выявленных объектов культурного наследия в Татарстане в этом году также появились два кирпичных здания Казанского земледельческого училища, построенные во второй половине XIX века.

В этом году в список объектов культурного наследия, наконец, удалось включить дом Пашковского — Писарева. Фото: Максим Платонов

Активная работа в течение года шла и в направлении, связанном с реставрацией особняков. К ней стали готовить дом владельцев Суконной фабрики — старейшее гражданское здание Казани, построенное в конце XVII — начале XVIII веков. Почти 38,3 млн рублей выделили на восстановительные работы в доме Лихачева на улице Большой Красной, 15/9, где располагается Госжилинспекция Татарстана. Началась реконструкции здания на ул. Кремлевской, 7/1, где в XVIII веке жил поэт Гаврила Каменев, а сейчас располагается Управление кадровой политики — на эти цели из городского бюджета выделили более 840 млн рублей.

Приступили к реставрации еще одного архитектурного памятника — дома Евдокии Ростовой 1886 года постройки на улице Ульянова-Ленина в Казани, в котором несколько месяцев жил 17-летний студент Владимир Ульянов. По завершении всех работ Казань получит полноценный объект деревянного зодчества. Начнут в Казани восстанавливать и арку «Красные ворота» в парке Петрова. В списке на предстоящую реставрацию — и знаменитый дом Ушковой.

Приступили к реставрации еще одного архитектурного памятника — дома Евдокии Ростовой 1886 года постройки. Фото: t.me/arhitekturasi

При этом восстановлением архитектурной старины занимаются не только за счет бюджетных средств, деньги в реконструкцию вкладывает и бизнес. Так, казанский девелопер Эдуард Колтун взялся за реконструкцию «Дома Федора Никифорова — Виктора Парамонова», на улице Пушкина, 54/1, литер 4. Он был построен одним из известных архитекторов Казанской губернии Петром Романовым в конце XIX века. Все эти и другие знаковые для столицы республики исторические здания прошли государственную экспертизу и получили разрешительные визы на проведение работ.

Особое внимание в сфере охраны памятников уделялось установлению так называемым защитным (охранным) зонам. В ходе изучения объектов с исторической точки зрения устанавливаются их границы, где строительство категорически запрещено, и разрабатываются зоны охраны. В Казани эти вопросы уже решены в полном объеме и обеспечивают 100% сохранность памятников.

Так, в течение 2022 года охранные зоны были разработаны и установлены для комплекса «Астрономические обсерватории Казанского университета» им. Энгельгардта в Зеленодольском районе, при этом документы стали частью номинационного досье для включения объектов комплекса в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такая же работа в декабре была проведена и в Чистополе, также утверждены границы территории исторического поселения Билярска.

Охранные зоны были разработаны и установлены для комплекса «Астрономические обсерватории Казанского университета». Фото: Максим Платонов

— С принятием этих документов возникают только плюсы, так как средовая историческая застройка обременена охранным статусом. Появляется и прозрачность при реализации строительных намерений и при принятии управленческих решений, — подчеркнул Гущин.

«Хотелось бы поменьше форс-мажоров в нашем деле»

Среди ключевых события глава татарстанского Комитета по охране ОКН назвал и проведенную в рамках Года цифровизации Всероссийской научно-практическую конференцию «Наследие в цифре», которая, по его словам, получила очень позитивные отзывы:

— Мы, можно сказать, одними из первых в стране подняли эту, безусловно, актуальную для специалистов органов охраны тему. С учетом количества и сложности обрабатываемой ежедневно информации очевидно, что цифровая трансформация сферы сохранения объектов культурного наследия неизбежна. Ежегодно растет количество запросов от граждан и организаций, к тому же законодательство выстроено так, что не одно строительное намерение без ведомства по охране памятников не обходится. И здесь нужен такой информационный продукт, который позволит оптимизировать процессы, вплоть до автоматического распознавания данных, в котором не будет задействован человеческий ресурс. Мы над этим работаем.

Фото: archtat.ru

Информационные технологии все чаще стали использоваться и при подготовке и проведении реставрационных работ. Например, лазерное сканирование позволяет с максимальной точностью выполнять любые измерения, создавать виртуальную 3D-модель объекта со сложной пространственной геометрией. В итоге на основе полученного объема данных создается информационная модель объекта — его цифровой паспорт.

— Сегодня эту технологию в Татарстане применяют уже на регулярной основе — с ее помощью проводятся обследование, мониторинг состояния и реставрация объектов культурного наследия. Это здания мечетей, усадебных комплексов, знаковых и узнаваемых памятников архитектуры республики, например, таких как башня Сююмбике. К примеру, сейчас ведется работа над оцифровкой 29 объектов в городе Болгар, что символично в год празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

Говоря о планах на новый, 2023 год, Иван Гущин отметил, что выделить какое-то одно направление непросто, поскольку сохранение объектов культурного наследия — работа плановая и системная. При этом внимание необходимо уделять всему — и градостроительству, и развитию исторических поселений, и выявлению новых объектов культурного наследия, обращениям граждан и сопровождению реставрационных работ, а также согласованию новых проектов: «Все это в комплексе и дает нам возможность эффективно оберегать то богатое наследие, что мы имеем. Разве что хотелось бы поменьше форс-мажоров в нашем деле, которые, как правило, несут угрозу тому или иному объекту культурного наследия».